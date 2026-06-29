Colombia

Autoridades rescatan a menor de 3 años abandonada en una vivienda de Los Mártires

La menor de edad fue trasladada a esa institución tras ser encontrada en presunta situación de abandono dentro de una vivienda de Los Mártires

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La niña estaba bajo llave y sin la supervisión de un adulto responsable, según el reporte oficial - crédito Mebog

El rescate de una niña de tres años en la localidad de Los Mártires movilizó a las autoridades durante la madrugada del lunes festivo 29 de junio, tras recibir una alerta ciudadana.

La menor fue hallada bajo llave en una vivienda y sin la presencia de un adulto, lo que generó la rápida intervención policial y el apoyo del Cuerpo Oficial de Bomberos.

Según el informe policial, el caso inició cuando varios vecinos escucharon voces de auxilio provenientes de una vivienda. Al llegar, los agentes, con autorización de un residente, ingresaron al inmueble y localizaron a la menor sola y encerrada.

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Así como explicó el teniente coronel Norberto Caro, jefe Seccional de Protección y Servicios Especiales: “La Policía Nacional, a través de sus diferentes zonas de atención de la localidad de Mártires, logra el rescate de un menor de aproximadamente tres años. Esto, mientras las diferentes zonas realizaban labores de vigilancia y control en la localidad de Mártires, son alertados por voces de auxilio por la comunidad”.

La madre, identificada como una ciudadana de nacionalidad extranjera, dijo que dejó sola a su hija mientras asistía a una reunión social - crédito Mebog
La madre, identificada como una ciudadana de nacionalidad extranjera, dijo que dejó sola a su hija mientras asistía a una reunión social - crédito Mebog

La madre, una ciudadana extranjera, explicó que había dejado a su hija mientras asistía a una reunión social. La Policía de Infancia y Adolescencia, en conjunto con los bomberos, coordinó el traslado inmediato de la niña al Centro Especializado Revivir, donde comenzó el proceso para verificar su estado y restablecer sus derechos.

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El oficial agregó: “Al momento de llegar al lugar, presuntamente encuentran un menor abandonado. Es así que, en coordinación con nuestros bomberos de Bogotá, Policía Infancia y Adolescencia ingresan al lugar y encuentran al menor, procediendo al restablecimiento de sus derechos y dejándolo a disposición de la autoridad administrativa para que se garanticen sus derechos”.

La situación puso en evidencia la importancia de la vigilancia comunitaria y la respuesta rápida de los organismos de seguridad ante posibles situaciones de abandono infantil.

“Invitamos a la comunidad en general que cualquier hecho que pueda poner en riesgo la vida y la integridad de nuestros niños, niñas y adolescentes sea denunciado a través de las diferentes líneas de atención como el 123, el 141, con nuestras zonas de atención o acudiendo al CAI más cercano”, finalizó diciendo el teniente coronel Norberto Caro.

Investigan posible maltrato infantil de una niña de 4 años en Sibaté: el padrastro sería el presunto agresor

El municipio de Sibaté en Cundinamarca vive momentos de preocupación tras la difusión de un video que expone un presunto caso de maltrato infantil. Las imágenes muestran cómo una niña de cuatro años fue agredida por un hombre que, según información preliminar, sería su padrastro, identificado como Winder Alexis Moreno Sánchez.

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Las grabaciones indican que la agresión física y psicológica contra la niña se extendió durante siete minutos - crédito Colombia Oscura/X

La difusión de este material audiovisual, grabado a plena luz del día, fue determinante para que las autoridades activaran de inmediato los protocolos de protección. El hecho ocurrió el sábado 6 de junio, cuando diversos registros en redes sociales permitieron identificar la gravedad de la situación.

La investigación apunta a que el agresor utilizó como argumento la enseñanza de números para justificar los golpes y amenazas que propinó a la menor durante siete minutos. Al percibir que la niña no comprendía las instrucciones, el hombre recurrió a insultos y violencia física.

Las autoridades respondieron rápidamente y trasladaron a la niña a un centro asistencial, donde recibió atención médica. El comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, manifestó: “La Policía Nacional rechaza cualquier tipo de violencia en contra de nuestros niños, niñas y adolescentes”. El oficial detalló que, junto a la Comisaría de Familia y una trabajadora social, conocieron el caso y actuaron en consecuencia.

Actualmente, la menor se encuentra bajo custodia del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (Icbf), luego de que se restablecieran sus derechos. El coronel Gómez destacó que todas las capacidades operativas y judiciales de la Policía están dedicadas a la localización del presunto agresor.

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