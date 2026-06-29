Colombia

El Ejército y la Policía Nacional destruyeron 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo

Las autoridades aseguraron que la intervención es parte de una estrategia para debilitar organizaciones delincuenciales y proteger la riqueza natural de Colombia

Guardar
Google icon
Pedro Arnulfo Sánchez destacó acción conjunta para frenar economías ilegales en la región del Chocó - crédito @PedroSanchezCol/X

El 29 de junio de 2026, el ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó sobre un operativo conjunto en el departamento de Chocó que resultó en la destrucción de 15 dragas pertenecientes al Clan del Golfo, empleadas para actividades de minería ilegal en la región del Río Quito.

Según Sánchez, la acción fue ejecutada por miembros del Ejército Nacional de Colombia y la Policía Nacional, quienes actuaron en medio de operativos orientados a combatir las economías ilícitas que sostienen a organizaciones criminales.

En su mensaje, el titular de la cartera de Defensa detalló que las dragas incautadas correspondían a modelos brasileños, utilizados sistemáticamente por el Clan del Golfo para la extracción de minerales de manera clandestina.

PUBLICIDAD

“Destruidas 15 dragas del cartel criminal del Clan del Golfo”, señaló Sánchez, subrayando el impacto de la operación en las finanzas de la estructura ilegal. Además, indicó que este golpe afecta una de las fuentes clave de recursos para dicho grupo, conocido por su influencia en el crimen organizado y sus efectos negativos en la seguridad regional.

Ejército y Policía neutralizaron infraestructura minera del Clan del Golfo en el Río Quito - crédito @PedroSanchezCol/X
Ejército y Policía neutralizaron infraestructura minera del Clan del Golfo en el Río Quito - crédito @PedroSanchezCol/X

El ministro enfatizó que la minería ilegal genera “graves daños ambientales, contamina las fuentes hídricas y afecta a las comunidades del Chocó”. Las autoridades aseguraron que continuarán atacando las actividades que financian el crimen y destruyen el patrimonio natural del país.

PUBLICIDAD

Sánchez expresó su reconocimiento a los uniformados involucrados, al destacar: “Mi reconocimiento a nuestros soldados y policías por proteger la seguridad, el medio ambiente y la riqueza natural de Colombia”.

El operativo fue presentado como parte de una estrategia sostenida para frenar economías ilegales y fortalecer la presencia del Estado en zonas vulnerables.

Sánchez reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar actividades delictivas a través de líneas habilitadas como Gaula 147 y 165, así como los contactos contra el reclutamiento infantil y otras modalidades delictivas, garantizando “absoluta reserva”. Cerró su mensaje con la frase: “El Estado somos todos… y los buenos somos más”, en alusión al compromiso institucional frente a la criminalidad.

Golpe a la minería ilegal: destruyeron maquinaria utilizada por el Clan del Golfo en Chocó - crédito @PedroSanchezCol/X
Golpe a la minería ilegal: destruyeron maquinaria utilizada por el Clan del Golfo en Chocó - crédito @PedroSanchezCol/X

Pedro Arnulfo Sánchez destacó incautación histórica de cocaína y reforzó estrategia nacional contra el tráfico de drogas

En una acción coordinada y ejecutada entre el 25 y el 27 de junio, la Fuerza Pública de Colombia logró incautar casi cuatro toneladas de cocaína en los departamentos de Nariño y Norte de Santander.

El ministro de Defensa, Pedro Arnulfo Sánchez, informó que las operaciones conjuntas de la Policía Nacional y el Ejército Nacional permitieron asestar un golpe relevante al narcotráfico en solo tres días.

Según los reportes oficiales, los operativos incluyeron la confiscación de 1,14 toneladas en Bochalema, Norte de Santander, el 25 de junio. Al día siguiente, en Cumbal, Nariño, las autoridades decomisaron 1,02 toneladas adicionales. El 27 de junio, en Santacruz, Nariño, se sumó la incautación de 1,8 toneladas, totalizando 3,96 toneladas de droga que no alcanzarán mercados internacionales.

Sánchez detalló que, además de la droga, las fuerzas de seguridad destruyeron varios laboratorios clandestinos con capacidad para producir más de tres toneladas mensuales.

