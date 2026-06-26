Colombia

Trump aseguró que apoyó a De la Espriella porque hablaba bien de él y dijo que, luego de que lo respaldó, ganó: “No tenía ninguna posibilidad”

El presidente electo de Colombia alcanzó casi 13 millones de votos en la segunda vuelta. El excandidato Iván Cepeda logró más de 12 millones de votos

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El mandatario de Estados Unidos aseguró que apoyó a Abelardo de la Espriella porque en más de una oportunidad dijo cosas buenas de él - crédito Prensa Abelardo de la Espriella

En una rueda de prensa, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a referirse a las elecciones presidenciales que se llevaron a cabo el 21 de junio en Colombia, en las que el abogado Abelardo de la Espriella ganó con casi 13 millones de votos. El jefe de Estado norteamericano lo respaldó desde la primera vuelta presidencial (31 de mayo) y, siendo ahora el mandatario electo del país, cree que contribuirá al desarrollo de Colombia.

Trump explicó que decidió apoyar la candidatura de De la Espriella porque escuchó algunos de sus pronunciamientos, en los cuales se refirió en buenos términos hacia él. Además, afirmó que, inicialmente, el hoy presidente electo no estaba punteando en las encuestas de intención de voto. Sin embargo, indicó que, luego de que hizo público su respaldo hacia él, De la Espriella logró superar al excandidato Iván Cepeda en los comicios.

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Me caía bien. ¿Sabes por qué? Porque yo le caigo bien. No sé. Solía hablar de Trump: ‘Me gusta el presidente Trump’. No sé. ¿Cómo no dejar...? Así que lo apoyé. No lo conocía. Él estaba muy abajo en la lista. No iba a ganar, no tenía ninguna posibilidad de ganar. Lo apoyé y ganó”, precisó el presidente de Estados Unidos ante la prensa.

Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e indicó lo que lograría en un eventual Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters
Donald Trump expresó su respaldo a Abelardo de la Espriella e auguró buenos resultados en su Gobierno - crédito Reuters y Nathalia Angarita/Reuters

De acuerdo con distintas mediciones de intención de voto llevadas a cabo antes de la primera vuelta presidencial, Abelardo de la Espriella se mantuvo entre los aspirantes favoritos entre la ciudadanía. Sin embargo, algunas de ellas indicaban que en esa primera ronda electoral, el candidato de la izquierda, Iván Cepeda, acumularía la mayor cantidad de votos.

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Ese escenario quedó planteado en el Estudio de opinión pública y clima electoral Colombia 2026 elaborado por la Tempo Consultoría Empresarial (Segunda medición del 19 de mayo-23 de mayo), que presentó los siguientes resultados para la primera vuelta presidencial:

  • Iván Cepeda: 38,12%
  • Paloma Valencia: 27,96%
  • Abelardo de la Espriella: 22,90%
Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella están entre los candidatos presidenciales favoritos, según la encuesta de Tempo. Iván Cepeda los supera - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial
Paloma Valencia y a Abelardo de la Espriella están entre los candidatos presidenciales favoritos, según la encuesta de Tempo. Iván Cepeda los supera - crédito Medición de Tempo Consultoría Empresarial

Luego de que ganó en la primera vuelta, De la Espriella empezó a sumar respaldos entre el electorado. Según una encuesta de AtlasIntel y la revista Semana (fuente de financiación), el ahora presidente electo lograría un respaldo en las urnas del 52,2% para la segunda vuelta, mientras que el contendiente Iván Cepeda Castro alcanzaría un 44,5% de los votos.

Según la medición, desde febrero de 2026, el abogado fue incrementando paulatinamente los apoyos por parte de la ciudadanía, estando, la mayoría de las veces, por encima del aspirante de la izquierda. Al mismo tiempo, el voto en blanco fue disminuyendo.

Abelardo de la Espriella alcanzaría el 52,2% de los votos totales en la segunda vuelta presidencial - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana
Abelardo de la Espriella alcanzaría el 52,2% de los votos totales en la segunda vuelta presidencial - crédito Encuesta Elecciones Presidenciales Colombia 2026/AtlasIntel y Semana

El mensaje de Donald Trump tras la primera victoria de De la Espriella

Por medio de su cuenta oficial en Truth Social, el presidente de Estados Unidos celebró los resultados electorales de la primera vuelta en Colombia. Calificó al entonces candidato de la derecha de ser un líder con inteligencia y fortaleza. Afirmó que su Gobierno sería exitoso y que, gracias a su llegada al poder, la economía y los empleos mejorarían.

A su juicio, De la Espriella tiene la capacidad de hacer frente al narcotráfico, a la inmigración ilegal, a la criminalidad, al consumo de estupefacientes y, al mismo tiempo, “restaurar el orden público”. Abelardo lucha incansablemente por su gran país y su gente, y los ama, al igual que yo a los Estados Unidos de América", indicó Trump en su momento.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el candidato presidencial colombiano Abelardo de la Espriella tendría éxito como mandatario de Colombia - crédito Donald Trump/Truth Social

Añadió: “¡Felicitaciones al candidato presidencial colombiano, “El Tigre (THE TIGER)”, Abelardo de la Espriella, un líder inteligente, fuerte y duro, por su victoria decisiva en la primera ronda de las elecciones presidenciales de Colombia! Abelardo lucha incansablemente por, y ama, a su gran país y pueblo, tal como yo lo hago por los Estados Unidos de América (...). Es un honor para mí brindarle a Abelardo mi respaldo total”.

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