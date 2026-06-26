Colombia

Nuevo llamado a viajeros a que se vacunen contra la fiebre amarilla en vacaciones y fiestas: piden dosis de refuerzo

El Ministerio de Salud priorizó la alerta para viajeros que viajen a algunos municipios de los departamentos del Tolima y Meta

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Las autoridades de salud pidieron a los viajeros que prevengan contagios por fiebre amarilla en municipios de Tolima - crédito captura de pantalla Google Maps y Colprensa
Las autoridades de salud pidieron a los viajeros que prevengan contagios por fiebre amarilla en municipios de Tolima - crédito captura de pantalla Google Maps y Colprensa

Desde el Ministerio de Salud hicieron un nuevo llamado a los viajeros colombianos que van a desplazarse durante la temporada de vacaciones de mitad de año y las festividades de San Juan y San Pedro a vacunarse contra la fiebre amarilla.

La alerta coincide con el incremento de desplazamientos hacia municipios con condiciones ambientales que favorecen la transmisión de la enfermedad, especialmente desde Bogotá.

Y es que ya son 162 los municipios que están clasificados como de muy alto riesgo debido a factores como temperaturas entre 26°C y 33°C, humedad superior al 70% y presencia de ecosistemas de bosque tropical modificados por actividades agrícolas y ganaderas. El mosquito transmisor encuentra en estos entornos condiciones ideales para su propagación.

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Las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro se realizan en el sur del país, en los departamentos de Tolima y Huila, en el sur del país - crédito Alcaldía de Ibagué
Las tradicionales fiestas de San Juan y San Pedro se realizan en el sur del país, en los departamentos de Tolima y Huila, en el sur del país - crédito Alcaldía de Ibagué

Según voceros de la institución, desde septiembre de 2024 Colombia enfrenta un brote de fiebre amarilla que hasta la fecha ha dejado 201 casos confirmados y 89 fallecidos. Solo en lo que va de 2026, se han reportado 52 casos en el departamento del Tolima y uno más en Villavicencio, en el departamento del Meta.

Los municipios con más casos de fiebre amarilla

Aunque una sola dosis suele brindar protección de por vida, los expertos recomiendan una dosis de refuerzo para quienes hayan recibido la vacuna hace diez años o más y planeen viajar o residan en municipios específicos del Tolima y Meta, como Chaparral, Cunday, Icononzo, Ortega, Rioblanco, Melgar, Carmen de Apicalá, Suárez, Planadas, Dolores, Ataco, Villarrica, Prado, Purificación y Villavicencio.

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El Ministerio de Salud recordó que la vacuna es segura, gratuita y altamente efectiva, y se encuentra disponible en más de 3.000 puntos de vacunación en todo el país. La inmunidad comienza a desarrollarse diez días después de su aplicación y alcanza hasta un 99% de efectividad a los 30 días.

Fiestas religiosas en el Tolima - San Pedro y San Juan - crédito Procuraduría General de la Nación
Fiestas religiosas en el Tolima reúnen a decenas de miles de viajeros que celebran San Pedro y San Juan - crédito Procuraduría General de la Nación

En ese sentido, la autoridad sanitaria aconsejó vacunarse al menos diez días antes de viajar a zonas de riesgo y mantener medidas de protección personal, como el uso de repelente, ropa que cubra la mayor parte del cuerpo, dormir con toldillo o mosquitero y eliminar cualquier recipiente que acumule agua.

Nueva estrategia para proteger a los niños contra el sarampión

Desde la cartera también se anunció la puesta en marcha de la nueva estrategia Dosis Cero, para fortalecer la protección infantil frente al sarampión y la rubéola en Colombia. La iniciativa consiste en la aplicación temporal de una dosis adicional de la vacuna contra sarampión y rubéola (SR) o triple viral (SRP) para niñas y niños de 6 a 11 meses de edad en todo el país.

La medida tiene como objetivo reducir el riesgo de importación y circulación de estos virus, mientras persisten alertas internacionales sobre brotes en otras regiones.

Desde la cartera explicaron que la Dosis Cero se suma al esquema regular de vacunación y no reemplaza las dosis habituales, sino que refuerza la inmunidad de la población más vulnerable.

“Todos los niños y niñas deberán recibir la vacuna SRP a los 12 meses de edad y completar el refuerzo correspondiente a los 18 meses”.

El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y ha alerta por posibles brotes en el país - crédito Secretaría de Salud
El sarampión es una de las enfermedades más contagiosas del mundo y ha alerta por posibles brotes en el país - crédito Secretaría de Salud

Para esta medida, las poblaciones priorizadas son: niñas y niños de 6 a 11 meses de edad para la aplicación de la Dosis Cero, menores de 11 años con esquemas de vacunación incompletos, adolescentes entre 10 y 16 años pendientes de dosis adicionales y viajeros internacionales, especialmente aquellos con destinos que reporten casos como México, Estados Unidos, Canadá, Guatemala, Perú y Bolivia, informaron voceros de la cartera.

Como parte de la campaña, el 20 de junio de 2026 se realizará una vacunatón nacional en más de 3.000 puntos habilitados, donde estará disponible toda la oferta de biológicos del Programa Ampliado de Inmunizaciones, con énfasis especial en la prevención de sarampión y fiebre amarilla.

También se recordó, especialmente a padres de familia y cuidadores, que es fundamental que acudan con los menores a los puntos de vacunación con el propósito de asegurar la protección colectiva y mantener la eliminación de estas enfermedades en el país.

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