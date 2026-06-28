Cayó banda La Inmaculada, que extorsionada a propietarios de carnicerías, fruvers y vendedores informales en Tuluá

El operativo resultó en las capturas de alias Diana y alias Lerma - crédito Ministerio de Defensa

Un operativo de la Policía Nacional logró la desarticulación parcial de la organización criminal La Inmaculada, una estructura criminal o Grupo Delincuencial Común Organizado (Gdco) vinculada a la extorsión y el microtráfico en Tuluá, Valle del Cauca.

Según el reporte oficial que suministraron las autoridades, la acción dejó como saldo la captura de los principales cabecillas, identificados como alias Diana y alias Lerma, responsables de coordinar el cobro de cuotas extorsivas a comerciantes de la región.

El mayor Javier Rodríguez Pedraza, comandante de la Estación de Policía de Tuluá, explicó que en la intervención se realizaron cinco diligencias de registro y allanamiento, donde se capturó a cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencia.

PUBLICIDAD

“Diana” fue señalada como la coordinadora financiera de la estructura, mientras que “Lerma”, como presunto encargado de las extorsiones en el sector de La Galería, en el municipio vallecaucano.

Los cuatro capturados eran los que manejaban sumas millonarias anuales superiores a loas 2.300 millones de pesos - crédito captura de pantalla @MinDefensa/X

Durante los procedimientos, oficiales de la Policía incautaron siete teléfonos celulares, una agenda con información relevante sobre las extorsiones y una camioneta de alta gama.

Las pesquisas revelaron que esta organización recaudaba, con pagos semestrales, una suma cercana a los 1.600 millones de pesos que obtenía de comerciantes de carnes, legumbres, vendedores ambulantes y trabajadores del sector transporte, bajo amenazas contra su integridad física y la seguridad de sus establecimientos.

PUBLICIDAD

La operación también permitió la aprehensión de alias Kira, que estaría vinculado a acciones intimidatorias y atentados dirigidos a comerciantes de carnes, fruterías y vendedores ambulantes. Desde la Policía se destacó que, con estos resultados, se afecta de manera directa la capacidad financiera y operativa de las estructuras delincuenciales que han generado temor y han impactado la economía local.

Las investigaciones continúan con el objetivo de identificar y capturar a otros miembros de la banda. La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar hechos de extorsión a través de la línea 165.

Las autoridades del Valle del Cauca insisten en la importancia de la colaboración ciudadana para enfrentar a los grupos que afectan la seguridad y la economía regional. El mensaje institucional, “Yo no pago, yo denuncio”, busca fortalecer la denuncia como herramienta fundamental contra el delito de la extorsión.

PUBLICIDAD

Así operaba grupo sicarial Nueva Generación: coronas fúnebres, alianzas familiares y control criminal en Cali y Bogotá

Otro operativo coordinado y dirigido por la Policía Nacional resultó en la captura de los principales cabecillas del grupo sicarial Nueva Generación, una estructura criminal dedicada a la extorsión y al cobro de deudas vinculadas al narcotráfico en ciudades como Cali y Bogotá.

El señalado se habría desplazado el año pasado para evadir a las autoridades, mientras avanzaba una investigación por extorsión agravada y concierto para delinquir dentro de una estructura con presencia en varias capitales - crédito Policía Nacional

El grupo, liderado por alias Martín Bala, empleaba un método de intimidación que incluía el envío de coronas fúnebres con nombres de reconocidos capos para amenazar a sus víctimas.

Las autoridades coordinaron el operativo a través del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) y ejecutaron cinco órdenes de captura simultáneas en las dos ciudades, además de notificar cargos a un interno en prisión por concierto para delinquir.

PUBLICIDAD

Durante los registros, los agentes hallaron 11 millones de pesos en efectivo, un revólver calibre .38 y diez teléfonos celulares presuntamente utilizados para coordinar extorsiones.

Los detenidos enfrentan cargos por extorsión agravada, concierto para delinquir y cobros ilegales asociados al tráfico de cocaína. Entre los capturados destacan alias Diego, señalado como cabecilla financiero, y alias Garú, aprehendido en Bogotá tras haber evadido una orden de captura vigente. Alias El Sobri fue localizado en el oriente de Cali y, según las autoridades, cuenta con vínculos familiares directos con redes de narcotráfico transnacional.

Durante el procedimiento, los agentes le hallaron $11.000.000 en efectivo y un revólver calibre .38, en el marco de una causa por cobros ilegales y vínculos con economías de la cocaína - crédito Policía Nacional

Las investigaciones revelan que Nueva Generación operaba desde 2022, con su actividad concentrada en el área metropolitana de Cali, aunque extendía su influencia a otras ciudades como Bogotá, Neiva y Barranquilla. El grupo se apoyaba en alianzas familiares y vínculos carcelarios, coordinando parte de sus acciones desde prisiones a través de figuras identificadas como alias Fénix y alias Granada.

PUBLICIDAD

El modus operandi incluía llamadas amenazantes, panfletos intimidatorios y el envío de arreglos florales fúnebres como mecanismo de presión. Además, los integrantes del grupo utilizaban vehículos de alta gama y simulaban operar bajo la fachada de supuestas oficinas de cobro, lo que dificultaba la reacción de las víctimas y el rastreo por parte de las autoridades.

Durante los procedimientos judiciales, la Policía también incautó 300 marquillas de empaque de cocaína con la inscripción “El zar”, utilizadas para marcar y facilitar la trazabilidad de los cargamentos en el tráfico internacional.