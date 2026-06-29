Colombia

Beto Coral envió una carta tras cumplir dos semanas de arresto por EE. UU. en la que denunció malos tratos: “No soy comunista”

El creador de contenido y activista colombiano afirmó que fue golpeado, trasladado por varios estados bajo condiciones que calificó de inhumanas y privado de agua y comunicación durante este tiempo

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- crédito @betocoralg/Instagram
Tras dos semanas bajo custodia de ICE, Beto Coral aseguró que permanece en una celda de aislamiento sin explicaciones - crédito @betocoralg/Instagram

El activista e influenciador colombiano Franklin Humberto Coral Garrido, conocido en redes sociales como Beto Coral, envió una carta pública a los medios de comunicación y a todos los colombianos tras cumplir dos semanas detenido por el Gobierno de los Estados Unidos.

Desde su sitio de reclusión, el creador de contenido denunció graves violaciones a sus derechos humanos y aseguró que se encuentra en una celda de aislamiento sin una justificación clara por parte de las autoridades migratorias.

La captura de Coral se produjo el 16 de junio de 2026 en Phoenix, Arizona, por parte de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

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Actualmente, él se encuentra en un centro de procesamiento en el estado de Louisiana, afrontando un proceso de carácter administrativo por una presunta permanencia irregular en el país, luego de haber ingresado en 2015 con una visa de turismo y haber excedido el tiempo autorizado —de acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos—.

Beto Coral sostuvo que su proceso no corresponde al de un migrante irregular, luego de ser capturado por el ICE - crédito Kevin Mohatt/Reuters
Beto Coral sostuvo que su proceso no corresponde al de un migrante irregular, luego de ser capturado por el ICE - crédito Kevin Mohatt/Reuters

Denuncia de aislamiento y malos tratos en prisión

En el documento difundido a través de sus redes sociales, el activista relató las difíciles condiciones en las que se encuentra. Coral afirmó que lleva seis días aislado bajo el supuesto argumento de que representa un riesgo para sí mismo, una versión que él califica como un montaje en su contra.

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“Desde hace seis días me encuentro en una celda de aislamiento, como medida de castigo, sin que hasta el día de hoy nadie me haya explicado cuál es la razón. Solo me sacan una vez al día para ducharme, esposado de manos y pies”, señaló el influenciador en su escrito.

Asimismo, denunció que las autoridades colocaron un objeto extraño en sus pertenencias para justificar su encierro solitario: “Yo mismo denuncié que encontraron una cuerda envuelta en mi desodorante. Ese objeto no era mío y sé que alguien lo puso ahí”. Agregó que no tiene acceso a agua potable y que fue golpeado durante los primeros días de su detención.

Beto Coral publicó una carta desde el centro de detención donde permanece recluido en Estados Unidos - crédito @betocoralg/Instagram
Beto Coral publicó una carta desde el centro de detención donde permanece recluido en Estados Unidos - crédito @betocoralg/Instagram

El creador de contenido también criticó la forma en que fue movilizado por el territorio estadounidense en los últimos días. Según su testimonio, fue llevado por los estados de Arizona, Nuevo México, Texas, Nebraska, Minnesota, Mississippi y Louisiana de una manera que calificó como “inhumana”, debido a la falta de provisión de elementos básicos.

“Durante esos trayectos me han privado de agua, de alimentos y de cualquier posibilidad de comunicarme”, aseguró Beto Coral en la misiva.

El activista insistió en que su situación legal no corresponde a la de un migrante indocumentado común, ya que realizó todos sus trámites de asilo político de acuerdo con la legislación local.

Según explicó, el propio gobierno norteamericano le había otorgado un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y una licencia de conducir con la que viajó por el país durante más de una década.

Bandera estadounidense ondeando en un mástil frente a un letrero blanco que dice "Social Security Office" y "1420 W. Olive", bajo un cielo azul brillante
Beto Coral señaló que el propio gobierno norteamericano le había otorgado un permiso de trabajo, un número de Seguro Social y una licencia de conducir con la que viajó por el país durante más de una década - crédito Reuters

Beto Coral pidió ayuda desde prisión y dedicó unas palabras a Marco Rubio

Y es que la detención de Beto Coral desató una fuerte controversia tanto en Colombia como en los Estados Unidos; por un lado, el presidente Gustavo Petro y algunos congresistas estadounidenses defienden que se trata de un caso de persecución política debido al activismo del colombiano.

Por el otro, sectores de la oposición colombiana respaldaron el procedimiento de las autoridades de ICE, al señalar que se trata del cumplimiento estricto de las leyes migratorias vigentes.

Ante la falta de pronunciamientos oficiales, Coral hizo un llamado directo a organismos como Amnistía Internacional, Human Rights Watch (HRW) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para que intervengan en su caso y no guarden silencio frente a lo que considera una injusticia.

Beto Coral denunció que fue detenido sin una explicación clara y señaló que Abelardo De La Espriella había anunciado públicamente el arresto dos horas antes - crédito @Betocoralg/X
Beto Coral afirmó que fue golpeado, trasladado por varios estados bajo condiciones que calificó de inhumanas y privado de agua y comunicación durante su proceso migratorio - crédito @Betocoralg/X

En la última parte de su comunicado, el influenciador dirigió unas palabras directas a Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos, y Bernie Moreno, congresista norteamericano de ascendencia colombiana.

Beto Coral enfatizó que no tiene vínculos con el gobierno colombiano actual de Gustavo Petro y recordó que su padre fue un oficial de la Policía Nacional entrenado por la DEA que murió combatiendo las mafias del narcotráfico.

“Señor Marco Rubio, usted ha criticado la persecución contra periodistas, activistas y voces críticas en Nicaragua, Cuba, Venezuela, China y Rusia. No haga lo mismo conmigo. No soy comunista, no soy socialista, soy simplemente un defensor de la democracia, de la paz y de los derechos civiles de Colombia”, se lee en el documento.

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