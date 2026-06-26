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Petro aseguró estar listo para hacer el empalme con Abelardo de la Espriella: “Estamos esperando es que vengan, si quieren”

El mandatario saliente indicó que, aunque tiene una postura clara sobre el escrutinio de los resultados electorales, su opinión no impedirá que haya un cambio de Gobierno

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El abogado cuestionó al presidente Petro y aseguró que su reacción será notoria al conocer con quién se reunió recientemente el expresidente Álvaro Uribe en Estados Unidos - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia
El presidente Gustavo Petro aseguró que su responsabilidad es hacer un empalme y espera que Abelardo de la Espriella llegue a la Casa de Nariño para que se reúnan - crédito @delaespriella_style/Instagram - Presidencia

El 26 de junio de 2026, el mandatario Gustavo Petro se reunió con el excandidato presidencial de la izquierda Iván Cepeda Castro, luego de que fuera derrotado en los comicios del 21 de junio (segunda vuelta), en los que se enfrentó al abogado Abelardo de la Espriella, ahora presidente electo de Colombia y sucesor de Petro.

El encuentro entre el también senador y el jefe de Estado se realizó en la Casa de Nariño. Tras culminar la reunión, el mandatario saliente dio a conocer detalles del empalme que se hará con el nuevo presidente, que se posesionará el 7 de agosto. De acuerdo con Petro, su Gobierno está listo para hacer la entrega de la administración.

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Estamos listos. Ya estamos esperando es que vengan, si quieren”, precisó el jefe de Estado ante los medios de comunicación. Indicó que su responsabilidad es hacer el empalme y espera que De la Espriella vaya a la Casa de Nariño para recibir toda la información que necesita sobre el estado en el que se encuentra el país, para así poder empezar su administración.

El preconteo y los escrutinios dan como ganador de las elecciones presidenciales en Colombia a Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters
El preconteo y los escrutinios dan como ganador de las elecciones presidenciales en Colombia a Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

Con respecto a los resultados electorales del 21 de junio, el primer mandatario recalcó que tiene una postura clara de rechazo con respecto a los escrutinios que adelantó el Consejo Nacional Electoral (CNE), a través de los cuales se acreditó la votación que recibieron los dos excandidatos y se confirmó que Abelardo de la Espriella es el presidente electo de Colombia. El jefe de Estado tiene dudas sobre la manera como se llevó a cabo la verificación de los votos del preconteo; sin embargo, aseguró que su opinión al respecto no afecta de ninguna manera el debido proceso, es decir, que entregará la Presidencia.

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No, yo tengo mi posición, pero esa posición no va a impedir el cambio de Gobierno”, detalló el saliente mandatario.

Iván Cepeda hará oposición desde el Congreso

Tras su derrota en las urnas, Iván Cepeda aceptó la curul que le corresponde en el Legislativo para hacer oposición al nuevo Gobierno. El excandidato presidencial ocupará un puesto en el Senado de la República.

Iván Cepeda aceptó su curul en el Senado para hacer oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters
Iván Cepeda aceptó su curul en el Senado para hacer oposición al Gobierno de Abelardo de la Espriella - crédito Sergio Acero/Reuters

"Es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en el Senado de la República, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 de la Ley 1909 del 2018. Asumo esta curul con dignidad y responsabilidad democrática", indicó Cepeda en un documento leído durante el escrutinio realizado por el CNE.

Por su parte, quien fue su fórmula vicepresidencial, la congresista Aida Quilcué, tendrá un escaño en la Cámara de Representantes, donde también adoptará una postura de oposición. “Como candidata que siguió en votos a quien resultó electo vicepresidente de la República, es mi voluntad ejercer el derecho a la oposición y ocupar la curul en la Cámara de Representantes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo veinticuatro de la Ley 1909 de 2018″, precisó la exaspirante a la Vicepresidencia en un documento allegado al CNE.

Advertencia de Petro: “Que se anulen las elecciones”

A través de su cuenta de X, el jefe de Estado saliente puso en duda la transparencia y acierto de los escrutinios adelantados por el CNE, debido a que se llevaron a cabo sin contar con el material electoral físico de los consulados, donde Abelardo de la Espriella alcanzó una gran cantidad de votos, según el preconteo.

El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados electorales del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X
El presidente Gustavo Petro se refirió a los resultados electorales del 21 de junio - crédito @petrogustavo/X

Nunca tuvimos un sistema electoral tan vulnerable como el que tenemos hoy. Un sistema al servicio de uno de los candidatos. Por eso no trajeron los votos del exterior, porque es uno de los pilares del triunfo de Abelardo, ciudadanos en gran cuantía que fueron al mundial votando siete veces en las urnas y jurados que no son residentes en los países extranjeros sino que fueron llevados desde Colombia, con lo cual se anula la votación de las mesas”, precisó el mandatario.

Además, afirmó que el hecho de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, haya apoyado públicamente a De la Espriella, “es la mayor causal constitucional para que se anulen las elecciones”.

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