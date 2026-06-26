Colombia

Congresistas del Pacto Histórico denunciaron penalmente al concejal Andrés ‘El Gury’ Rodríguez por llamar a “bombardear” zonas donde ganó Iván Cepeda

Además de las denuncias ante la Fiscalía General de la Nación, también solicitaron la intervención de la Procuraduría para que evalúe la conducta del funcionario

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Durante su intervención, el concejal sostuvo que en esos municipios existieron presuntas presiones de grupos armados sobre los electores y pidió fortalecer las operaciones del Ejército y la Policía en esas zonas - crédito @AndresGuryRod/X

Los congresistas del Pacto Histórico Gabriel Becerra y Alex Flórez anunciaron la presentación de acciones judiciales contra el concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, conocido como ‘El Gury’ Rodríguez, por las declaraciones que realizó el 23 de junio durante una sesión del Concejo de Medellín sobre los resultados de las elecciones presidenciales.

Mientras Becerra radicó una denuncia penal por el presunto delito de hostigamiento, Flórez denunció al cabildante por incitación a la violencia y genocidio y, además, pidió a la Procuraduría General de la Nación ampliar la investigación disciplinaria en su contra. Ambos sostienen que las manifestaciones realizadas por Rodríguez constituyen hechos que deben ser investigados por las autoridades competentes.

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La controversia se produjo en medio del escenario político posterior a la proclamación de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente electos para el periodo 2026-2030. En ese contexto, distintos dirigentes han comenzado a plantear propuestas relacionadas con seguridad y orden público para diferentes regiones del país, entre ellas las formuladas por el concejal antioqueño.

El fiscal 11 especializado, David Ernesto Vega Rincón, es investigado por presunto abandono de procesos clave - crédito Colprensa
Los congresistas del Pacto Histórico Gabriel Becerra y Alex Flórez presentaron denuncias contra el concejal de Medellín Andrés 'Gury' Rodríguez por las declaraciones que realizó durante una sesión del Concejo sobre las zonas donde Iván Cepeda obtuvo mayor votación - crédito Colprensa

El representante a la Cámara Gabriel Becerra informó que radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta por la presunta comisión del delito de hostigamiento, previsto en el artículo 134B del Código Penal.

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En el documento, fechado el 26 de junio de 2026 y dirigido a la fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón, el congresista señaló que presenta la acción por el presunto delito de hostigamiento (artículo 134B del Código Penal) contra Andrés Felipe Rodríguez Puerta”.

Dentro de la denuncia, Becerra recordó su condición de representante a la Cámara por Bogotá e integrante de la Unión Patriótica, indicando que esa colectividad “históricamente ha sido víctima de persecución, violencia y exterminio por razones de su ideología política”. Asimismo, mencionó la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de los integrantes y militantes de la Unión Patriótica contra el Estado colombiano como parte de los antecedentes expuestos en el documento.

Gabriel Becerra radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hostigamiento, argumentando que las manifestaciones del cabildante deben ser investigadas conforme al artículo 134B del Código Penal - crédito prensa Gabriel Becerra
Gabriel Becerra radicó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la Nación por el presunto delito de hostigamiento, argumentando que las manifestaciones del cabildante deben ser investigadas conforme al artículo 134B del Código Penal - crédito prensa Gabriel Becerra

Por su parte, el senador Alex Flórez anunció que también presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación y solicitó a la Procuraduría General de la Nación ampliar la investigación disciplinaria contra el concejal.

En el comunicado divulgado a la opinión pública, el senador afirmó que “denunció ante la Fiscalía General de la Nación al concejal de Medellín Andrés Felipe Rodríguez Puerta, alias ‘El Gury’, por incitación a la violencia y genocidio luego de que este hiciera un llamado público a bombardear municipios colombianos según la forma en que votaron sus habitantes”.

El congresista agregó que la solicitud ante la Procuraduría obedece a que considera que estos hechos “hacen parte de un patrón reiterado de conductas incompatibles con el ejercicio de la función pública”.

Además, Flórez manifestó: “En una democracia, las diferencias políticas se enfrentan con argumentos, no promoviendo la violencia contra quienes piensan distinto. Ningún servidor público puede convertir la violencia en una herramienta de acción política”.

El senador Alex Flórez denunció penalmente al concejal por presunta incitación a la violencia y genocidio, y además solicitó a la Procuraduría General de la Nación ampliar la investigación disciplinaria en su contra - crédito prensa Alex Flórez
El senador Alex Flórez denunció penalmente al concejal por presunta incitación a la violencia y genocidio, y además solicitó a la Procuraduría General de la Nación ampliar la investigación disciplinaria en su contra - crédito prensa Alex Flórez

Las declaraciones que originaron las denuncias

Durante la sesión del Concejo de Medellín del 23 de junio, Andrés ‘El Gury’ Rodríguez sostuvo que en diferentes regiones del país se habría presentado el denominado “voto fusil”, expresión con la que hizo referencia a una presunta presión ejercida por grupos armados ilegales sobre los votantes en territorios donde Iván Cepeda obtuvo una amplia votación.

Posteriormente dirigió un mensaje al presidente electo, al alcalde de Medellín y al gobernador de Antioquia: “Yo sí espero que la justicia opere y doy un consejo al próximo presidente de este país y también a la misma vía le doy un consejo al alcalde de esta ciudad y al gobernador. Si ya sabemos exactamente en qué mesas de votación hubo irregularidades, en donde porcentajes superiores al 80% fueron votos dirigidos a Iván Cepeda, pues entonces los próximos ataques, bombardeos y demás tienen que ser dirigidos hacia esas zonas, porque en esas zonas están los bandidos de este país”.

Como ejemplo, el concejal mencionó el municipio antioqueño de Campamento, donde aseguró que el número de votos obtenidos por Cepeda aumentó respecto a elecciones anteriores: “No nos vamos lejos, Campamento. Pasó de 400 votos de Iván Cepeda a 2.500 en el municipio de Campamento. Y todos sabíamos las alertas que habían en el municipio de Campamento, de las amenazas de las Farc para que votaran por Iván Cepeda (...) Podemos arrancar las fumigaciones por ahí, podemos arrancar los ataques del Ejército y la Policía por ahí, podemos arrancar con los bombardeos por ahí”.

El uso del bate, según Rodríguez, respondió a amenazas personales y a la falta de intervención efectiva de las autoridades locales - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook
Los congresistas señalaron que las expresiones del cabildante deben ser evaluadas por las autoridades judiciales y disciplinarias para establecer si constituyen conductas sancionables en el marco de la legislación colombiana - crédito Andrés Gury Rodríguez/Facebook

Durante la misma intervención, el concejal afirmó que también existían indicios de irregularidades en Medellín y en municipios del área metropolitana del Valle de Aburrá, por lo que pidió reforzar la presencia de la fuerza pública en esos sectores: “Ya sabemos las zonas en donde hubo una votación irregular y en toda el área metropolitana. Hombre, pues un consejo para el general (Henry) Bello (comandante de la Policía Valle de Aburrá), ya sabemos y tenemos esos indicios. ¿Qué tal si nos tomamos esas zonas por parte de la policía y empezamos a indagar y a investigar? ¿Y por qué no atacar a los bandidos en donde hubo constreñimiento al elector? Es muy fácil, ¿no? Ya perdieron. El inicio está ahí. Arranquemos entonces”.

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