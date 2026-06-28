Colombia

Murió Mauricio Uribe, cantante de música popular, tras someterse a una intervención quirúrgica: esto se sabe

Su representante Daniel Ruiz confirmó en redes sociales el deceso del artista de música popular y señaló que se debió a problemas médicos vinculados con una diabetes, agravados tras una cirugía reciente

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Daniel Ruiz informó que la muerte de Mauricio Uribe se produjo por complicaciones de salud derivadas de la diabetes - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG
Daniel Ruiz informó que la muerte de Mauricio Uribe se produjo por complicaciones de salud derivadas de la diabetes - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG

La noticia sobre el fallecimiento de Mauricio Uribe, figura reconocida de la música popular en Colombia, ha generado numerosas muestras de afecto y solidaridad hacia su familia y entorno más cercano.

El anuncio fue realizado el sábado 27 de junio por su mánager, Daniel Ruiz, quien comunicó el deceso a través de un mensaje difundido en redes sociales.

El comunicado oficial detalló la causa de su muerte: “Nuestro querido Mauricio Uribe partió de este mundo debido a complicaciones de salud derivadas de la diabetes que padecía, las cuales se agravaron tras una intervención quirúrgica reciente”, informó Ruiz.

La declaración también rememoró varias de las canciones con las que el cantante alcanzó notoriedad, mencionando especialmente “Tranquila reina”, “Correo de voz”, “Confundido” y “Feliz cumpleaños mamá”.

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La muerte de Mauricio Uribe fue comunicada por su mánager a través de un mensaje difundido en redes sociales - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG
La muerte de Mauricio Uribe fue comunicada por su mánager a través de un mensaje difundido en redes sociales - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG

El fallecimiento de Mauricio Uribe se debió a complicaciones relacionadas con su cuadro de diabetes, que se intensificaron luego de una operación. La noticia fue confirmada por su representante, quien agradeció las muestras de apoyo que la familia y el equipo del artista han recibido en estos días.

Ruiz manifestó el sentimiento de pérdida que embarga al entorno musical: “Su partida deja un inmenso vacío en la música popular, pero también un legado que permanecerá por siempre en el corazón de quienes disfrutaron de su talento, su voz y sus canciones”.

El comunicado subrayó la importancia del respaldo comunitario en estos momentos difíciles: “Agradecemos de todo corazón las innumerables muestras de cariño, respeto y solidaridad que familiares, amigos, colegas y seguidores han expresado en estos momentos de dolor. Cada mensaje ha sido un apoyo invaluable para su familia y para quienes tuvimos el privilegio de acompañarlo en su camino”.

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El repertorio del artista fue destacado por su representante, quien recordó que piezas como Tranquila reina y Confundido se convirtieron en referentes para los seguidores del género y mantuvieron presencia tanto en plataformas digitales como en emisoras especializadas. El mánager insistió: “Mauricio Uribe vivirá para siempre a través de su música y del recuerdo de todos aquellos que lo admiraron”.

El comunicado señaló que la diabetes de Mauricio Uribe se agravó tras una intervención quirúrgica reciente - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG
El comunicado señaló que la diabetes de Mauricio Uribe se agravó tras una intervención quirúrgica reciente - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG

El mensaje concluyó con un deseo de paz para el cantante y fortaleza para sus seres queridos: “Que Dios le conceda el descanso eterno y brinde fortaleza a su familia”.

La comunidad musical lamenta la pérdida de uno de sus exponentes, resaltando el lugar que Mauricio Uribe ocupa en el corazón de sus seguidores y en la historia reciente de la música popular colombiana.

¿Quién era Mauricio Uribe?

El legado de Mauricio Uribe trasciende las fronteras de su tierra natal y se consolida en la memoria de quienes celebraron su música y su calidez humana. Desde los escenarios populares de Norte de Santander hasta las plataformas digitales en toda Colombia, el artista dejó una huella marcada por la humildad y la entrega.

La despedida de Uribe movilizó a familiares, colegas y seguidores, quienes reconocieron su carácter sencillo y su dedicación. Su equipo de trabajo resumió ese sentir con palabras que resuenan: “Mauricio Uribe no fue un artista que buscara estar constantemente en la farándula o en los grandes medios de comunicación. Su historia se construyó sobre los escenarios, el trabajo, la humildad y el cariño de su público”.

Su vida estuvo ligada a la música y a los valores familiares, como subrayan desde su entorno: “Fue un hombre sencillo, trabajador y apasionado por la música. Cantó por amor a su gente, a los pueblos, a las tradiciones y a ese público que siempre lo recibió con los brazos abiertos”.

La noticia de su fallecimiento generó muestras de afecto y agradecimientos desde distintos ámbitos. Sus allegados expresaron: “En nombre de la familia, amigos y de quienes tuvimos el privilegio de acompañar la carrera de Mauricio Uribe, queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todas las personas que estuvieron pendientes tras su partida”.

La familia, amigos, colegas y seguidores de Mauricio Uribe recibieron un agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG
La familia, amigos, colegas y seguidores de Mauricio Uribe recibieron un agradecimiento por las muestras de cariño y solidaridad - crédito mauriciouribe_yvuelvemao/IG

Mauricio Uribe nació en Yolombó, Antioquia, pero fue en Norte de Santander donde consolidó su carrera musical. Comenzó interpretando vallenato, llegando a ser corista de Luis Mateus y otros reconocidos artistas. Esa experiencia, según su equipo, fortaleció su talento y su pasión por la música.

A lo largo de más de dos décadas en la música popular, Uribe grabó más de 100 canciones y dejó éxitos como Tranquila Reina, Correo de Voz, Sobreviviré y No Te Deseo Mal. Estos temas suman más de 20 millones de reproducciones y siguen presentes en el repertorio de diferentes regiones del país.

Durante su carrera, Uribe priorizó el contacto cercano con su público y el respeto por las tradiciones. Sus allegados recordaron que cada canción, cada escenario y cada aplauso fueron fruto de un esfuerzo constante: “Cada canción que grabó, cada escenario que pisó y cada aplauso que recibió fueron fruto del esfuerzo, la dedicación y el amor con el que construyó su camino artístico”.

Además de su faceta artística, Uribe fue recordado como un padre amoroso de dos hijas y una persona de grandes valores. Su entorno lo describió como un hombre noble y entregado a su familia, capaz de dejar huella en quienes lo conocieron.

El mensaje de despedida concluyó con un llamado a mantener vivo el recuerdo del artista: “Mauricio ya no está físicamente entre nosotros, pero su voz, sus canciones y el recuerdo de su calidad humana permanecerán por siempre. Gracias por mantener vivo su legado. Que Dios los bendiga a todos”.

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