Encuentran muerto a joven de 22 años en Cúcuta tras ser extorsionado y secuestrado; familia señala a un ciudadano británico

Hallaron muerto a Juan David Gómez tras pagar rescate, familia responsabilizó a ciudadano británico - crédito Colprensa

El caso de Juan David Gómez Gutiérrez, joven de 22 años reportado como desaparecido en Cúcuta, terminó en tragedia tras el hallazgo de su cuerpo en un inmueble de la ciudadela La Libertad la noche del lunes 22 de junio de 2026.

La familia del joven denunció que el desenlace involucra extorsión, pagos de rescate y señalamientos directos contra un ciudadano británico identificado como Kai Peter Williams, dedicado a actividades vinculadas con criptomonedas.

Según el testimonio de un allegado, recogido por Caracol Radio, Juan David conocía al extranjero y acudió de manera confiada a su residencia, donde días después lo encontraron sin vida.

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El familiar relató que, tras la desaparición, la familia recibió mensajes por WhatsApp informando que Juan David estaba secuestrado. Además, adjuntaron una fotografía donde el joven aparecía atado, acompañada por exigencias económicas.

La familia de Juan David Gómez reclamó captura de sospechoso británico tras secuestro y asesinato - crédito Colprensa

“Nos extorsionaron y por último ya lo encontramos muerto”, explicó el pariente, quien solicitó reserva de su identidad.

El primer pago realizado por la familia ascendió a 20 mil dólares (68.691.131 pesos colombianos). Posteriormente, los extorsionadores exigieron otros 5.000 dólares, pero la familia se negó, ya que nunca recibió prueba de vida.

Paralelamente, los allegados iniciaron una búsqueda por la ciudad, reuniéndose con amigos y contactos del joven. Uno de ellos los condujo finalmente hasta la vivienda del extranjero en la ciudadela La Libertad, donde reconocieron el lugar por detalles coincidentes con la fotografía enviada durante el secuestro.

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Tras alertar a la Policía, las autoridades ingresaron al inmueble y hallaron el cuerpo de Juan David envuelto en sábanas, amarrado y en avanzado estado de descomposición.

La familia aportó a la Fiscalía y a Migración Colombia la identidad del presunto responsable, aunque hasta el momento no se han producido capturas ni avances públicos en la investigación.

Imagen de referencia. Extorsión y crimen: tragedia de joven cucuteño apunta a extranjero identificado como Kai Peter Williams -crédito Colprensa

El entorno de la víctima exige respuestas y solicita que se activen los mecanismos legales para dar con el paradero de Kai Peter Williams, quien, según la indagación familiar, aún permanecería en territorio colombiano.

La familia insiste en que el caso no quede impune y reclama acción por parte de las autoridades.

Británico señalado por feminicidio de Natalia Villalba quedó a disposición de la justicia colombiana tras ser extraditado

Migración Colombia confirmó la llegada al país del ciudadano británico vinculado al feminicidio de la modelo Natalia Villalba.

Las autoridades informaron que el extranjero, identificado como Foster Martinson, también conocido como Matthew Ashley Foster-Smith, fue entregado a la justicia colombiana en el aeropuerto El Dorado de Bogotá tras arribar en un vuelo procedente de Quito.

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El procedimiento de entrega estuvo a cargo de oficiales mujeres de Migración Colombia y personal femenino del CTI de la Fiscalía General de la Nación, quienes recibieron al sospechoso y lo pusieron bajo custodia judicial.

El caso fue reportado hacia el mediodía del lunes 22 de junio de 2026 en el norte de la capital del país, en la localidad de Chapinero - crédito @ColombiaOscura/X

El británico había sido capturado días antes en el aeropuerto de Quito cuando pretendía abordar un vuelo con destino a Londres, Inglaterra.

La investigación oficial señaló que el homicidio de Natalia Villalba ocurrió en un apartamento del barrio Chicó, al norte de Bogotá. El cuerpo de la modelo fue hallado el 22 de junio dentro de una maleta, aunque los peritos forenses establecieron que la muerte habría ocurrido el 18 de este mes.

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La Fiscalía indicó que el sospechoso habría ingresado al domicilio alquilado por la víctima y la agredió con objetos contundentes, tres de los cuales fueron recuperados en la escena.

El acusado presuntamente manipuló el cadáver e intentó ocultar pruebas para alterar la investigación antes de huir. Además, registros internacionales revelaron que Martinson había sido condenado en el Reino Unido en 2023 por acoso, seguimiento a una expareja y difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.

El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, destacó que la captura fue resultado de la colaboración entre la Fiscalía, el CTI, Migración Colombia, la Secretaría de Seguridad de Bogotá, autoridades ecuatorianas, Interpol y la Policía de Dorset. Galán subrayó en redes sociales la importancia de la cooperación internacional en la persecución de este tipo de crímenes.

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El extranjero enfrentará cargos en Colombia por feminicidio agravado y manipulación de evidencia.