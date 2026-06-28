Los 15 hechos que, según investigación, favorecieron a grupos criminales durante el gobierno de Gustavo Petro

Según la investigación, durante el gobierno de Gustavo Petro se adoptaron decisiones relacionadas con la "paz total", la seguridad y el narcotráfico que, a juicio del diario, terminaron favoreciendo a grupos criminales. - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Una investigación publicada por El Colombiano recopiló 15 decisiones y episodios que, según ese medio, terminaron favoreciendo directa o indirectamente a organizaciones criminales durante el gobierno del presidente Gustavo Petro.

El informe sostiene que varias actuaciones relacionadas con la política de “paz total”, cambios en la estrategia de seguridad, decisiones sobre extradiciones y modificaciones en la estructura de la Fuerza Pública coincidieron con un fortalecimiento de estructuras ilegales en distintas regiones del país.

Según el diario, algunos de estos hechos incluso dieron lugar a investigaciones preliminares por parte de organismos de control, mientras otros continúan siendo objeto de controversia política y judicial.

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1. Las promesas al Clan del Golfo

De acuerdo con la investigación, uno de los episodios más delicados ocurrió el 2 de septiembre de 2022, cuando el entonces alto comisionado para la Paz, Danilo Rueda, sostuvo una reunión con Luis Pérez Castañeda, alias “Bruno”, señalado como vocero político del Clan del Golfo.

El diario cita una grabación revelada por Noticias Caracol, en la que Rueda habría ofrecido la suspensión de bombardeos, la revisión de operaciones militares, la posibilidad de frenar extradiciones y cambios en la inteligencia policial como parte de los acercamientos para incorporar a esa organización al proceso de paz total.

2. La caravana de la UNP y las gabelas a alias “Calarcá”

Según El Colombiano, otro de los hechos ocurrió en julio de 2024, cuando el Ejército interceptó una caravana de la Unidad Nacional de Protección (UNP) en Antioquia.

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La investigación recuerda que en los vehículos viajaban integrantes de las disidencias de las Farc, entre ellos alias “Calarcá”, además de armas, dinero en efectivo, oro y un menor de edad que, según las autoridades, era víctima de reclutamiento forzado.

El diario sostiene que varios de los capturados recuperaron posteriormente su libertad al ser reconocidos como negociadores de paz.

La investigación recuerda la polémica caravana de la UNP en la que fue interceptado alias "Calarcá" junto a otros integrantes de las disidencias de las Farc. - crédito Policía Nacional

3. La suspensión de los bombardeos

La investigación también cuestiona la decisión adoptada por el Gobierno en agosto de 2022 de suspender los bombardeos contra estructuras armadas ilegales.

Según el medio, aunque oficialmente la medida buscaba evitar afectaciones a menores reclutados, en la práctica limitó operaciones ofensivas previamente planeadas y permitió que grupos armados modificaran su estrategia militar.

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4. Los ceses al fuego unilaterales

El informe recuerda que el presidente Petro anunció el 1 de enero de 2023 un supuesto cese bilateral con varios grupos ilegales.

Sin embargo, el propio ELN negó inicialmente haber alcanzado ese acuerdo y que, según el análisis del diario, la reducción de operaciones militares terminó beneficiando a organizaciones que continuaron realizando secuestros, extorsiones y homicidios.

5. La salida masiva de altos oficiales

Otro de los puntos mencionados en la investigación corresponde al retiro de decenas de generales y altos mandos de las Fuerzas Militares y de Policía durante el inicio del gobierno.

La investigación sostiene que varios oficiales fueron apartados pese a su experiencia operativa y afirma que algunas de las salidas estuvieron relacionadas con diferencias frente a la política de paz total.

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6. Una paz total sin resultados definitivos

Según la investigación, el Gobierno abrió 12 mesas de diálogo con diferentes organizaciones ilegales.

No obstante, El Colombiano sostiene que ninguna concluyó con procesos definitivos de desarme, reparación a las víctimas o sometimiento judicial, debido, entre otros factores, a la ausencia de una ley de sometimiento aprobada por el Congreso.

7. Suspensión de extradiciones y capturas

El diario también señala que el Gobierno suspendió varias extradiciones de cabecillas vinculados a procesos de negociación.

