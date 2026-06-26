La MOE saludó al presidente electo Abelardo de la Espriella y al senador Iván Cepeda y los invitó a “dar un ejemplo de madurez política”

La Misión de Observación Electoral (MOE) saludó al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito suministrada a Infobae - REUTERS

Con un mensaje de reconocimiento al presidente electo de la República, Abelardo de la Espriella, la Misión de Observación Electoral (MOE) dio por cerrada el jueves 25 de junio la contienda electoral en Colombia, aunque aprovechó para hacerle una invitación tanto al recién elegido mandatario como a su contendor, el senador Iván Cepeda: que den “un ejemplo de madurez política y de profundo arraigo en los valores democráticos”.

En un comunicado en el que también saludaron al vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, y a la nueva representante a la Cámara Aida Quilcué, que fue fórmula vicepresidencial de Cepeda, la misión destacó cómo estos comicios se efectuaron conforme a las disposiciones legales y se aceptó el escrutinio de los mismos, pese a que la diferencia final fue de solo 251.854 votos en favor del aspirante de ultraderecha.

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Y es que, de acuerdo con el Consejo Nacional Electoral (CNE), De la Espriella cerró con 12.960.166 apoyos, 624 sufragios más que los reportados en el preconteo, mientras Cepeda perdió 400 sufragios y quedó con 12.708.312 respaldos. Un balance en el que, a la postre, el partido Pacto Histórico -luego que su candidato aceptara la derrota- retiró todas las reclamaciones en curso y adoptó la resolución definitiva de la jornada.

En sus canales oficiales, la Misión de Observación Electoral (MOE) expresó su felicitación al presidente electo Abelardo de la Espriella - crédito MOE Colombia

Con este panorama, la MOE sostuvo que siguió “de manera ininterrumpida” los hitos del calendario durante 16 meses, en una tarea que abarcó las elecciones al Congreso, las consultas presidenciales y las dos vueltas de la elección presidencial. Y afirmó que el cierre de las urnas abre una etapa distinta a la de la competencia, para la cual pidió a las organizaciones y liderazgos que participaron el respeto por la institucionalidad.

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Y es que, con el resultado consolidado por parte de la autoridad electoral, que incluso ya entregó su credencial al ganador, el foco pasa de la disputa por los votos a la estabilidad del clima político. Por ello, en su declaración, la misión les deseó éxitos tanto a De la Espriella como a Restrepo en la gestión que asumirán durante el periodo constitucional que les permitirá liderar los destinos del país hasta el 7 de agosto de 2030.

Abelardo de la Espriella es el primer 'outsider' en llegar a la presidencia de la República, tras el fallido intento en 2022 de Rodolfo Hernández - crédito Sergio Acero/REUTERS

MOE: legitimidad del resultado con capacidad institucional del Estado

El pronunciamiento de la Misión de Observación Electoral no se limitó a los reconocimientos a De la Espriella y Restrepo, pues como se mencionó también extendió su felicitación “al senador electo Cepeda y a la congresista electa para la Cámara de Representantes Quilcué” y agregó en su pronunciamiento que espera que su trabajo legislativo contribuya al fortalecimiento de los principios democráticos en Colombia.

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Asimismo, la organización reiteró que la defensa del proceso es consecuencia de un hecho institucional y señaló que su seguimiento tuvo como objetivo velar por la transparencia, el acceso a la información y las garantías para el ejercicio político de la ciudadanía. Esto fue posible por la acción de sus 34 coordinaciones regionales, con presencia en 31 departamentos y, con ello, una lectura integral de la realidad electoral.

Con esta resolución, el Consejo Nacional Electoral (CNE) certificó victoria de Abelardo de la Espriella, presidente electo de la nación - crédito suministrada a Infobae Colombia

La MOE añadió que esa cobertura hizo posible recopilar datos “precisos y objetivos”, pues el monitoreo no se concentró en episodios aislados, sino en todo el despliegue nacional del calendario electoral. En esta labor, fue clave la articulación de los ministerios, las Fuerzas Armadas y otras instituciones del Estado que participaron en la organización y la logística, en un proceso “seguro y sin sobresaltos”.

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En conclusión, la misión aprovechó para extender su deseo a todos los actores que participaron en los comicios a construir “un ambiente político cimentado en el diálogo constructivo, el respeto mutuo y la búsqueda de consensos para el beneficio de toda la ciudadanía”. Más aún, teniendo en cuenta que el vencedor lo hizo con menos del 50% de los votos, en una situación que no pasaba desde 1978.