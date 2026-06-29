Así desaparecieron dos jóvenes en inmediaciones de la isla de Barú, Cartagena

Guardacostas y autoridades intensifican la búsqueda de Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond en las aguas de Barú tras su desaparición el domingo por la tarde - crédito Policía de Cartagena

La desaparición de Gerónimo Ibarra Cavalli y Luciana Dangond ha generado una intensa movilización en Cartagena. Las familias de ambos jóvenes enfrentan una situación de creciente angustia tras perderles el rastro luego de que salieron, en la tarde del domingo, del hotel Isla del Encanto hacia la zona de Barú a bordo de una moto acuática.

El operativo de búsqueda comenzó la noche del domingo, cuando se notificó a la Unidad de Guardacostas de la Armada de Colombia sobre el caso. Las primeras acciones estuvieron enfocadas en zonas aledañas al hotel, pero solo en la mañana del 29 de junio se desplegaron varias embarcaciones para cubrir una mayor extensión del área marítima donde se presume que ocurrió el hecho.

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Cronología de la desaparición y primera respuesta de las autoridades

Según los reportes oficiales, ambos jóvenes partieron cerca de las cinco de la tarde y no regresaron antes del anochecer. La alarma se activó a las siete de la noche y desde entonces las autoridades han coordinado la búsqueda, ampliando el rango de patrullaje y sumando esfuerzos con la Policía Metropolitana y personal especializado en rescate.

El hallazgo de la moto acuática sin combustible ha motivado nuevas hipótesis y ampliado el operativo de rastreo en la zona insular de Cartagena - crédito @CaleCotes / X

La última pista concreta fue el hallazgo de la moto acuática sin combustible, lo que sugiere que los jóvenes pudieron quedar varados en alta mar. Algunas fuentes indican que podrían haber intentado nadar hasta la orilla, pero esta versión aún no ha sido confirmada por los organismos responsables.

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La búsqueda y el despliegue de la Armada Nacional, junto con la Policía y voluntarios, que han intensificado los patrullajes marítimos y terrestres. Se utilizan embarcaciones, drones y monitoreo en puntos estratégicos de la zona insular. Las autoridades han solicitado la colaboración de la ciudadanía, instando a reportar cualquier información relevante a la línea de emergencias 123, un canal vital para avanzar en la localización de los desaparecidos.

Estado actual y respuesta de las familias

Sus familiares han solicitado apoyo público y mantienen la esperanza de recibir noticias sobre ellos. La madre de la joven, Luisa Dangond, declaró a El Tiempo que la última vez que vieron a su hija fue cuando se subió a la moto acuática el sábado en horas de la tarde. Además, la joven es hija de Orlando Dangond, jefe de campaña de Abelardo de la Espriella en el Cesar.

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La familia perdió comunicación con ellos cuando partieron en la moto sobre la tarde del domingo 28 - crédito luisafarah21 / Instagram

El caso ha conmocionado a la comunidad cartagenera, conocida por su actividad turística y la afluencia de visitantes en la zona insular. La desaparición ha puesto en alerta a las autoridades y organismos de socorro, quienes han reforzado la vigilancia en la región Caribe.

La situación ha motivado a familiares, amigos y allegados a difundir alertas en redes sociales, en un intento por obtener cualquier dato que permita dar con el paradero de los jóvenes.

Sumado a esto, el alcalde de Cartagena Dumek Turbay publicó en su cuenta de X: “Buenos días. Desde el momento del reporte se activaron todos los protocolos de búsqueda. En mar están la @Dimarcolombia de la @ArmadaColombia, la Cartagena 1 de la @AlcaldiaCTG a cargo de la @secinteriorctg, y organizaciones civiles dedicadas a actividades náuticas. En tierra está nuestra @PoliciaCtagena. Zona de búsqueda: Desde Hotel Isla del Encanto por toda la costa, 15 millas al sur hasta Punta Salinas. Estaremos informando cualquier novedad”.

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Luciana Dangond es hija del político y empresario Orlando Dangond, jefe de campaña de Abelardo de la Espriella en el Cesar - crédito defensoresdelapatria_cesar / Instagram

Operativo de búsqueda y recomendaciones de seguridad

Las autoridades y expertos recomiendan a quienes utilicen motos acuáticas: verificar el nivel de combustible antes de salir. Informar a familiares o responsables sobre la ruta y el tiempo estimado de regreso. Usar siempre chaleco salvavidas.

Revisar las condiciones climáticas y del mar. Llevar dispositivos de comunicación en fundas impermeables. Permanecer junto a la embarcación en caso de avería o falta de combustible. Las recomendaciones buscan prevenir emergencias y facilitar la localización en caso de incidentes similares.