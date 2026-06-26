Colombia

Sismo hoy: se registró un temblor en Boca de Yuma, República Dominicana con magnitud 5

Los primeros informes indican que el movimiento telúrico comenzó a las 16:06 horas locales

Guardar
Google icon
Es importante estar preparado ante cualquier emergencia como un sismo de gran magnitud. (Infobae/Jovani Pérez)
Es importante estar preparado ante cualquier emergencia como un sismo de gran magnitud. (Infobae/Jovani Pérez)

El Servicio Geológico Colombiano (SGC) reportó un temblor de magnitud 5 este viernes 26 de junio, que se produjo en los municipios de Archipiélago Los Monjes ( Venezuela) a 654 km, Gran Roque ( Venezuela) a 687 km, Archipiélago Los Roques ( Venezuela) a 694 km, en el departamento de Boca De Yuma, Dominican Republic.

De acuerdo con el reporte del SGC, el movimiento telúrico comenzó a las 16:06 horas (hora local) y tuvo una profundidad de 71 kilómetros.

Es importante mencionar que esta información publicada por el SGC es preliminar y puede estar sujeta a cambios o actualizaciones tanto en la magnitud del sismo, como en la ubicación exacta de origen.

PUBLICIDAD

En Colombia la intensidad de los sismos se mide con la Escala Macrosísmica Europea (EMS-98), la cual parte de la intensidad 2, descrita como "apenas sentido" por muy pocas personas en reposo; el nivel 3 es catalogado como "sentido levemente", en donde puede haber balanceo de algunos objetos.

Un temblor es considerado de intensidad 4 cuando es "sentido ampliamente" por muchas personas en el interior de edificaciones y por pocas en el exterior. Las ventanas, puertas y platos vibran. En el nivel 5, "sentido fuertemente", los objetos pequeños se desplazan, hay un vaivén de puertas o ventanas y se pueden registrar leves grietas en edificios o casas.

PUBLICIDAD

La intensidad de tipo 6 implica un "daño leve", en este rango algunas personas pueden llegar a perder el equilibrio; algunos objetos llegan a caerse y muchas edificaciones presentan daños leves. El nivel 7 se presenta cuando hay un "daño moderado", es decir, los muebles pesados llegan a desplazarse y muchos edificios tienen grietas y puede haber caída de revestimiento de los muros.

Finalmente, en las intensidades por arriba de 7 acontece un "daño severo": en este tipo de terremotos muchas personas tienen dificultad para mantenerse en pie; los objetos pesados se caen; y las estructuras antiguas y débiles pueden llegar a colapsar.

La segunda zona más sísmica del mundo está en Colombia

En el Cinturón de Fuego del Pacífico suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)
En el Cinturón de Fuego del Pacífico suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes del mundo. (Infobae)

Considerado un país de alto riesgo sísmico, Colombia es un país que se encuentra en el Cinturón de Fuego del Pacífico, una zona que concentra el 75% de los volcanes que existen en el mundo y donde suceden aproximadamente el 80% de los temblores más fuertes a nivel mundial.

También llamado Anillo de Fuego del Pacífico, está integrado por la zona montañosa del oeste de Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Colombia, Panamá, Costa Rica, Nicaragua, El Salvador, Honduras, Guatemala, México, Estados Unidos y Canadá, para luego doblar a la altura de las Islas Aleutianas y bajar por las costas e islas de Rusia, Japón Taiwán, Filipinas, Indonesia, Malasia, Timor Oriental, Brunéi, Singapur, Papúa Nueva Guinea, Islas Salomón, Tonga, Tuvalu y Nueva Zelanda.

En el caso específico de Colombia, el país se encuentra en dos áreas de subducción importantes, pues por un lado tiene la placa de Nazca con la Sudamericana y ésta última que también choca con la placa del Caribe, lo que da paso a que tiemble constantemente.

Ante esta situación, los departamentos de Nariño, Chocó, Caldas y Santander son los lugares en donde más tiembla; en éste último se encuentra el municipio de Los Santos, que es la segunda zona más sísmica del mundo.

Los 5 sismos más mortíferos de Colombia

Ecuador-Colombia de 1868

Dos temblores se registraron en la zona limítrofe de Ecuador y Colombia el 15 y 16 de agosto de 1868, con magnitudes de 6.3 y 6.7, siendo éste último el más mortal con una duración de casi un minuto de movimiento.

El primero de ellos se registró en las localidades de El Ángel y La Concepción; mientras que el segundo terremoto dejó la ciudad ecuatoriana de Ibarra completamente destruida. Se cree que este movimiento causó alrededor de 70 mil víctimas, contabilizando muertos y heridos en ambos países.

Terremoto de Cúcuta de 1875

También conocido como el Terremoto de los Andes, este sismo se produjo el 18 de mayo de 1875 y tuvo una magnitud de entre 7.5 y 8.5 en Cúcuta, aunque también causó afectaciones en el estado venezolano vecino de Táchira.

