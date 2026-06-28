Colombia

Mujer encontró una cucaracha en su comida en popular restaurante bar en el norte de Bogotá

Las imágenes grabadas con el celular de la usuaria circularon ampliamente a través de las redes sociales y causaron preocupación sobre las normas de higiene y la responsabilidad de la empresa sobre el caso que desató revuelo entre los clientes del lugar

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El animal fue grabado por la usuaria mientras se movía lentamente a lo largo de los lados de la caja, lo que causó indignación entre los que frecuentan estos sitios - crédito Colombia Oscura / X

Las redes sociales se han convertido en importantes medios de denuncia, pues a diario se publican casos que dejan sorprendidos a los ciudadanos. Entre los videos que más preocupación causan entre la comunidad se encuentran las denuncias relacionadas con salubridad.

Precisamente, el 28 de junio de 2026 se dio a conocer la situación que tuvo que pasar una clienta que demostró un riesgo sanitario en Bogotá generando toda una conversación en la plataforma digital X tras encontrar una cucaracha sobre el recipiente en el que le entregaron su comida para llevar en el BBC de la Zona T, al norte de la capital del país.

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Los hechos ocurrieron en la noche del 27 de junio, cuando se jugó el partido entre Colombia y Portugal que quedó 0-0 y por el que gran cantidad de personas se reunieron a disfrutarlo en este tipo de restaurantes para compartir con sus allegados.

Las imágenes se viralizaron rápidamente, por lo que la ciudadanía pidió respuestas sobre las condiciones del establecimiento y causó una preocupación generalizada entre aquellos que lo frecuentan.

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El insecto habría sido grabado por una de las clientes del lugar - crédito Imagen ilustrativa Infobae

En las imágenes se puede apreciar que se trataría de una presunta mala condición sanitaria en el local, luego de que la clienta encontrara el insecto sobre la caja de comida que pidió para llevar.

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Sin embargo, entre los internautas se habló de un presunto montaje o una imagen generada por inteligencia artificial, aunque todo apunta a que la ciudadana grabó el hecho en el momento en el que le entregaron el pedido.

El video fue difundido por Colombia Oscura, portal digital que se encarga de dar a conocer situaciones insólitas que ocurren en el territorio nacional. La publicación no solo amplió su circulación, sino que convirtió el caso en una denuncia pública abierta a comentarios de los usuarios sobre el manejo que dan los establecimientos a las plagas.

La denuncia quedó respaldada por el video, aunque, hasta el momento, no se conoce una respuesta oficial del establecimiento sobre lo ocurrido.

Una mano enguantada de negro sujeta una espátula sobre una tabla de cortar beige con cucarachas y restos de comida, junto a un fregadero industrial sucio.
La ciudadanía pide que se investiguen las condiciones de salubridad de este y otros restaurantes del sector - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Reacciones divididas tras la publicación

Entre las reacciones recogidas aparecieron mensajes de rechazo. Algunos usuarios escribieron: “A mí me sale esa vuelta en la comida y salgo corriendo por mi vida”, “Pero qué triple HP cucaracha, esa cosa me aparece en la casa y me largo del país” y “Qué asco”.

Otros comentarios optaron por el tono de burla, como es costumbre en la plataforma X, en la que los usuarios bromean con cualquier tema: “Le dieron extra proteína”, “Le echaron la ñapa” y “Le viene proteína extra y todavía se queja”, escribieron algunos usuarios.

Otra reacción añadió: “Yo ahí lo que veo es proteína gente malagradecida” y un usuario se quejó por la denuncia: “Comen mariscos y no se van a comer una simple cucarachita”.

También se destacó un mensaje que pidió revisar el caso desde más de un ángulo: “Ese tipo de videos aparecen cuando los negocios cercanos temen a la competencia, ojalá investiguen a fondo a la administración de la cervecería por su higiene y también a la afectada”.

Los comentarios de los internautas demostraron la preocupación por las consecuencias para los clientes - crédito ewsabes / X
Los comentarios de los internautas demostraron la preocupación por las consecuencias para los clientes - crédito ewsabes / X

Entre tanto, llamó la atención un mensaje en el que una usuaria aseguró que esto es más común de lo que parece en los comercios de comida: “Miren, las cucarachas en casi todos los restaurantes es muy normal por más que se haga aseo ellas no se van. Fui cocinera en un restaurante de cache y ni les cuento”.

Este punto de vista desató otra discusión por las normas de salubridad en estos lugares, pues los usuarios consideran que es falta de limpieza y de compromiso con los clientes, lo que podría terminar en una intoxicación masiva o infecciones por la presencia de estos animales: “No se puede normalizar tener plagas y menos en restaurantes, por Dios”.

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