Los memes que dejó el empate 0-0 de Colombia vs. Portugal: “Así sería la vida si Dávinson Sánchez calzara 37”

Memes tras el partido Colombia vs. Portugal - crédito Sergio Acero/Reuters y @xgreyhoundd/X

Tras 90 minutos y cinco de reposición del partido, cerró el juego en el que empataron sin goles la selección Colombia ante Portugal de Cristiano Ronaldo en el estadio de Miami.

Pese al resultado, el juego le permitió al cuadro “cafetero” terminar en la primera posición del grupo K, con siete puntos, en la fase de grupos del Mundial 2026. El encuentro estuvo marcado por un gol anulado a Dávinson Sánchez en los minutos finales y varias llegadas de peligro por parte del equipo colombiano.

Durante el partido, la Tricolor generó opciones claras de gol, como los remates de Luis Javier Suárez y James Rodríguez, mientras que el conjunto luso respondió con aproximaciones de João Félix y Bruno Fernandes. En la segunda mitad, la presión de Colombia se mantuvo, pero la defensa portuguesa evitó la apertura del marcador.

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Memes tras partido Colombia-Portugal - crédito X

El equipo dirigido por Néstor Lorenzo espera ahora rival en los dieciseisavos de final, tras un cierre de fase de grupos que demostró solidez defensiva y protagonismo ante una de las selecciones favoritas del torneo.

La creatividad que emanó de la angustia: así fueron los memes que dejó la competición

Por lo decisivo del encuentro para la continuidad del equipo nacional en la Copa del Mundo 2026, las reacciones de los colombianos en redes sociales minuto a minuto no se hicieron esperar.

Memes tras partido Colombia-Portugal - crédito X

Tensión, pánico, tristeza, humor y “sufrimiento” fueron las emociones que los aficionados colombianos dejaron en las redes sociales; especialmente, a través de memes.

En X, los internautas acudieron a la sensación de “tener el corazón partido” por el enfrentamiento de la Selección Colombia con el equipo portugués integrado por Cristiano Ronaldo.

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Memes tras partido Colombia-Portugal - crédito @UnaTalPadawan/X

Sin embargo, más allá de los sentimientos encontrados, los colombianos dejaron ver el dramatismo. Un video de un hincha colombiano, al borde de un ataque de nervios, circuló bajo la frase: “No hay partido de Colombia en el que no sufra”, con un video del viral desmayo del padre del jugador Luis Díaz.

“Por qué calzas tanto”: La reacciones a los centímetros de la pisada de Dávinson Sánchez que significaron la anulación de gol

Otro de los blancos de memes fue el jugador Dávinson Sánchez, el 23 de la selección colombiana, que al final del partido metió un gol que fue anulado por su posición del pie conocida como “offside” o fuera de lugar. Una revisión precisa de la jugada permitió ver que unos centímetros del pie de Sánchez

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El hecho se tomó con buen humor y se interpretó como resultado del tamaño del pie del jugador.

Memes tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez - crédito @rugelastico/X

El humorista Hassam publicó un video en el que cuestionó: “Sánchez, por qué calzas tanto”.

Otros usuarios publicaron: “La vida si Dávinson Sánchez calzara 37″.

Memes tras la anulación del gol de Dávinson Sánchez - crédito @oficialHASSAM/X

Hasta Marco Rubio fue blanco de memes

La política internacional no quedó fuera del repertorio. Un meme utilizó la imagen del senador estadounidense Marco Rubio, que asistió al partido, en las tribunas, con el texto: “Marco Rubio en el partido Colombia vs Portugal buscando petristas para deportar!”.

El ritual previo al pitazo inicial tampoco escapó al ingenio digital. Un video de una persona retirando una sábana del televisor fue la excusa perfecta para anunciar: “ARRANCA EL PARTIDO DE COLOMBIA!”, mientras otro meme usó la expresión preocupada de un perro para ilustrar los nervios previos con el mensaje: “qué sufridera este partido de Colombia con Portugal, Dios mío”.

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Memes tras partido Colombia-Portugal - crédito @criticolombia3/X

La pasión llevó a algunos a extremos insólitos, como en la escena de una persona lanzándose frente al televisor bajo el texto: “Mi mamá: ‘Quién putas dañó el televisor en pleno partido?’ - yo hace 5 minutos yendo a defender el área de mi selección Colombia:”, exagerando la entrega de los hinchas ante cada jugada.

El desempeño de la Tricolor generó otra tendencia: un video de alguien destapando cervezas a ritmo frenético acompañado del mensaje: “Por cada oportunidad que falle Colombia, destaparé una cerveza. Yo viendo el partido vs Portugal:”, dejando claro que los nervios se enfrentan con humor y algo de paciencia líquida.

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Memes tras partido Colombia-Portugal - crédito @Juanpineda/X

Hasta empresas y marcas dejaron sus publicaciones, como el caso de Paga Todo, que subió la imagen de “un miquito” triste con el texto: “¿Estoy llorando? No es mi culpa”.

El componente sentimental también estuvo presente. Un meme retrató a una persona al borde del llanto escuchando el himno, con la frase: “‘¿Por qué lloras? Ni siquiera ha empezado el partido’ - yo escuchando el glorioso himno de Colombia vs Portugal:”, evidenciando el peso emotivo del fútbol nacional.