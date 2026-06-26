Colombia

Nicolás Petro y Laura Ojeda se dieron el ‘sí’ en medio de sus líos con la justicia: “Nuestro amor nos unió”

La pareja contrajo matrimonio religioso en una ceremonia privada meses después de concretarse el divorcio del exdiputado del Atlántico con Day Vásquez

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La pareja contrajo matrimonio religioso en una ceremonia privada meses después de concretarse el divorcio de Nicolás Petro con Day Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram
La pareja contrajo matrimonio religioso en una ceremonia privada meses después de concretarse el divorcio de Nicolás Petro con Day Vásquez - crédito @lauraojedae/Instagram

Nicolás Petro Burgos y Laura Ojeda sorprendieron al país al contraer matrimonio religioso en una ceremonia privada; el hijo mayor del presidente Gustavo Petro y la madre de su hijo, Luka, decidieron dar este paso en medio de las investigaciones judiciales y el caos político que los rodea.

La noticia se conoció luego de que la pareja compartiera varias fotografías en sus redes sociales, donde se les ve en el altar acompañados por su pequeño hijo.

Este sorpresivo matrimonio se produce apenas unos meses después de que el primogénito del mandatario lograra solucionar su situación sentimental anterior, pues Nicolás Petro estuvo casado con Daysuris del Carmen Vásquez desde abril de 2019, pero la relación terminó de forma caótica a finales de 2022.

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El matrimonio religioso se produjo en medio de investigaciones que involucran tanto a Nicolás Petro como a Laura Ojeda - crédito @lauraojedae/Instagram
El matrimonio religioso se produjo en medio de investigaciones que involucran tanto a Nicolás Petro como a Laura Ojeda - crédito @lauraojedae/Instagram

No obstante, el trámite oficial de divorcio se demoró debido a las graves acusaciones mutuas, logrando concretarse legalmente apenas en enero de 2026. Ahora, la boda religiosa marca un nuevo comienzo para la pareja, que formalizó su unión en el momento más crítico de sus investigaciones con la Fiscalía General de la Nación.

Una separación que desató un escándalo nacional

El distanciamiento entre Nicolás Petro y Day Vásquez ocurrió luego de que el entonces diputado del Atlántico iniciara una relación sentimental con Laura Ojeda; al parecer, todo ocurrió a raíz de una infidelidad. Esta situación provocó una ruptura que rápidamente mutó en una batalla pública de dimensiones nacionales.

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Al parecer, motivada por el enojo de la situación, Day Vásquez decidió revelar a los medios de comunicación que su exesposo supuestamente recibió dineros ilegales, de acuerdo con las denuncias, estos movimientos de dinero ocurrieron durante la campaña presidencial de su padre para la Presidencia de la República, Gustavo Petro, mientras él se desempeñaba como diputado.

Nicolás Petro y Laura Ojeda se casaron en ceremonia privada - crédito @lauraojedae/Instagram
Nicolás Petro y Laura Ojeda se casaron en ceremonia privada - crédito @lauraojedae/Instagram

Estas explosivas declaraciones obligaron a la Fiscalía a abrir una investigación penal formal a mediados de 2023. En ese proceso, Vásquez se transformó en la testigo estrella del ente acusador en contra de Nicolás Petro, un caso que todavía sigue sumando capítulos en los tribunales del país y que sigue sin resolverse.

El nacimiento de Luka y la guerra de los hackeos

Mientras el escándalo político avanzaba en los juzgados, Nicolás Petro rehízo su vida junto a Laura Ojeda en Barranquilla; de esa unión nació su hijo Luka, que se convirtió en el primer y único nieto varón del presidente Gustavo Petro.

Sin embargo, los problemas judiciales no se detuvieron y terminaron salpicando directamente a la nueva esposa del hijo del presidente, porque Laura Ojeda inició un proceso legal en contra de Day Vásquez tras descubrir que su teléfono celular habría sido hackeado para espiar sus conversaciones (a finales de 2022).

Laura Ojeda y Nicolás Petro se casaron y en la ceremonia el protagonista fue su hijo, Luka - crédito @lauraojedae/Instagram
Laura Ojeda y Nicolás Petro se casaron y en la ceremonia el protagonista fue su hijo, Luka - crédito @lauraojedae/Instagram

La situación se tornó un problema de doble vía cuando la Fiscalía abrió un caso similar por los mismos delitos informáticos. En esta oportunidad, el ente acusador abrió una línea de investigación inversa, apareciendo Day Vásquez como la presunta víctima de seguimientos ilegales a principios de 2026.

Cuando el ente acusador inició la investigación y citó a Ojeda para la imputación de cargos, ella se encontraba en estado de embarazo. Según su relato, así como el de Nicolás y el propio presidente de la República, el estrés generado por el proceso judicial y la supuesta persecución política habría provocado la pérdida de su bebé.

Lejos de debilitar la unión, este doloroso episodio familiar parece que fortaleció la relación afectiva entre Nicolás y Laura. En medio de la tormenta de investigaciones y señalamientos, la pareja tomó la decisión de dar el “sí” definitivo ante la iglesia.

Mientras avanza el proceso penal en su contra, Nicolás Petro decidió formalizar su relación con Laura Ojeda mediante matrimonio religioso - crédito @lauraojedae/Instagram
Mientras avanza el proceso penal en su contra, Nicolás Petro decidió formalizar su relación con Laura Ojeda mediante matrimonio religioso - crédito @lauraojedae/Instagram

Las imágenes compartidas en sus cuentas de Instagram muestran una ceremonia emotiva donde el pequeño Luka fue el protagonista central junto a sus padres. Aunque el matrimonio ya es un hecho, la pareja deberá seguir acudiendo a las convocatorias de la justicia para responder por los múltiples delitos que aún ensombrecen su entorno.

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