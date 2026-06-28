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Rodrigo Lara habló de las tareas asignadas por De la Espriella y prometió transparencia entre Gobierno y Congreso: “No habrá transacciones ocultas”

El ministro del Interior designado por el presidente electo aseguró que la gestión ante el Legislativo solo contemplará acuerdos abiertos y que la ciudadanía podrá auditar cada decisión

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Rodrigo Lara - crédito @Rodrigo_Lara_/X
Rodrigo Lara explicó que las iniciativas institucionales tendrán vigilancia pública y que se implementarán mecanismos anticorrupción desde el primer día - crédito @Rodrigo_Lara_/X

El ministro del Interior designado por el presidente electo Abelardo de la Espriella, Rodrigo Lara, anticipó que la gestión legislativa del próximo gobierno girará sobre la transparencia y la vigilancia pública de sus actuaciones.

En entrevista con El Tiempo y Semana, Lara aseguró que no existirán transacciones ocultas ni acuerdos burocráticos bajo la mesa en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bajo la administración de Abelardo de la Espriella.

De acuerdo con lo relatado a El Tiempo, el objetivo central del Ministerio del Interior será sacar adelante el programa Patria Milagro, que representa el pacto entre el presidente electo, su fórmula vicepresidencial y la ciudadanía. Lara indicó que la prioridad será cumplir este mandato “gobernando con probidad, de manera transparente y resolviendo los grandes problemas de los colombianos, en pleno y total respeto de la Constitución de 1991 y de la separación de poderes”.

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Rodrigo Lara Restrepo-Colombia
Rodrigo Lara aseguró que no existirán transacciones ocultas ni acuerdos burocráticos bajo la mesa en la relación entre el Ejecutivo y el Congreso bajo la administración de Abelardo de la Espriella - crédito Rodrigo Lara Restrepo

El ministro designado remarcó que la relación con el Legislativo se construirá con respeto a la autonomía del Congreso.

“Nosotros respetamos las decisiones que tomen libremente los congresistas respecto de su apoyo a las grandes iniciativas de país. Lo que debe quedar claro es que aquí no va a haber transacciones ocultas ni burocráticas y que toda la relación... se va a hacer por encima de la mesa”, expresó Lara a El Tiempo.

En diálogo con Semana, el funcionario designado detalló que una de las primeras tareas encomendadas por Abelardo de la Espriella será el diseño de mecanismos e instituciones para combatir la corrupción.

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“Vamos a crear un bloque de búsqueda anticorrupción que estará adscrito a la Presidencia de la República. Estará conformado por funcionarios del Gobierno, fiscales, policía judicial, la Uiaf, la dirección nacional de Inteligencia y la Dijín”, explicó.

Además, Lara precisó que este bloque trabajará en conjunto con un cuerpo de inspección interna que podrá realizar visitas sorpresivas en las entidades nacionales, con el fin de identificar irregularidades y remitir los hallazgos a la justicia.

“El Gobierno nacional estará a la vanguardia, al pie del cañón, llevando los casos ante la justicia. Vamos a perseguir a los delincuentes de cuello blanco y con fusil. No vamos a gobernar como siempre se ha hecho, nos vamos a tomar esto en serio”, afirmó a Semana.

En cuanto al empalme con el gobierno saliente, Lara manifestó inquietud por los procesos de contratación de última hora en varias entidades. Solicitó a las autoridades y a la Procuraduría “frenar inmediatamente” cualquier contratación intempestiva, afirmando que el nuevo gobierno será “implacable frente a cualquier caso de corrupción que encontremos”, según declaraciones recogidas por El Tiempo.

- crédito @rodrigolararestrepo/Instagram
Rodrigo Lara solicitó a las autoridades y a la Procuraduría “frenar inmediatamente” cualquier contratación intempestiva, afirmando que el nuevo gobierno será “implacable frente a cualquier caso de corrupción que encontremos” - crédito @rodrigolararestrepo/Instagram

El ministro designado aclaró a Semana que todas las peticiones de los congresistas serán consideradas, siempre que respondan a las necesidades de sus regiones y se tramiten de manera pública y auditable.

El enfoque propuesto por el próximo Ministerio del Interior incluye, además, la creación de sistemas de auditoría visibles para obras públicas y la presencia de delegados del gobierno en los departamentos que revisarán los contratos y gestionarán acciones administrativas y judiciales ante eventuales irregularidades.

Respecto a la composición política inicial del gobierno, el ministro designado recordó que la campaña no dependió de alianzas tradicionales ni de grandes grupos económicos.

“La campaña de Abelardo de la Espriella y de José Manuel Restrepo se hizo de cara al país, se hizo en un pacto sellado en alianza con el pueblo colombiano y así de la misma manera vamos a gobernar”, afirmó a El Tiempo.

El futuro ministro del Interior también señaló que la oposición contará con garantías plenas para ejercer sus derechos políticos. “La oposición en Colombia tiene y puede tener la absoluta certeza de que podrá gozar y ejercer la oposición en absoluta libertad y con pleno respeto de sus derechos”, sostuvo Lara a El Tiempo.

El Presupuesto 2027 entrará al Congreso entre el 20 y el 29 de julio, pero el equipo de Abelardo De La Espriella deberá defenderlo desde el 7 de agosto - crédito Catalina Olaya/Colprensa
Rodrigo Lara señaló que la oposición contará con garantías plenas para ejercer sus derechos políticos - crédito Catalina Olaya/Colprensa

En cuanto a la agenda legislativa, el funcionario resaltó que cada sector del gobierno entrante presentará sus propios proyectos y decretos, con especial atención a las reformas anticorrupción. “Esa agenda y esos decretos los voy a desarrollar yo directamente desde el Ministerio del Interior”, comentó.

Finalmente, Lara defendió su independencia respecto a partidos tradicionales y su trayectoria en cargos públicos, argumentando que no ha participado en pactos burocráticos.

“He sido, obviamente, un servidor público que ha sido honrado, que ha actuado siempre con probidad, sin entrar en las prácticas y transacciones oscuras de los de siempre”, recordó a El Tiempo.

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