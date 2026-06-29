Spiderman con camiseta de Colombia se robó el show en el Time Square a ritmo de vallenato

En Times Square, uno de los puntos más concurridos de Nueva York, la pasión de los hinchas colombianos por el Mundial 2026 desbordó cualquier pronóstico: entre la multitud y al ritmo del vallenato, un fanático disfrazado de Spiderman se robó la atención al tocar la guacharaca, convirtiendo la emblemática plaza en una inesperada fiesta tricolor - crédito alejoportelaa / TikTok

La celebración de los colombianos en el Mundial 2026 ha trascendido fronteras y escenarios. Incluso en el icónico Times Square de Nueva York, epicentro de luces y visitantes, la pasión tricolor se ha hecho presente de formas inesperadas.

La presencia de Spiderman tocando la guacharaca sorprendió tanto a locales como a turistas, al tiempo que los colombianos convertían la plaza en una pista de baile improvisada.

La escena se viralizó rápidamente: un hombre, vestido con la camiseta de la selección nacional y la máscara del superhéroe, deleitó a quienes lo rodeaban interpretando La gota fría, canción emblemática del vallenato. A su lado, un acordeonero acompañó la melodía mientras decenas de compatriotas grababan y entonaban la canción entre risas y aplausos. En redes sociales, el video fue descrito como: “El verdadero multiverso: Spider-Man resultó ser colombiano”.

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La presencia colombiana en Nueva York durante el Mundial 2026 ha transformado espacios icónicos como Times Square en escenarios de celebración y música vallenata - crédito alejoportelaa / TikTok

Quienes presenciaron el momento no tardaron en dejar su huella en los comentarios. “Un gran poder con la guacharaca, conlleva una gran responsabilidad en la parranda”, escribió un usuario, haciendo eco de la frase clásica del personaje. Otros optaron por el humor: “No es Peter Parker, es Pedro parqueos” y “Spiderman Rodríguez Sánchez”, mientras que algunos resumieron el ánimo de la jornada con frases como: “Colombia es demasiado ambiente para este mundo”.

Quienes se congregaron en Times Square no solo celebraron el fútbol, sino que llevaron consigo un pedazo de su país y lo compartieron con el mundo. “Hoy no estamos para llorar por Mary Jane” y también añadieron futuros superpoderes colombianos: “Próximamente le dan el poder de repartir el guaro” comentó alguien, reflejando el ánimo festivo que caracteriza a la hinchada.

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El fenómeno de la migración y la presencia colombiana en Nueva York no es casual. Se estima que la comunidad en el área metropolitana supera las 700.000 personas. El condado de Queens, especialmente Jackson Heights y Elmhurst, es el principal punto de encuentro. En estos barrios, conocidos como “Pequeña Colombia”, la cultura, la música se viven a diario a través de restaurantes, negocios familiares y encuentros festivos.

Más de 700.000 colombianos residen en el área metropolitana de Nueva York, manteniendo vivas sus tradiciones a través de fiestas, gastronomía y expresiones culturales - crédito captura de pantalla / TikTok

Durante la temporada del Mundial, la movilización de colombianos hacia las sedes ha sido notable. Migración Colombia informó que 106.904 ciudadanos viajaron a Estados Unidos, México y Canadá para acompañar a la selección y vivir el torneo. Solo hacia Estados Unidos se registraron 73.819 movimientos, según el Centro Conjunto de Análisis Migratorio.

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Por otra parte, la música y el baile no son solo formas de entretenimiento para los colombianos, sino verdaderos instrumentos de cohesión social. Esto se notó en los que participaron en la fiesta de Times Square, al mostrar que la celebración es una manera de reafirmar la identidad, sobrellevar la distancia y enfrentar las adversidades con alegría colectiva.

El vallenato, declarado patrimonio cultural, sigue siendo la expresión musical más representativa del país. Esta fusión de herencias indígenas, africanas y europeas narra historias, amores y luchas, y logra unir a quienes se encuentran lejos de casa.

Los hinchas colombianos se han tomado las calles de las sedes del Mundial - crédito Reuters

El Mundial en Nueva York y el avance de la selección

Nueva York se ha consolidado como una de las sedes principales del torneo. El MetLife Stadium albergará ocho partidos y restan dos encuentros fundamentales: una semifinal el 5 de julio y la final el 19 de julio.

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La selección colombiana cerró la fase de grupos como líder de su zona tras empatar frente a Portugal el 27 de junio, sumando siete puntos. Ahora, el equipo se prepara para enfrentar a Ghana en los dieciseisavos de final, en un partido programado para el viernes 3 de julio a las 8:30 p. m. en Kansas City.

Se espera que varios de estos hinchas vistos en Nueva York acompañen a la selección en la siguiente ronda, por lo que escenas similares pueden repetirse y multiplicarse en redes sociales.