Colombia

Así puede hacer tostadas francesas en casa, con un toque colombiano

La esencia de esta receta consiste en aprovechar el pan del día anterior para preparar un desayuno rápido

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Tostadas francesas rellenas con mantequilla, sirope, frambuesas, arándanos y moras. Sartén con tostadas en quemador, cuencos de mezcla, vainilla y canela.
Las tostadas francesas fusionan la receta clásica con ingredientes locales como panela y bocadillo, ofreciendo un desayuno con identidad colombiana - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las tostadas francesas, conocidas en otras latitudes como “French toast”, son un desayuno tradicional que ha viajado alrededor del mundo. En Colombia, este plato se enriquece con ingredientes locales y caseros, adquiriendo un toque propio, perfecto para quienes desean fusionar lo clásico con la riqueza de nuestra despensa.

El origen de las tostadas francesas se sitúa en la antigua Roma, donde se preparaba pan duro remojado en leche y huevo, luego se freía, la receta más antigua figura en un recetario del siglo V d.C. atribuido a Apicius, bajo el nombre de Pan Dulcis.

En Francia, el plato recibió el nombre de “pain perdu”, que significa pan perdido, en alusión a la reutilización del pan viejo. Así, el plato surgió como una solución económica y se difundió por Europa y el mundo, manteniendo siempre su esencia de rescatar alimentos que de otro modo se desperdiciarían.

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Receta de tostadas francesas

Las tostadas francesas consisten en rebanadas de pan sumergidas en una mezcla de leche y huevo, aromatizadas con vainilla y canela, luego doradas en sartén hasta lograr una textura crocante por fuera y suave por dentro. La técnica central es el remojo del pan y su cocción rápida en mantequilla o aceite, logrando un dorado uniforme y un centro jugoso.

Dos tostadas francesas con sirope, mantequilla y frutos rojos en un plato. Hay un tenedor, una taza de café y una jarra sobre una mesa de madera cerca de una ventana.
El pan del día anterior, sumergido en mezcla de huevo y leche, es clave para lograr la textura crocante en el exterior y suave en el centro - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tiempo de preparación

  • Tiempo total: 25 minutos
  • Preparación: 10 minutos
  • Cocción: 15 minutos

Ingredientes

  1. 6 tajadas de pan del día anterior (puede ser pan campesino, pan de leche o incluso almojábana)
  2. 2 huevos frescos
  3. 1 taza de leche entera (puedes usar leche de almendras o avena)
  4. 3 cucharadas de azúcar (prueba con panela rallada para sabor colombiano)
  5. 1 cucharadita de esencia de vainilla
  6. 1/2 cucharadita de canela en polvo
  7. Ralladura de cáscara de naranja (opcional)
  8. 1 pizca de sal
  9. 2 cucharadas de mantequilla (o margarina, o aceite de coco)
  10. Frutas frescas (banano, guanábana, mango o fresas)
  11. Miel de panela, arequipe o bocadillo derretido para acompañar
Rebanadas de pan, frasco con azúcar morena, canela molida, jarra de leche, botella, ralladura de cítrico, mantequilla, fresas, plátanos, arándanos, miel, cubos de panela.
Acompañar las tostadas con frutas frescas y miel de panela realza el sabor y aporta un toque tradicional al plato - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo hacer tostadas francesas, paso a paso

  1. Elige el pan adecuado: Usa pan del día anterior, de preferencia grueso, para que no se deshaga al remojar. Puedes experimentar con almojábana o pan de yuca para un giro local.
  2. Prepara la mezcla: En un bowl, bate bien los huevos con la leche. Añade el azúcar (o panela), la vainilla, la canela, la ralladura de naranja y la pizca de sal.
  3. Remoja el pan: Sumerge cada tajada por ambos lados durante 10 segundos. El pan debe absorber la mezcla, pero no al punto de romperse.
  4. Calienta la sartén: Lleva una sartén antiadherente a fuego medio. Agrega una cucharada de mantequilla y deja que se derrita completamente.
  5. Dora las tostadas: Coloca las rebanadas en la sartén caliente. Cocina por 2-3 minutos cada lado hasta que estén doradas. No sobrecargues la sartén para que doren parejo.
  6. Ajusta la temperatura: Si ves que se queman muy rápido, baja el fuego. Agrega más mantequilla si es necesario para mantener ese dorado apetitoso.
  7. Sirve caliente: Apila las tostadas en un plato. Acompaña con frutas frescas de temporada.
  8. Agrega el toque colombiano: Baña con miel de panela, un poco de arequipe o bocadillo derretido. También puedes espolvorear más canela.
  9. Disfruta al instante: Evita dejar las tostadas mucho tiempo sin servir para que mantengan su textura ideal.
Sartén de hierro fundido con seis rebanadas de pan friéndose, cuenco con leche y migas, dos panes enteros y un pan rebanado sobre tabla de madera.
El éxito de la preparación depende de servir las tostadas inmediatamente después de dorarlas para mantener su textura ideal - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuántas porciones rinde esta receta?

Rinde para 3 personas (2 tostadas por persona) o 6 porciones individuales.

¿Cuál es el valor nutricional de cada porción?

  • Calorías: 220
  • Proteína: 7g
  • Grasas: 7g
  • Carbohidratos: 32g
  • Azúcares: 10g
  • Cabe señalar que estas son estimaciones, y los valores precisos dependen de los ingredientes específicos.

¿Cuánto tiempo se puede conservar?

Las tostadas francesas pueden guardarse en la nevera por hasta 2 días, en recipiente hermético. Para recalentarlas, usa sartén o tostadora. Evita el microondas, ya que pueden quedar blandas. También puedes congelarlas por 1 mes, separadas por papel encerado.

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