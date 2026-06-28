JEP concedió libertad transitoria a José Dorado Gaviria, testigo clave en la toma del Palacio de Justicia y el batallón Charry Solano

La libertad concedida aplica únicamente al proceso por el que fue condenado por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, mientras la JEP continúa analizando de fondo su situación dentro de la justicia transicional - crédito JEP y captura de pantalla X

La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) concedió la libertad transitoria, condicionada y anticipada a José Leonairo Dorado Gaviria, sargento retirado del Ejército Nacional y exintegrante de inteligencia militar, reconocido como uno de los testigos que ha entregado información sobre las desapariciones forzadas atribuidas al batallón Charry Solano y sobre hechos relacionados con la toma y retoma del Palacio de Justicia.

La decisión quedó consignada en un auto de 30 páginas fechado el 19 de junio y notificado recientemente. En ese documento, la JEP resolvió conceder el beneficio respecto del proceso penal por el que Dorado permanece privado de la libertad, una condena por secuestro extorsivo agravado y hurto agravado derivada de un caso que, según su defensa, estuvo relacionado con el cumplimiento de labores de inteligencia militar y no con una actuación personal al margen de sus funciones.

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De acuerdo con la providencia, José Dorado permanece privado de la libertad desde el 11 de noviembre de 2008 y ha recibido más de 85 meses de redención de pena, por lo que ha cumplido más de 17 años y seis meses de condena.

La Sala concluyó que el exsuboficial cumple con el requisito temporal previsto en la Ley 1820 de 2016 para acceder a este beneficio. En ese sentido, el auto señala: “En consecuencia, se encuentra plenamente acreditado que el compareciente se encuentra privado de la libertad en condición de condenado y que dicha privación ha superado ampliamente el término de cinco años previsto en el numeral 2 del artículo 52 de la Ley 1820 de 2016. Por consiguiente, este requisito se considera satisfecho”.

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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas determinó que el exsuboficial cumplía los requisitos legales para acceder al beneficio, tras permanecer privado de la libertad por más de 17 años y seis meses - crédito Colprensa

La decisión agrega: “Conceder al señor José Leonairo Dorado Gaviria el beneficio de libertad transitoria, condicionada y anticipada exclusivamente por el proceso penal adelantado por el Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Bogotá por los delitos de secuestro extorsivo agravado y hurto agravado, conforme a lo expuesto en la parte considerativa de la presente decisión”.

Asimismo, la Sala ordenó expedir la boleta de libertad con destino a la Cárcel y Penitenciaría para Miembros de la Fuerza Pública de Alta y Media Seguridad del Ejército Nacional, donde permanece recluido. Una vez suscriba el acta de compromiso exigida por la jurisdicción y siempre que no registre otro requerimiento judicial, podrá recuperar la libertad.

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El beneficio, sin embargo, queda sujeto al régimen de condicionalidad de la JEP, lo que implica que Dorado deberá seguir compareciendo ante esa jurisdicción, acatar las decisiones de sus Salas y Secciones y continuar aportando información para el esclarecimiento de los hechos investigados. El incumplimiento de estas obligaciones podría ocasionar la revocatoria del beneficio.

Su papel en las investigaciones sobre inteligencia militar

Las versiones entregadas por José Dorado han sido relevantes para las investigaciones sobre estructuras de inteligencia militar y motivaron diligencias de búsqueda de personas desaparecidas en instalaciones donde operó el batallón Charry Solano - crédito Colprensa

José Leonairo Dorado Gaviria fue aceptado de manera provisional como compareciente dentro de la JEP mientras esa jurisdicción continúa evaluando de fondo el cumplimiento de los requisitos para su permanencia en el sistema de justicia transicional.

El exsuboficial había solicitado en varias oportunidades su sometimiento a la JEP mientras cumplía la condena impuesta por la justicia ordinaria. La jurisdicción deberá determinar si los hechos por los cuales fue condenado guardan relación con el conflicto armado, aspecto determinante para establecer su competencia y definir los tratamientos penales aplicables.

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Durante su comparecencia, Dorado ha entregado versiones relacionadas con el funcionamiento de estructuras de inteligencia militar y con desapariciones forzadas investigadas por la JEP. Esa información ha sido considerada relevante dentro de los macrocasos que adelanta la jurisdicción sobre graves violaciones a los derechos humanos.

Entre otros aspectos, sus declaraciones llevaron a la JEP a ordenar diligencias de búsqueda de personas desaparecidas en instalaciones de la Escuela Logística y del Batallón de Contrainteligencia, ubicadas en el lugar donde funcionó el batallón Charry Solano. En esas actuaciones judiciales se han encontrado fragmentos óseos que continúan siendo objeto de análisis dentro de las investigaciones.

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El abogado Miguel Ángel del Río celebró la libertad de Dorado y solicitó medidas de protección para él y su familia - crédito @migueldelrioabg/X

Tras conocerse la decisión, el abogado Miguel Ángel del Río se pronunció a través de su cuenta en X, donde destacó la importancia del exsuboficial dentro de las investigaciones relacionadas con el Palacio de Justicia.

“Muy contento con la libertad de José Dorado. Felicitaciones para él. Es el testigo más importante contra los excesos del ejército en el palacio de justicia. Solicito protección para él y su familia”, escribió el abogado.