Monjas fueron engañadas y víctimas de robo en Jericó: Gobernador de Antioquia ofrece una recompensa de 50 millones para dar con los responsables

Las Hermanas Misioneras de María Inmaculada denunciaron un hurto en la casa natal de Santa Laura Montoya, en Jericó, Antioquia - crédito @AndresJRendonC/X

El hurto sufrido por las Hermanas Misioneras de María Inmaculada en el municipio de Jericó, Antioquia, generó conmoción en la comunidad religiosa y entre las autoridades locales.

La acción delictiva, ejecutada por una pareja que habría utilizado engaños y posiblemente una sustancia para someter a las víctimas, dejó a la comunidad sin los fondos esenciales para su sostén.

De acuerdo con el comunicado oficial de la Diócesis de Jericó, el episodio ocurrió el martes cuando “una pareja ingresó al lugar haciéndose pasar por visitantes”. La mujer, según el relato, “manifestó ser una posible aspirante a la comunidad”, lo que facilitó que ganara la confianza de las religiosas.

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El documento aclara que “las circunstancias en las que ocurrieron los hechos continúan siendo materia de investigación” y añade que, aunque no hay certeza, “no se descarta que se hubiera utilizado algún tipo de sustancia para facilitar la comisión del delito”.

La Diócesis de Jericó informó que una pareja ingresó como visitante a la casa natal de Santa Laura Montoya para cometer el hurto - crédito Diócesis Jericó/Facebook

El robo afectó gravemente la economía de la comunidad, pues los responsables “se llevaron el dinero destinado al sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios correspondientes a las celebraciones de la Santa Misa”.

El mismo comunicado enfatiza que el hecho representa un golpe para el municipio y para toda la Diócesis, al afectar la labor evangelizadora de la congregación.

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Las autoridades locales iniciaron investigaciones para esclarecer los hechos y prevenir que este tipo de delitos se repitan en otras comunidades religiosas. La Diócesis indicó que los primeros avances apuntan a que los responsables podrían intentar replicar este modus operandi en otros lugares de la región.

La noticia provocó una reacción inmediata del gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien expresó su indignación en redes sociales: “¡No hay derecho! Atracaron a las religiosas de la comunidad de la Madre Laura en Jericó. Una mujer de 19 años, que las engatusó diciéndoles que quería convertirse en religiosa y un hombre que la acompañaba, engañaron a las monjitas y les robaron sus ahorros y los recursos para su manutención”.

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El robo incluyó dinero del sostenimiento de la comunidad, el producido del almacén y los estipendios de la Santa Misa - crédito Captura video

En respuesta al crimen, el gobernador anunció una recompensa: la administración departamental ofreció 50 millones de pesos a quienes aporten información que facilite la captura de los responsables. Rendón insistió en que “he pedido a la Policía ponerse al frente para cazar a estos delincuentes”.

Hasta el momento, las investigaciones continúan y se han difundido imágenes de los presuntos responsables. En los registros de video se observa a un hombre de aproximadamente 30 años, vestido con una chaqueta azul de la Selección Colombia, gorra gris y un bolso tejido, lo que podría facilitar su identificación.

Las autoridades reiteran el llamado a la colaboración ciudadana para ubicar a los responsables y evitar que hechos similares se repitan. La comunidad de Jericó y la Diócesis esperan que la intervención pronta de la Policía permita recuperar los recursos y restablecer la tranquilidad en la Casa Natal de Santa Laura Montoya.

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El gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, rechazó el hurto y anunció una recompensa de 50 millones de pesos - crédito @AndresJRendonC/X

Una iglesia cristiana de Tibú fue atacada con explosivos: esposa del pastor resultó herida

El ataque con explosivos lanzados desde drones contra una iglesia cristiana en zona rural de Tibú, Norte de Santander, ha intensificado la preocupación entre los habitantes del Catatumbo, especialmente ante la inminencia de las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026.

La acción, ocurrida en un contexto de enfrentamientos entre las disidencias de las Farc y el ELN, ha generado rechazo nacional y renovadas peticiones de protección a la vida civil.

Según la información divulgada por la comunidad y reportada por Caracol Radio, el incidente dejó herida de gravedad a la esposa del pastor del centro religioso, quien se encontraba dentro del recinto en el momento del ataque. El uso de drones para lanzar explosivos ha incrementado el temor entre los residentes, quienes advierten sobre el riesgo de que la violencia alcance a más civiles en los próximos días.

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Los enfrentamientos en la región del Catatumbo se reactivaron en la mañana del jueves 18 de junio, según relataron los habitantes de la zona. En medio de la confrontación armada, varios explosivos impactaron en áreas habitadas, y uno de ellos cayó directamente sobre la iglesia cristiana, afectando a la familia pastoral.