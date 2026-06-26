Colombia

Terremoto en Venezuela: el colombiano Argemiro Antolínez Ángel murió abrazado a su pareja tras el colapso de un edificio en Tucacas

La víctima, de 64 años y oriunda de Bucaramanga, llevaba entre 12 y 14 años en ese país y fue hallada junto a su compañera sentimental bajo toneladas de concreto luego de los potentes movimientos telúricos del 24 de junio de 2026

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Argemiro Antolínez murió en Venezuela tras el colapso del edificio La Mar Suite en Tucacas durante los terremotos del 24 de junio de 2026 - crédito @CanalTRO/X
Argemiro Antolínez murió en Venezuela tras el colapso del edificio La Mar Suite en Tucacas durante los terremotos del 24 de junio de 2026 - crédito @CanalTRO/X

El colombiano Argemiro Antolínez murió en Venezuela tras el colapso del edificio La Mar Suite en Tucacas, estado Falcón, durante los terremotos del miércoles 24 de junio. Su caso abrió una búsqueda urgente en Bucaramanga, de donde era oriundo, para ubicar a familiares que pudieran reclamar el cuerpo, retenido en la morgue local por falta de un pariente consanguíneo identificado.

Según los balances oficiales del Gobierno interino venezolano, el doble terremoto ha dejado, hasta el momento, 235 personas muertas y más de 4.300 heridos.

En el punto en el que vivía este ciudadano colombiano, los rescatistas habían recuperado solo 14 cuerpos entre los escombros.

Argemiro Antolínez Ángel tenía 64 años y residía desde hacía entre 12 y 14 años en el vecino país. De acuerdo con los organismos de socorro, murió junto a su compañera sentimental en un apartamento del tercer piso del edificio que colapsó por completo.

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Argemiro Antolínez, oriundo de Bucaramanga y residente en Venezuela desde hacía entre 12 y 14 años, murió junto a su compañera en el tercer piso del edificio - crédito Redes sociales
Argemiro Antolínez, oriundo de Bucaramanga y residente en Venezuela desde hacía entre 12 y 14 años, murió junto a su compañera en el tercer piso del edificio - crédito Redes sociales

Los equipos de rescate hallaron a la pareja bajo toneladas de concreto. Según descripciones de brigadistas citadas por medios locales, ambos fueron encontrados abrazados, una imagen que reflejó la velocidad con la que cedió la estructura.

La situación posterior al hallazgo se complicó por la ausencia de documentos que acreditaran legalmente la unión de hecho entre Antolínez Ángel y su pareja. Por esa razón, el cuerpo del bumangués quedó bajo reserva legal en la morgue del hospital de Tucacas, a la espera de que un familiar directo asumiera los trámites de entrega, sepultura o repatriación.

El temor de allegados y personas que seguían el caso era que, si ningún pariente se presentaba, los restos terminaran en una fosa común. También se indicó que, para trasladar el cuerpo a territorio colombiano, un familiar consanguíneo debía desplazarse hasta Venezuela para reclamarlo.

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La búsqueda de esos familiares fue impulsada por la periodista colombiana Indira Ramírez, radicada en Madrid y vinculada a la familia política de la pareja de Antolínez Ángel.

En declaraciones recogidas por el diario Vanguardia, explicó el motivo de la campaña: “Creemos que esto hay que hacerlo por humanidad. No podemos quedarnos con la idea de que su exesposa, hermanos, primos o hijos en Bucaramanga no sepan que esta persona falleció”.

Ramírez contó que pasó horas revisando redes sociales, en especial Facebook, y escribiendo a perfiles que parecían corresponder a allegados del fallecido. También buscó apoyo en medios de comunicación, emisoras y autoridades de Santander, pero durante buena parte del proceso no obtuvo respuesta.

La familia fue contactada un día después del desastre

El cuerpo de Argemiro Antolínez quedó retenido en la morgue de Tucacas porque no había un familiar consanguíneo identificado para reclamarlo - crédito Boris Vergara/EFE/X
El cuerpo de Argemiro Antolínez quedó retenido en la morgue de Tucacas porque no había un familiar consanguíneo identificado para reclamarlo - crédito Boris Vergara/EFE/X

La búsqueda dio un resultado parcial la tarde del jueves 25 de junio, cuando uno de los sobrinos del fallecido logró comunicarse con la periodista. Ese contacto permitió notificar a la familia sobre la muerte de Antolínez Ángel un día después de la tragedia.

La comunicadora también relató que el bumangués era una persona separada, que había dejado hijos en Colombia y que tenía al menos una hermana. Entre los datos reunidos durante la indagación figuraba además que uno de sus hijos sería miembro de las Fuerzas Militares.

Sobre las últimas horas de la pareja, Ramírez señaló que allegados lograron entrar a la zona del desastre tras sortear carreteras bloqueadas y el temor por las réplicas. Allí fueron reconocidos los cuerpos de Argemiro y de su compañera, identificada como Body, gracias a marcas particulares.

Según la información reunida por la periodista, Body era una ciudadana venezolana y su familia era propietaria de varios apartamentos en los edificios que se vinieron abajo por la fuerza del sismo.

Ramírez afirmó además que es la única colombiana dentro de esa familia política, razón por la que asumió desde España la tarea de localizar a alguien que pudiera reclamar los restos.

“Esta búsqueda es un acto de humanidad, es lo único que pedimos. No se está buscando dinero, no se está buscando nada, simplemente que la familia se entere”, dijo la periodista al medio santandereano.

La búsqueda por Argemiro Antolínez también incluyó reportes sobre William Antolínez, desaparecido tras la emergencia sísmica, sin confirmación de parentesco ni nacionalidad - crédito Pedro Mattey/AP
La búsqueda por Argemiro Antolínez también incluyó reportes sobre William Antolínez, desaparecido tras la emergencia sísmica, sin confirmación de parentesco ni nacionalidad - crédito Pedro Mattey/AP

En otra de sus declaraciones, añadió: “He escrito a decenas de perfiles, a personas que comentaban sus fotos asumiendo que eran cercanos, y no hay respuesta alguna. Ya no ejerzo en Colombia y no tengo esa red de apoyo allá, por eso acudo a los medios. Esto es un acto puramente humanitario”.

Ramírez también indicó que conoció reportes sobre otro hombre llamado William Antolínez, que seguía desaparecido tras la emergencia sísmica, aunque hasta el momento no se había confirmado si era ciudadano colombiano ni si tenía parentesco con el fallecido.

Durante la búsqueda, se difundió que cualquier persona con información verídica sobre familiares, amigos cercanos o contactos relacionados con Argemiro Antolínez Ángel podía comunicarse a través de los canales de asistencia humanitaria habilitados para el caso o por WhatsApp al +34 637 300 459.

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