Entre los casos mencionados aparecen alias “Araña”, “Mocho Olmedo” y “HH”, quienes, según la investigación, continuaban siendo requeridos por autoridades estadounidenses por presuntos delitos relacionados con narcotráfico.

el Gobierno suspendió las extradiciones de alias "Araña", "Mocho Olmedo" y "HH", decisión que generó cuestionamientos por parte de las autoridades de Estados Unidos. - créditos captura de pantalla Canal3/YouTube | Catalina Olaya/Colprensa | Ministerio de Defensa | COR | Jesús Bernal News

8. Los archivos de alias “Calarcá”

De acuerdo con la nota periodistica, los dispositivos electrónicos incautados a alias “Calarcá” contenían información que apuntaría a presuntas filtraciones desde entidades estatales.

La investigación recuerda que algunos funcionarios fueron objeto de actuaciones disciplinarias, aunque el presidente Petro manifestó públicamente su respaldo mientras avanzaban las investigaciones.

9. El crecimiento de la producción de cocaína

Otro de los capítulos del informe analiza la política antidrogas del Gobierno.

Según El Colombiano, la reducción de la erradicación forzosa coincidió con un incremento de los cultivos ilícitos y de la producción potencial de cocaína, de acuerdo con cifras oficiales citadas por el diario y datos del monitoreo de Naciones Unidas.

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10. Cambios en la Dirección Nacional de Inteligencia

La investigación cuestiona además la gestión de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).

Según el medio, durante el actual gobierno la entidad tuvo cuatro directores y habría reducido recursos destinados a labores estratégicas de inteligencia, mientras concentraba esfuerzos en otras prioridades señaladas por el medio.

11. El Pacto de La Picota y el “tarimazo”

El diario también incluye las reuniones conocidas como el Pacto de La Picota, ocurridas durante la campaña presidencial de 2022, así como el acto realizado en Medellín en junio de 2025, donde el presidente compartió escenario con voceros de estructuras criminales vinculadas a procesos de paz.

Según la investigación, estos hechos enviaron un mensaje de fortalecimiento político a esos grupos.

12. La reducción del presupuesto de Defensa

De acuerdo con el diario, el recorte presupuestal al sector Defensa afectó recursos destinados al funcionamiento operativo de las Fuerzas Militares, incluyendo mantenimiento de aeronaves, combustible, tecnología y operaciones especiales contra organizaciones criminales.

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13. La sanción del Grupo Egmont

La investigación también recuerda que Colombia fue suspendida del Grupo Egmont tras la divulgación de información reservada por parte del presidente Petro sobre el caso Pegasus.

Según la investigación, esta decisión redujo la cooperación internacional en materia de inteligencia financiera y lucha contra el lavado de activos.

El entonces director de la DNI, Jorge Lemus, fue cuestionado por reuniones con personas investigadas por narcotráfico y contrabando, según la investigación. - crédito EFE - Presidencia

14. Las ofertas atribuidas a Jorge Lemus

El diario sostiene que el entonces director de la DNI, Jorge Lemus, sostuvo reuniones con personas investigadas por contrabando y narcotráfico en las que habría planteado posibles beneficios a cambio de colaboración con el Estado.

Estos encuentros fueron objeto de cuestionamientos sobre el alcance de sus funciones.

15. La “Junta Directiva del Narcotráfico”

Finalmente, la nota periodistica señala que el presidente Petro insistió en la existencia de una supuesta “Junta Directiva del Narcotráfico”, a la que atribuyó amenazas en su contra y el control de organizaciones criminales.

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Según la investigación, las agencias de seguridad destinaron recursos para verificar esa hipótesis, sin que, de acuerdo con el diario, se produjeran capturas o pruebas concluyentes que respaldaran esa versión.

La investigación

El Colombiano concluye que estos 15 episodios, analizados en conjunto, muestran decisiones que, según el medio, terminaron beneficiando de manera directa o indirecta a diferentes estructuras criminales durante el gobierno de Gustavo Petro.

Por su parte, el Gobierno ha defendido reiteradamente la política de “paz total”, argumentando que su propósito fue reducir la confrontación armada mediante procesos de diálogo con organizaciones ilegales y priorizar soluciones negociadas al conflicto.