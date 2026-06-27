Colombia

Diana Ángel confesó que fue víctima de hostigamiento en la calle por su postura contra De la Espriella: “Me quedé paralizada”

La actriz compartió en redes sociales el relato de un incidente en el que, según dijo, fue insultada en plena vía pública en Bogotá, debido a su apoyo público a Iván Cepeda

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- crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram
Diana Ángel reveló que fue víctima de insultos en la calle debido a su rechazo político hacía Abelardo de la Espriella - crédito @dianangel01 - @delaespriella_style/Instagram

La reconocida actriz y cantante Diana Ángel reveló públicamente que fue víctima de un violento episodio de hostigamiento verbal en plena vía pública debido a su postura política afín al progresismo.

La artista, recordada por sus papeles en producciones como Francisco el matemático y La hija del mariachi, relató el impactante momento que vivió en el centro de Bogotá tras la victoria electoral de la derecha en el país, en cabeza de Abelardo de la Espriella.

El duro testimonio de la actriz se dio como respuesta a una publicación de la cantante Adriana Lucía, que también comparte abiertamente su simpatía por los sectores de izquierda.

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La intérprete de Llegaste tú, Quiero que te quedes, Olvidarte es imposible, entre otros, cuestionó en su cuenta de X la actitud agresiva de algunos contradictores tras el triunfo del Pacto Histórico, que tenía como candidato a Iván Cepeda, al señalar que deberían estar disfrutando su victoria en lugar de atacar a quienes piensan diferente.

“¿Por qué están tan alebrestados? Deberían estar contentos, relajados, liberados, tranquilos, esperanzados, animados pero están es así con un “déjamestá”, con hormiguillo”, escribió la cantante cordobesa en su post.

La cantante Adriana Lucía cuestionó que desde la derecha tuvieran una actitud violenta tras la derrota del Pacto Histórico en las urnas - crédito @AdrianaLucia/X
La cantante Adriana Lucía cuestionó que desde la derecha tuvieran una actitud violenta tras la derrota del Pacto Histórico en las urnas - crédito @AdrianaLucia/X

Ante las palabras de su colega, Diana Ángel decidió responderle y compartir la agresión que sufrió por parte de una ciudadana en la capital, al evidenciar el ambiente de polarización que se respira tras las elecciones presidenciales.

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La actriz detalló cómo la agresora la increpó con insultos desde su vehículo, dejándola completamente indefensa ante la mirada de los transeúntes: “Esta mañana una Señora divinamente en su camioneta Bronco, frenó, bajó la ventana y me gritó a todo pulmón, en pleno Centro de Bogotá: “váyase del país boba, guerrillera, hijueputa”. Me quedé paralizada, no pude reaccionar ante el aval que siente tener por haber ganado”.

“Celebren, disfruten y con respeto entiendan, que hay que compartir el país con nosotros. Aunque les confieso que, parada ahí, sola, con las manos temblorosas y ese frío que me recorrió el cuerpo, pensé: ‘esto se escaló’”, reveló la artista.

La actriz Diana Ángel denunció haber sido víctima de insultos y hostigamiento verbal en el centro de Bogotá, en medio del clima de polarización política tras las elecciones - crédito @DianaAngel01/X
La actriz Diana Ángel denunció haber sido víctima de insultos y hostigamiento verbal en el centro de Bogotá, en medio del clima de polarización política tras las elecciones - crédito @DianaAngel01/X

La confesión de la exparticipante de La casa de los famosos Colombia encendió las alarmas entre sus seguidores por el tono de confrontación que persiste en las calles, especialmente cuando muchos vaticinaban de forma errónea que la izquierda iba a generar disturbios tras la derrota de Iván Cepeda.

Balance electoral y un mensaje directo al presidente electo por parte de Diana Ángel

Este preocupante incidente callejero se suma a las reflexiones que Diana Ángel compartió en una entrevista con la periodista Claudia Palacios para el espacio Lo clave del día.

Durante la conversación, la actriz reconoció que el resultado en las urnas que dio como ganador a Abelardo de la Espriella fue un golpe anímico muy fuerte para los sectores alternativos, aunque insistió en la necesidad de respetar la democracia.

- crédito @dianangel01/Instagram - Reuters
Diana Ángel reveló que el hecho de que Iván Cepeda perdiera en las elecciones fue un golpe anímico para ella - crédito @dianangel01/Instagram - Reuters

“Hemos estado procesando todo este momento. Estuvimos muy afectados, muy golpeados porque estamos hablando de dos fuerzas políticas muy importantes y el 0,96% de diferencia marca un momento histórico muy importante a nivel político”, expresó la actriz.

Diana Ángel señaló en su conversación con la reconocida periodista que: “Nos llenaron de miedo, nos llenaron de susto. Utilizaron palabras muy fuertes como ‘destripar’, ‘acabar’ o ‘enemigos’. De repente dicen que nos quieren conquistar con hechos y acciones. Entonces dije: ‘Perfecto, aquí estaremos esperando que eso sea posible’”.

Esto en referencia a un comentario que la actriz publicó en el que señalaba que cerca de la mitad de la ciudadanía sería oposición al presidente electo. Sin embargo, desde una cuenta famosa de simpatizantes del mandatario le respondió; parece que ella no se dio cuenta de que no fue directamente De la Espriella, pero a ella le gustó esas palabras.

“Los vamos a conquistar, vamos a resolver los problemas de la gente, nos ganaremos su apoyo con hechos y resultados no con promesas. Ustedes gobernaron para un 40% y nosotros lo haremos para todo Colombia y con el pasar del tiempo hasta los detractores de hoy estarán de nuestro lado (sic)“, se lee en la respuesta de los simpatizantes del líder de extrema derecha.

Simpatizantes de Abelardo de la Espriella respondieron a Diana Ángel y a ella le convenció su respuesta - credito @AbelardoPTE/X
Simpatizantes de Abelardo de la Espriella respondieron a Diana Ángel y a ella le convenció su respuesta - credito @AbelardoPTE/X

Autocrítica al gobierno saliente y el llamado a la reconciliación

A pesar del mal rato vivido en la calle y de su firme postura de oposición, Diana Ángel demostró madurez política al hacer una profunda autocrítica sobre la administración del presidente saliente Gustavo Petro, reconociendo que su sector no estuvo exento de fallas éticas.

“He sido muy autocrítica con el Gobierno del presidente Petro, sobre todo en los espacios donde hubo corrupción e incoherencias. Jamás diremos que fue un gobierno perfecto, eso lo sabemos todos”, puntualizó la actriz.

Además, Diana Ángel habló de la preocupación que siente por el futuro de las políticas de género en los próximos cuatro años: “Espero que todos los logros que se han alcanzado a nivel de las mujeres los podamos mantener (...) Ojalá hubiera un partido político que se llamara la humanidad y pudiéramos reconocernos como seres humanos”.

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