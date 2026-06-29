Jóvenes rescatados en Barú contaron cómo sobrevivieron una noche a la deriva en el mar después de que el jet ski dejara de funcionar

Esta era la moto acuática en la que se movilizaban los jóvenes - crédito Armada de Colombia / X

La Armada de Colombia y la Policía Nacional confirmaron el lunes 29 de junio de 2026 el rescate de los jóvenes identificados como Luciana Dangond Farah, de 18 años, y Jerónimo Ibarra Cavalli, de 20, que pasaron la noche a la deriva tras quedar varados en el mar cuando la moto acuática que alquilaron dejó de funcionar.

Los afectados fueron auxiliados por pescadores y luego trasladados a un centro de salud de la isla Barú, donde recibieron atención médica. Según el testimonio de Ibarra Cavalli, el problema comenzó poco después de salir de la bahía.

“La moto estaba como pitando, tenía una alarma. Entonces le pregunté al que me dio la moto: ‘Ey, ¿pasa algo? ¿Esto que es la gasolina?’. Dice: ‘Sí, sí, pero relajado, que te dura’. A los 10 minutos, no duró’, relató el joven, asegurando que quedaron a unos 2 kilómetros de la orilla e intentaron nadar, pero el oleaje se los impidió.

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“Quedamos batallando… 6 horas para llegar a la orilla. No pudimos llegar, imposible“, dijo el joven que afirmó que se hizo de noche y en ese momento vieron el despliegue de búsqueda: “Llegaron todas las lanchas de policías, los helicópteros, los drones”.

Cómo lograron resistir la noche en el mar

Para resistir el frío, describió el plan que idearon, con el fin de evitar que algo les pasara: “Nos amarramos los chalecos, nos cruzamos de piernas… Si no nos cruzamos de piernas, nos da hipotermia”.

Las autoridades indicaron que los jóvenes habían sido reportados como desaparecidos desde la tarde del domingo 28 de junio en la bahía de Barbacoas, en Barú, zona insular de Cartagena. De acuerdo con sus familiares, habían alquilado una moto acuática con fines recreativos y salieron desde el sector de Punta Barú hacia las 2:30 p. m.

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