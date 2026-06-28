Colombia

Japones probó 19 frutas colombianas en una sola comida, así le fue: “es muy interesante el sabor”

Aunque la reacción general fue favorable, algunos seguidores manifestaron preocupación porque realizó combinaciones que los locales suelen evitar

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La inmensa variedad de frutas en Colombia sorprendió al japonés mellamosungbo, quien se propuso probar diecinueve especies en un solo día en Bogotá - crédito mellamosungbo / TikTok

La experiencia de mellamosungbo, un japonés residente en Bogotá, al probar 1 frutas colombianas en una sola comida, ha generado asombro y debate entre sus seguidores.

La degustación incluyó desde granadilla, lulo, gulupa, maracuyá, higo, durazno, lychee, papaya y tomate de árbol morado, hasta frutas menos conocidas internacionalmente como feijoa, manzana de agua, guayaba, pepino silvestre, pitaya, curuba, tomate de árbol amarillo y uchuva. El propio japonés confesó: “Papaya. Dulce, pero es muy interesante el sabor. Pitaya. Hasta ahora, muy dulce, la pitaya ha sido la más rica”.

Y continuó: “Mango. Oh, shit. Este mango está un poco ácido y dulce. Está riquísimo. Es la primera fruta que como y ya está buenísimo”, relató en su primer acercamiento, con entusiasmo evidente ante la diversidad local.

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n Colombia, la oferta de frutas no solo impresiona a los extranjeros, sino que también se convierte en un desafío de degustación para quienes desean conocer la auténtica diversidad de sabores del país - crédito mellamosungbo / TikTok

Quienes visitan Colombia suelen quedar sorprendidos por la cantidad y variedad de frutas disponibles durante todo el año. El país cuenta con 433 especies nativas comestibles reconocidas, y algunos registros amplían la cifra hasta más de 2.500 especies si se consideran variedades silvestres y exóticas.

El recorrido sensorial de mellamosungbo se desarrolló entre comentarios de sorpresa y preocupación por parte de su audiencia. Uno de los mensajes más destacados fue: “Soy el único que le preocupa su estómago, puede morir por diarrea”. Otros seguidores se enfocaron en la forma tradicional de consumir algunas frutas: “El maracuyá, el tomate de árbol y la curuba se toman en jugo”, o bromearon sobre las consecuencias: “El chico leyendo los comentarios, pero en el baño”.

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En Colombia, es común que las frutas ácidas como el maracuyá, la curuba y el tomate de árbol se preparen en jugos, mezclados con agua y azúcar, para suavizar su sabor intenso. Comerlas directamente puede resultar una experiencia singular para quienes no están acostumbrados, como lo demuestran las reacciones de los que siguieron la travesía gastronómica del japonés.

Los seguidores advirtieron que frutas como maracuyá, curuba y tomate de árbol suelen consumirse en jugo y no al natural - crédito mellamosungbo / TikTok
Los seguidores advirtieron que frutas como maracuyá, curuba y tomate de árbol suelen consumirse en jugo y no al natural - crédito mellamosungbo / TikTok

La segunda parte de la degustación y la reacción de los colombianos

La exploración no terminó allí. En una segunda sesión, mellamosungbo continuó probando nuevos sabores y compartió su veredicto: “Lulo. El lulo tiene un sabor agridulce, pero creo que no es de mi estilo. Durazno. También hay duraznos en Corea, pero el sabor no es muy diferente. Está rico. Durazno. Tiene un sabor peculiar, pero está muy rico. Guayaba. Guau. Bonita. La textura es muy cremosa”.

Al probar el tomate de árbol amarillo, expresó: “¿Tomate? Tiene un aroma fresco muy interesante, diferente al de los tomates normales”. Sobre la gulupa, comentó: “Es bastante ácido, pero es dulce y tiene un aroma riquísimo”. De las fresas colombianas, exclamó: “No esperaba mucho de las colombianas, pero están superdulces y deliciosas”.

La lista de frutas degustadas se completó con el liche, el pepino silvestre y la uchuva. Con humor y gratitud, concluyó: “Me gusta frutas colombianas. Gracias. Había tanta cantidad que la compartí con las personas que trabajan en mi edificio”.

La diversidad frutal del país, que supera las 2.500 especies, impactó tanto al visitante como a los usuarios colombianos que comentaron su experiencia - crédito mellamosungbo / TikTok
La diversidad frutal del país, que supera las 2.500 especies, impactó tanto al visitante como a los usuarios colombianos que comentaron su experiencia - crédito mellamosungbo / TikTok

Los comentarios de sus seguidores no tardaron en llegar. Algunos insistieron en la forma correcta de consumir las frutas: “Me tienes sufriendo jajjaa algunas frutas la tomamos sólo en jugo”, “De todas las frutas que tenemos para comer escoge la de los jugos”.

Otros fueron más concretos al explicar las formas de consumo: “Lulo se consume generalmente en jugo en agua y azúcar o busca ‘lulada’”. Y alguien amplió la lista de frutas típicas: “Falta mamoncillo, mora, frambuesa, uvas, uvas isabelas, limón, naranja, toronja, guanábana, pera, guayaba manzana, banano, brevas, chontaduro, borojó, ciruelas, grosellas”.

La riqueza frutal de Colombia y sus raíces geográficas

Colombia se distingue como uno de los países con mayor diversidad frutal por kilómetro cuadrado en el mundo. Esta riqueza proviene de la ubicación intertropical de Colombia y la geografía marcada por la cordillera de los Andes, factores que propician una oferta permanente y diversa de frutas tanto de clima frío como tropical.

Así, es posible encontrar frutas propias de zonas templadas junto a especies amazónicas y tropicales, lo que garantiza una oferta fresca y variada durante todo el año.

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