Operativos conjuntos frenan salida de 66 millones de dosis de cocaína hacia mercados internacionales - crédito @PedroSanchezCol/X
Operativos conjuntos frenan salida de 66 millones de dosis de cocaína hacia mercados internacionales - crédito @PedroSanchezCol/X

“En solo tres días, la Fuerza Pública golpeó el narcotráfico con casi cuatro toneladas de cocaína incautadas”, recalcó el ministro, resaltando el esfuerzo conjunto de los cuerpos policiales y militares.

El impacto de la operación tiene alcance internacional. Sánchez señaló que “66 millones de dosis ya no llegarán a las calles de los países consumidores”, lo que representa una reducción significativa en la oferta de drogas ilícitas. Además, la acción evita la circulación de 126,7 millones de dólares destinados a financiar la red criminal involucrada en el tráfico y comercialización de cocaína.

Las autoridades subrayaron la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar el narcotráfico, fenómeno que afecta la seguridad nacional y la estabilidad regional.

El ministro reconoció el trabajo de los uniformados y reafirmó el compromiso del gobierno para debilitar las estructuras económicas del crimen organizado. La incautación de droga y la destrucción de laboratorios refuerzan la estrategia oficial orientada a contener la producción y distribución de estupefacientes a gran escala.

Temas Relacionados

Narcotráfico en ColombiaClan del GolfoGrupos armados en ColombiaEjércitoColombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Ejército Nacional negó que traslados de oficiales estuvieran vinculados al saludo a Abelardo de la Espriella: “No guarda relación”

La institución aseguró que los movimientos responden a la planeación interna y recomendó verificar la información antes de difundirla

Ejército Nacional negó que traslados de oficiales estuvieran vinculados al saludo a Abelardo de la Espriella: “No guarda relación”

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de junio

La moneda europea ha experimentado un descenso respecto a la jornada anterior

Precio del euro hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de junio

Jueza ordena a Andrés Pastrana responder 33 preguntas sobre vínculo con el caso Epstein

El fallo judicial retoma vuelos, fotos, correos y mensajes desclasificados en Estados Unidos para exigir una explicación pública del exmandatario sobre episodios que siguen en debate por violencia de género

Jueza ordena a Andrés Pastrana responder 33 preguntas sobre vínculo con el caso Epstein

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de junio

Este fue el comportamiento de la divisa estadounidense durante los primeros minutos de la jornada

Dólar hoy en Colombia: cotización de apertura del 29 de junio

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”

Las redes sociales estallaron en comentarios por una aparente broma que hizo Emiliano mientras ingresaban a un partido de la Selección Colombia en Miami, donde viven con el empresario y exfutbolista Lucas Jaramillo

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

Clan del Golfo negó versión del Ejército sobre muerte de soldado en medio de combates en Dabeiba, Antioquia

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

ENTRETENIMIENTO

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”

Hijo de Catalina Aristizábal se hace viral por comentario sobre Richard Ríos y el joven aclaró su respuesta: “Te amo”

Karol G publicó una carta dirigida a Abelardo de la Espriella: “Un presidente gana cuando gana su pueblo”

‘La Barbie colombiana’ se despachó contra Yina Calderón a su regreso a Colombia: “¡Qué pereza! Sin identidad propia”

El “Pibe” Valderrama explotó tras el empate de Colombia vs. Portugal: “Tenía rato que no veía un robo de esa manera”

Andrea Echeverri cuenta cómo enfrentó un cáncer de seno y por qué eligió una mastectomía bilateral: “Era muy agresivo”

Deportes

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió

Colombia vs. Portugal: Lorenzo acertó, el VAR falló y la hinchada cumplió

Cuánto calza Dávinson Sánchez: Él mismo respondió la duda, tras el empate de Colombia vs. Portugal

Cristiano Ronaldo y técnico de Portugal destacaron el partido de la Selección Colombia tras empate en el Mundial 2026: “Es más fuerte”

Mundial 2026: Tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez, por un fuera de lugar, estos son los memes que dejó la polémica acción

Luis Díaz, James Rodríguez y otros jugadores de la Selección Colombia enviaron mensajes de solidaridad para Venezuela