Pese a que algunos aseguran que el número de víctimas de este terremoto llegó a 3 mil, al menos en la zona afectada de Colombia sólo fueron encontrados 461 cuerpos. De este sismo también brotaron aguas termales de los sitios hoy conocidos como "Agua Hedionda", "El Tampaco" y "Aguas Calientes".

La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)
La zona geográfica en donde se ubica Colombia lo hace un país propenso a sismos. (EFE/Rolex de la Peña)

Sismo y tsunami de 1906

Un sismo de magnitud 8.8 azotó a la provincia de Esmeralda en Ecuador, colindante con Colombia, el 31 de enero. Este movimiento generó un tsunami que dejó mil 500 víctimas mortales. Según información del SGC, las olas alcanzaron los cinco metros de altura y cubrieron la región colombiana de Tumaco.

Terremoto de Páez de 1994

El terremoto se originó en las estribaciones de la Cordillera Central de los Andes del Cauca, en el suroeste de Colombia, el 6 de junio de 1994. Fue de una magnitud de 6.4 y dejó alrededor de 800 personas muertas, principalmente los habitantes de los asentamientos cercanos al río Páez. Este es considerado el segundo más mortífero en la historia del país.

Eje Cafetero de 1999

Considerado el peor terremoto en la historia reciente del país, este terremoto afectó los departamentos de Quindío y Risaralda en Colombia, dejando más de mil personas muertas.

El movimiento telúrico se originó el 25 de enero de 1999 y tuvo una magnitud de 6.2. Diversos hospitales se vieron afectados y los recursos para atender la emergencia fueron limitados. El sismo dejó cuatro mil personas heridas y cerca de 500 desaparecidas.

Alrededor de ocho mil fincas cafeteras fueron completa o parcialmente destruidas, también 13 mil estructuras de muchos tipos de empresas e industrias fueron afectadas.

Temas Relacionados

Sismo en ColombiaSismo en Colombia hoyÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

La Tricolor prepara vigilancias y respaldos para no quedar mano a mano, con Camilo Vargas atento a los balones largos y con Jefferson Lerma como soporte, mientras Portugal acelera con sus extremos

Colombia toma nota del 4-2-3-1 de Portugal y su salida al contragolpe

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Los “Leones de Teranga” hicieron la tarea de ganar y por un amplio marcador para soñar con la clasificación a los dieciseisavos de final, mientras los asiáticos se despidieron sin triunfos en el grupo I

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Resultados Super Astro Sol hoy 26 de junio: verifique el signo ganador

Ya se encuentran disponibles los números ganadores del primer sorteo del día. Pueden revisarse a continuación

Resultados Super Astro Sol hoy 26 de junio: verifique el signo ganador

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

“Les Bleus” barrieron por 4-1 a unos “Vikingos Rojos” que presentaron nómina mixta, con el extremo del Paris Saint-Germain metiéndose en la conversación de máximos anotadores del campeonato

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, rechazó la denuncia penal de Thomas Greg & Sons y aseguró que se trata de una “persecución política”

El pronunciamiento del también senador electo se produjo luego de que la empresa confirmara la presentación de una denuncia ante la Fiscalía por presuntos delitos relacionados con el proceso electoral

Abogado del Pacto Histórico, Luis Guillermo Pérez, rechazó la denuncia penal de Thomas Greg & Sons y aseguró que se trata de una “persecución política”
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

A la cárcel ‘Trenzas’ y ‘Tom’: habrían participado en el atentado terrorista contra el Cantón Militar Pichincha en Cali

El futuro de las disidencias de ‘Iván Mordisco’ tras la caída de ‘Marlon’: entre disputas con otras estructuras y operativos oficiales

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

ENTRETENIMIENTO

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

El presentador Santiago Vargas se despidió oficialmente de su trabajo en el Canal RCN: estas fueron las declaraciones que dio

Historiadora explicó por qué es importante revisar las conexiones entre Colombia y África, tras la polémica de Cristina Hurtado y Lumumba Vea

Creadora de contenido reveló la situación que vivió con su mamá, famosa actriz colombiana, durante los terremotos de Venezuela: “El peor susto de mi vida”

El humorista Lokillo Flórez no volverá al ‘freestyle’ y contó qué pasará con esa faceta de su vida

Emiro Navarro se moviliza por Venezuela y convoca en Barranquilla a recolectar ayudas para damnificados: este es punto de encuentro

Deportes

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Con triplete de Dembélé, Francia goleó a Noruega y cerró lider de su grupo en el Mundial 2026

Senegal le pasó por encima a Irak y aspira a ser uno de los mejores terceros del Mundial 2026: goleada 5-0 en Toronto

Antes de duelo Colombia vs. Portugal, el país tendrá dos representantes en la UFC y LFA: así puede ver las peleas

Técnico de Portugal reveló que lleva tres meses preparando el partido ante la Selección Colombia: este es el plan

Así analiza la prensa portuguesa a la selección Colombia previo al partido del Mundial 2026: “Infunden temor”