Colombia

Gustavo Bolívar afirmó que la clave para recuperar el poder está en el 2027: “Se viene una persecución implacable contra el petrismo”

El exsenador destacó la necesidad de mantener la unidad, rechazar la violencia y consolidar el poder local en las próximas elecciones regionales para enfrentar lo que calificó como una estrategia sistemática de hostigamiento

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Gustavo Bolívar denunció una “persecución política” contra el petrismo tras la elección presidencial en Colombia - crédito @GustavoBolivar/X

El exsenador y exdirector del Departamento de Prosperidad Social (DPS), Gustavo Bolívar, advirtió mediante un video publicado en la red social X sobre el inicio de una persecución política contra el petrismo tras la elección del nuevo presidente de Colombia Abelardo de la Espriella.

En su mensaje, Bolívar destacó la necesidad de mantener la cohesión y la resistencia pacífica frente a lo que calificó como una estrategia sistemática de hostigamiento.

El también escritor señaló que la promesa de una ofensiva contra el movimiento liderado por Gustavo Petro fue una de las consignas de campaña del nuevo mandatario, respaldada por “12.9 millones de personas”.

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Según Bolívar, “ya empezó esa persecución”, haciendo referencia a declaraciones recientes de un concejal de Medellín y a episodios de intimidación en la vía pública: “Por donde pasamos nos gritan cosas, guerrilleros, comunistas, bueno, todo lo que quieren. Están felices”.

Gustavo Bolívar advirtió sobre ofensiva política y llamó a la resistencia pacífica del movimiento de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X
Gustavo Bolívar advirtió sobre ofensiva política y llamó a la resistencia pacífica del movimiento de Gustavo Petro - crédito @GustavoBolivar/X

Bolívar subrayó la importancia de adoptar una postura no violenta como estrategia de defensa política. “La única manera de evitar una masacre es que nuestra oposición sea no violenta”, afirmó.

El exsenador insistió en que cualquier acto de violencia solo serviría para justificar represalias y fortalecer los argumentos de quienes buscan desarticular el movimiento: “Lo único que se gana es darles pretextos para que ellos puedan cometer los crímenes y acabarnos como lo prometieron”, recalcó.

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El exfuncionario expuso el respaldo parlamentario con el que cuenta el petrismo, mencionando “69 congresistas, 26 senadores con Iván Cepeda y 43 representantes a la Cámara con Aída Quilcué”.

Según Bolívar, esta representación, sumada a un pueblo organizado, permite realizar una oposición “de lujo”, siempre bajo la premisa de la no violencia. Además, instó a los aspirantes presidenciales para 2030 a mantener la calma y centrarse en las próximas elecciones regionales.

Bolívar explicó la importancia de las próximas elecciones en los departamentos de la Costa Atlántica, Bogotá, Valle, Cauca y Nariño, regiones en las que el petrismo obtuvo altos porcentajes de votación.

El ex senador Gustavo Bolivar lanza su candidatura a la Alcaldía de Bogotá por el partido Pacto Histórico. (Colprensa-John Paz)
Gustavo Bolívar advirtió sobre ofensiva política y llamó a la resistencia pacífica del movimiento de Gustavo Petro - John Paz/Colprensa

Tenemos que ganar esas gobernaciones. Tenemos que ganar esas siete capitales, las alcaldías. Tenemos que ganar la alcaldía de Bogotá”, enumeró, haciendo énfasis en la necesidad de mantener las alianzas entre partidos afines para asegurar el poder local.

En su análisis del escenario postelectoral, Bolívar reconoció el descontento de las bases tras la aceptación de los resultados por parte de Iván Cepeda.

A los que están muy bravos, que los entiendo… da coraje, pero yo les digo que no le quedaba otra opción a Iván Cepeda, porque nosotros perdimos”, señaló. Utilizó una metáfora para ilustrar la situación: “Nos dijeron: allá en esa esquina están atracando. Y nos metimos a esa esquina, y en esa esquina nos salió el atracador con un cuchillo. Así le dicen a uno: ya perdió, cucho”.

Respecto al proceso electoral, Bolívar afirmó que el escrutinio fue “una farsa” y acusó al establecimiento de manipular los resultados: “No se abrieron más del 5% de las mesas. Toda la información quedó allá guardada”. Además, cuestionó la falta de acciones contundentes para prevenir el presunto fraude durante los últimos cuatro años, afirmando que “no hicimos muchas cosas para evitarlo”.

“Ya empezó esa persecución”: Gustavo Bolívar instó a la defensa pacífica y organizada del petrismo - crédito Carlos Ortega/EFE
“Ya empezó esa persecución”: Gustavo Bolívar instó a la defensa pacífica y organizada del petrismo - crédito Carlos Ortega/EFE

El exdirector del DPS alertó sobre posibles desalojos de campesinos beneficiados por la reforma agraria impulsada por Gustavo Petro. “Les van a quitar la tierra a nuestros campesinos, la tierra que les entregó Gustavo Petro, porque está empoderado el paramilitarismo”, advirtió.

En ese sentido, hizo un llamado a la “inteligencia y la unión” como vías para enfrentar las amenazas, apoyando siempre a los candidatos más fuertes en cada región, sin importar la filiación partidista, con el objetivo de preservar los logros obtenidos en la última jornada electoral.

Bolívar también se refirió a la necesidad de reformar los procesos internos del Pacto Histórico, sugiriendo que las consultas para definir candidaturas deben restringirse a la militancia y evitar que figuras externas con recursos económicos dominen las listas cerradas. Propuso iniciar una campaña masiva de afiliación para fortalecer la estructura del movimiento y garantizar que “los votos sean de nuestros militantes”.

El video concluyó con una exhortación a mantenerse en alerta, proteger a los líderes sociales y evitar la dispersión. “Van a empezar por nosotros, por los líderes. Por ahí empieza, así empieza el fascismo”, afirmó. Además, instó a compartir el mensaje y a prepararse para la organización de cara a las próximas elecciones locales de 2027, asegurando que “la nueva remontada es ganar alcaldías y gobernaciones”.

Bolívar cerró su intervención con un mensaje de ánimo y persistencia: “Mientras haya vida, mientras haya salud, mientras hayan ganas de luchar... ahí vamos a estarnos otra vez triunfando muy pronto”.

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