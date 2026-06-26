Colombia

Audios y pruebas sobre presuntos acuerdos entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo serán llevados a la Corte Penal Internacional

El exministro de Justicia Wilson Ruiz aseguró que incorporará como anexos probatorios a una denuncia presentada en 2025 los videos y grabaciones revelados por Noticias Caracol

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Según el anuncio del exministro Wilson Ruiz, las nuevas evidencias fortalecen los hechos expuestos en la denuncia relacionados con presuntas omisiones del Estado, la política de "Paz Total" y el fortalecimiento de grupos armados ilegales - crédito @WilsonRuizO/X

El exministro de Justicia Wilson Ruiz Orejuela anunció que remitirá a la Corte Penal Internacional (CPI) los videos y audios revelados por Noticias Caracol sobre presuntos acuerdos entre funcionarios del Gobierno nacional y el Clan del Golfo. Según informó mediante un comunicado, este material será incorporado como anexo probatorio dentro de la denuncia que presentó a comienzos de 2025 ante ese tribunal internacional.

De acuerdo con Ruiz, las nuevas evidencias se sumarán al expediente que ya reposa ante la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el propósito de que sean valoradas junto con la documentación, informes y demás elementos de prueba que, según indicó, ya fueron aportados en el marco de la denuncia presentada contra el Gobierno nacional.

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Por medio de un comunicado a la opinión pública, el exministro sostuvo que esos elementos “refuerzan los hechos expuestos desde el inicio de la denuncia y evidencian que las alertas formuladas sobre la presunta responsabilidad por omisión del Gobierno nacional merecían ser investigadas”.

Los audios divulgados por Noticias Caracol hacen referencia a supuestos ofrecimientos relacionados con la suspensión de bombardeos, la reducción de operaciones de la fuerza pública y otros compromisos en el marco de eventuales diálogos con el Clan del Golfo - crédito Colprensa y captura de Video Primera Voz
Los audios divulgados por Noticias Caracol hacen referencia a supuestos ofrecimientos relacionados con la suspensión de bombardeos, la reducción de operaciones de la fuerza pública y otros compromisos en el marco de eventuales diálogos con el Clan del Golfo - crédito Colprensa y captura de Video Primera Voz

En el mismo comunicado recordó que la denuncia presentada ante la CPI expone, entre otros aspectos, el presunto fortalecimiento de grupos armados ilegales como consecuencia de decisiones y omisiones estatales; los decretos de cese al fuego expedidos en el marco de la denominada Paz Total; el presunto debilitamiento de la capacidad operativa de la fuerza pública; el incremento de la violencia contra la población civil; y la posible configuración de responsabilidad por omisión conforme a los artículos 7, 8 y 28 del Estatuto de Roma.

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Ruiz indicó además que “los videos y audios divulgados por el Canal Caracol serán incorporados formalmente al expediente para que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional los valore junto con las demás pruebas documentales, informes de organismos nacionales internacionales y demás elementos de convicción ya aportados”.

Finalmente, reiteró en el comunicado que, “la búsqueda de la verdad y la protección de las víctimas exige que toda nueva evidencia sea puesta en conocimiento de la justicia internacional para que esta determine las responsabilidades a que haya lugar”.

El material será incorporado a una denuncia presentada en 2025, con el propósito de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo valore junto con las demás pruebas documentales e informes que integran el expediente - crédito @WilsonRuizO/X
El material será incorporado a una denuncia presentada en 2025, con el propósito de que la Fiscalía de la Corte Penal Internacional lo valore junto con las demás pruebas documentales e informes que integran el expediente - crédito @WilsonRuizO/X

A través de un video publicado en su cuenta de X, el exministro amplió los motivos de la decisión y afirmó: “Esta denuncia no tiene nada que ver con campañas políticas, tiene que ver con hechos graves, muy graves, que deben ser investigados en forma contundente: el presunto fortalecimiento de grupos ilegales, el narcotráfico, el terrorismo, los ceses al fuego de la llamada Paz Total, el debilitamiento de nuestra fuerza pública y, además, el aumento de la violencia contra la población civil“.

Ruiz concluyó su mensaje señalando: Toda nueva evidencia debe llegar a la justicia internacional. Aquí no se trata de perseguir a nadie. Aquí lo que se trata es de buscar la verdad, proteger a las víctimas y no a los victimarios y además determinar las responsabilidades que correspondan”.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
El pronunciamiento se conoció en medio de la indagación previa abierta por la Procuraduría General contra varios exfuncionarios del Gobierno por las presuntas negociaciones adelantadas con el Clan del Golfo - crédito Procuraduría General de la Nación

Después de conocerse que la Procuraduría General abrió una indagación previa contra varios exfuncionarios del Gobierno, Ruiz publicó otro mensaje en su cuenta de X en el que se refirió a esa actuación disciplinaria. “Las investigaciones contra Danilo Rueda, Iván Velásquez y los demás funcionarios que estaban acordando las cesiones con el Clan del Golfo deben ir más allá del desacato a los principios disciplinarios”, escribió.

Posteriormente añadió: “También debe examinarse faltas penales por presunto concierto para delinquir por parte de estos funcionarios y contratistas. Los representantes del gobierno no pueden reunirse con criminales para organizar acciones delictivas y terroristas. La justicia debe actuar rápida y efectivamente”.

Cabe destacar que la Procuraduría abrió una indagación previa contra el exalto comisionado para la Paz, Danilo Rueda; el exministro de Defensa, Iván Velásquez; el exdirector de la Dirección Nacional de Inteligencia, Jorge Lemus; y el jefe de contrainteligencia, Ricardo Rosania, por la presunta negociación adelantada con el Clan del Golfo en el marco de la política de paz total.

Wilson Ruiz aseguró que la apertura de la indagación previa por parte de la Procuraduría debe ir más allá de la investigación disciplinaria y pidió que también se examinen posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados - crédito @WilsonRuizO/X
Wilson Ruiz aseguró que la apertura de la indagación previa por parte de la Procuraduría debe ir más allá de la investigación disciplinaria y pidió que también se examinen posibles responsabilidades penales de los funcionarios involucrados - crédito @WilsonRuizO/X

Dentro de las actuaciones ordenadas, el Ministerio Público solicitó escuchar en declaración al general (r) Henry Sanabria, exdirector de la Policía Nacional, quien manifestó ante medios de comunicación que durante su gestión recibió llamadas de la entonces jefe de gabinete, Laura Sarabia, relacionadas, según su testimonio, con procedimientos policiales frente a grupos armados que supuestamente interferían con la política de paz total.

Además, la Procuraduría requirió al Ministerio de Defensa, a la Oficina del Alto Comisionado para la Paz y a la Dirección Nacional de Inteligencia entregar toda la documentación relacionada con reuniones, acercamientos y actuaciones adelantadas con el Clan del Golfo.

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