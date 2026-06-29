Colombia

Ejército Nacional negó que traslados de oficiales estuvieran vinculados al saludo a Abelardo de la Espriella: “No guarda relación”

La institución aseguró que los movimientos responden a la planeación interna y recomendó verificar la información antes de difundirla

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Ejército Nacional - crédito Prensa Fuerzas Militares/@JaviPekerman/X
El comunicado del Ejército Nacional fue en respuesta a versiones de usuarios en X - crédito Prensa Fuerzas Militares/@JaviPekerman/X

El traslado de oficiales que circuló en versiones difundidas en X llevó al Ejército Nacional a negar que esos movimientos tuvieran relación con un saludo a Abelardo de la Espriella, presidente electo de Colombia, en el Batallón de Mantenimiento de Bogotá.

La institución sostuvo que esas decisiones hacen parte de la dinámica normal del servicio, obedecen a la planeación del talento humano y rechazó las versiones que atribuyen otras motivaciones a esos cambios.

“El Ejército Nacional informa a la opinión pública que los traslados del personal militar hacen parte de la dinámica normal de la institución y obedecen a procesos de planeación del talento humano que se realizan con varios meses de anticipación, de acuerdo con las necesidades del servicio y los requerimientos operacionales de cada unidad”, afirmó la institución.

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Ejército Nacional - crédito @COL_EJERCITO/X
El Ejército Nacional sostuvo que esas decisiones hacen parte de la dinámica normal del servicio, obedecen a la planeación del talento humano y rechazó las versiones que atribuyen otras motivaciones a esos cambios - crédito @COL_EJERCITO/X

El Ejército Nacional afirmó que los traslados del personal militar responden a procesos ordinarios definidos con varios meses de anticipación, de acuerdo con las necesidades del servicio y los requerimientos operacionales de cada unidad. En el caso citado, añadió que el movimiento del oficial Reinaldo Alexander Maldonado, se notificó con más de 15 días de antelación y que no guarda relación con hechos recientes.

“En este caso particular, el traslado del mencionado oficial fue dispuesto dentro de los movimientos ordinarios de personal y notificado con más de 15 días de anterioridad, por lo que no guarda relación con hechos recientes que han sido objeto de especulación en diferentes espacios”, afirmó el Ejército Nacional.

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La institución invitó a la ciudadanía y a los actores de opinión a verificar la información antes de difundirla. También insistió en que las decisiones administrativas de la carrera militar no obedecen a razones distintas de las propias del servicio.

“La Institución rechaza las versiones infundadas que buscan atribuir motivaciones distintas a las decisiones administrativas propias de la carrera militar e invita a la ciudadanía y a los diferentes actores de opinión a verificar la información antes de difundirla”, señaló el Ejército.

Las versiones en X que el Ejército desmintió

Las publicaciones a las que respondió el comunicado aseguraban que el teniente coronel Reinaldo Alexander Maldonado, comandante del Batallón de Mantenimiento, y el mayor Camilo Andrés Gualtero Melo, segundo comandante, fueron trasladados por saludar a Abelardo de la Espriella.

Ejército Nacional - crédito @JaviPekerman/X
Las publicaciones a las que respondió el comunicado aseguraban que el teniente coronel Reinaldo Alexander Maldonado, comandante del Batallón de Mantenimiento, y el mayor Camilo Andrés Gualtero Melo, segundo comandante, fueron trasladados por saludar a Abelardo de la Espriella - crédito @JaviPekerman/X

Uno de esos mensajes afirmó que el saludo ocurrió en el Batallón de Mantenimiento del barrio 20 de Julio, en Bogotá, y que no habían pasado 6 horas cuando llegó la reacción contra los oficiales. Esa publicación sostuvo que Maldonado Oicata, quien llevaba seis meses al mando, fue enviado a Arauca y que Gualtero Melo salió de Bogotá.

Otra publicación dijo que el comandante del Batallón de Mantenimiento fue trasladado a la FUDRA 8 en Arauca por saludar a Abelardo de la Espriella. Ese mensaje también habló de presuntas “purgas” y “persecuciones” en la Fuerza Pública.

Esos textos también sugirieron que las decisiones obedecían a razones políticas. Además, mencionaron al general Alonso, al presidente Gustavo Petro, a Pedro Sánchez, a las Fuerzas Militares y al Ministerio de Defensa.

Frente a esas versiones, el Ejército Nacional reiteró que actúa al servicio de todos los colombianos y al margen de intereses políticos. La institución también reafirmó su compromiso con la transparencia, la disciplina y el cumplimiento de su misión constitucional.

El Ministerio de Defensa también compartió el comunicado del Ejército Nacional en su cuenta oficial de X, en el que rechazó las versiones difundidas sobre el traslado de los uniformados a Arauca, afirmando que ya habían sido notificados por la institución.

Ministerio de Defensa - crédito @mindefensa/X
El Ministerio de Defensa también compartió el comunicado del Ejército Nacional en su cuenta oficial de X - crédito @mindefensa/X

“El Ejército Nacional es una institución al servicio de todos los colombianos, ajena a intereses políticos, y reitera su compromiso con la transparencia, la disciplina y el cumplimiento de la misión constitucional”, indicó la institución.

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