Colombia

Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, entró al Top 3 de las primeras damas más jóvenes de las últimas décadas en Colombia

La administradora de empresas nacida en Montería acompañará a su esposo para el periodo presidencial 2026-2030 y ocupará un lugar destacado en la historia reciente de la Casa de Nariño

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Con 38 años, Ana Lucía Pineda, esposa de Abelardo de la Espriella, se convertirá en una de las primeras damas más jóvenes de Colombia durante las últimas tres décadas - crédito @analu_pineda/Instagram

Ana Lucía Pineda, la esposa del nuevo presidente electo Abelardo de la Espriella (2026-2030), se posicionó en un lugar destacado de la historia política al entrar oficialmente al Top 3 de las primeras damas más jóvenes de Colombia en los últimos 30 años. Con 38 años de edad, la monteriana se prepara para asumir este rol protocolario el 7 de agosto de 2026.

Nacida en la ciudad de Montería (Córdoba), Pineda es administradora de empresas de profesión y cuenta con una destacada trayectoria en el sector privado. Su experiencia abarca la gestión administrativa, la dirección de recursos humanos y el desarrollo de diversos proyectos corporativos, perfilándose como una figura técnica que acompañará la gestión del nuevo mandatario de extrema derecha.

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El análisis de los últimos ocho gobiernos de la era republicana ubica a la cordobesa en una selecta lista de renovación generacional dentro de la Casa de Nariño. Su llegada al cargo compite muy de cerca con las edades de las últimas ocupantes de esta dignidad, que también asumieron sus funciones en momentos de plena madurez profesional.

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Ana Lucía Pineda cuenta con experiencia en administración, recursos humanos y dirección de proyectos, perfil que la distingue frente a varias de sus antecesoras - crédito @analu_pineda/Instagram

El escalafón de la juventud en los últimos gobiernos

Al revisar la historia de las últimas tres décadas en el país, el escalafón de las primeras damas con menor edad al momento de comenzar el periodo presidencial queda integrado de la siguiente manera:

  • Ana Lucía Pineda (38 años): Asumirá sus funciones oficiales en agosto de 2026 junto a Abelardo de la Espriella.
  • María Juliana Ruiz (40 años): Tomó posesión de su cargo en 2018 acompañando al mandatario Iván Duque.
  • Verónica Alcocer (46 años): Inició su rol institucional en 2022 junto al actual presidente Gustavo Petro.

La inclusión de Pineda en este selecto grupo despertó un gran interés entre los simpatizantes del abogado conocido políticamente como el “Tigre”. Su juventud es vista como una oportunidad para refrescar la agenda social y conectar las políticas estatales con las nuevas realidades de las familias colombianas.

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Ana Lucía entró al grupo de tres primeras damas de Colombia más jóvenes, junto a Verónica Alcocer y María Juliana Ruiz - crédito @veronicalcocerg - @analu_pineda - @mariajuliana.ruiz/Instagram

Un contraste de las primeras damas jóvenes marcado con los siglos XIX y XX

A pesar de que los 38 años de Ana Lucía Pineda representan un registro llamativo para la política contemporánea, la historia nacional demuestra que en los siglos pasados las condiciones de las parejas presidenciales eran totalmente diferentes. Al revisar los archivos históricos, las mujeres más jóvenes que ocuparon este papel no pertenecen a la era reciente, sino que hay que remontarse a épocas pasadas.

En aquellos tiempos era un comportamiento social común que los presidentes de la República contrajeran matrimonio con mujeres considerablemente menores que ellos. Asimismo, se presentaban casos excepcionales en los que, ante la viudez del jefe de Estado electo, una de sus hijas asumía las exigencias protocolarias propias del despacho gubernamental de la primera dama.

El ‘podio’ histórico de la juventud en la Casa de Nariño permanece intacto debido a las costumbres sociales y políticas de la Colombia antigua. El primer lugar del podio general lo ocupa Soledad Román de Núñez, que tenía apenas 25 años cuando asumió el papel de primera dama durante el primer mandato de Rafael Núñez en 1880.

Soledad Román de Núñez tenía apenas 25 años cuando asumió el papel de primera dama durante el primer mandato de Rafael Núñez en 1880 - crédito Wikimedia
Soledad Román de Núñez tenía apenas 25 años cuando asumió el papel de primera dama durante el primer mandato de Rafael Núñez en 1880 - crédito Wikimedia

El segundo lugar de este listado corresponde a María Antonia Suárez, que desempeñó las funciones institucionales a los 26 años durante el gobierno de su padre, Marco Fidel Suárez, entre 1918 y 1921; debido a que el mandatario era viudo, su hija asumió las responsabilidades protocolarias de la época.

El tercer lugar del podio histórico lo ostenta Lorenza Villegas de Santos, esposa del presidente Eduardo Santos, que llegó a la Casa de Nariño con 28 años al inicio de su administración en 1938.

Aunque Ana Lucía Pineda no rompe este récord global por las dinámicas del siglo pasado, su llegada al poder con 38 años ratifica una tendencia de liderazgo femenino joven en la administración pública. Su experiencia en el sector privado será clave para estructurar los programas asistenciales que liderará a partir del próximo mes de agosto.

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