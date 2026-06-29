Mujer con camiseta de Colombia fue detenida en un bar deLos Ángeles, Estados Unidos, por un presunto robo de celulares: todo quedó en video

En la grabación, un hombre afirmó que la seguridad de Cita Bar atrapó a una presunta ladrona de teléfonos - crédito Colombia Oscura/X

Un hecho de inseguridad alteró la noche en un reconocido bar de Los Ángeles, Estados Unidos, cuando una joven, identificada por llevar una camiseta de la Selección Colombia, fue detenida por las autoridades del lugar.

La mujer quedó bajo custodia tras ser acusada de haber sustraído varios teléfonos móviles de los asistentes.

Testigos relataron que el incidente ocurrió en el interior de Cita Bar, donde la joven fue sorprendida presuntamente tomando celulares ajenos. El hecho fue registrado en video y divulgado en redes sociales, lo que contribuyó a que el caso ganara notoriedad en cuestión de horas.

El video, grabado por un cliente, muestra el momento en que un hombre, hablando en inglés, ironizaba sobre la situación: “¿Y qué tal el evento de los carteristas? Ataca de nuevo. Seguridad de primera: atrapando a otro maldito ladrón de teléfonos. Uy, mira esa pila de teléfonos ahí mismo”, se escucha en la grabación.

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El testigo de los hechos sostuvo que la seguridad del bar tenía cuatro teléfonos móviles en la mano - crédito Captura de video

En las imágenes, un jefe de seguridad sostiene varios celulares que, según el testigo, habrían sido recuperados de la presunta implicada, confirmando que eran cuatro dispositivos.

En un momento del video, la mujer detenida pidió: “¿Me pueden devolver el teléfono?”, mientras la persona que grababa se dirigía a ella y a los trabajadores del bar.

La grabación también recoge el comentario del testigo, que señaló que “sí, intentaron atrapar al tipo, pero logra escapar a menos que el otro esté ciego. Así que, por lo visto, tiene más teléfonos”.

Tras el incidente, la joven fue puesta bajo custodia en el mismo establecimiento y quedó a disposición de las autoridades locales, según informaron quienes presenciaron el hecho.

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Una mujer con camiseta de Colombia fue detenida en Los Ángeles tras un presunto robo de teléfonos móviles a clientes de un bar - crédito Captura de video

Hasta el momento, no se ha revelado información oficial sobre la identidad de la mujer ni sobre el avance del proceso judicial en su contra.

El caso ha provocado una oleada de comentarios en redes sociales, principalmente por el hecho de que la persona detenida vestía la camiseta del equipo nacional de Colombia. Muchos usuarios expresaron su sorpresa y cuestionaron la repercusión mediática que tuvo la prenda en la cobertura del caso.

“¿Pero si era colombiana ó se puso la camiseta para confundir e inculpar?“; ”Para que vean que ser ladrón no difiere de nacionalidades"; “No faltan las ratas , haciéndonos quedar mal”; “Como siempre dejando en vergüenza nuestra patria usando nuestra camisa”; “Esos teléfonos eran para el novio que le pide tener varios para llamarla. Ella es petrista refugiada y aislada por la oligarquía”; “La pregunta del millon es como obtiene su visa y con que dinero viaja, y sobretodo que personajes son los que admiten los gringos en sus tierras. Vendía drogas quizas...”; “Ellas ya saben que saliendo del país está la vida buena de apariencias de lujos y el dinero.y por estos tiempos la plata si que las tiene locas”; “Por eso es que en el exterior nos miran, de manera especial, que vaina ombee”; “para eso mier... vas a los eeuu, por eso los americanos nos odian carajo, ratera de m... noes hace quedar mal a los latinos, que metan a la carcel a esa basura”; “Y despues no quieren que los deporten ...como obtendran la visa?”; “Esos fueron los gestores de paz del gobierno Petro que se fueron de ilegales y allá si la cogieron, en Colombia el narcopresidente les pagaba para no robarán”; “Tiene cara de cosquillera de Transmilenio, votante de Cepeda y protegida del gobierno Petro, ojalá le levanten cargos y la dejen enguacalada”: fueron algunos de los mensajes.

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Hasta el momento, no hay datos oficiales sobre la identidad de la mujer ni sobre el estado del proceso en Los Ángeles - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según lo difundido, las autoridades deberán determinar las circunstancias exactas y la responsabilidad de la joven mediante la investigación correspondiente. Por ahora, el hecho permanece bajo análisis y no se han emitido comunicados oficiales adicionales sobre el desenlace.