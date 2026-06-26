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Abelardo de la Espriella afirmó que habrá “garantías plenas” para la oposición durante su gobierno: “El país necesita un debate constructivo”

El pronunciamiento incluyó un mensaje dirigido a quienes se preparan para ejercer control político desde fuera del oficialismo

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Ilustración en acuarela de un hombre con barba en un podio con micrófono, un pin de la bandera colombiana y una bandera colombiana al fondo.
El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirige a la audiencia para anunciar garantías destinadas a la oposición política - crédito (Imagen Ilustrativa Infobae)

El presidente electo de Colombia, Abelardo de la Espriella, se dirigió a la opinión pública para hablar sobre las garantías para la oposición que regirán durante su mandato. En un comunicado oficial emitido por su equipo el 25 de junio de 2026, De la Espriella expuso su postura sobre el papel de quienes ejercerán el control político fuera del oficialismo y delineó el enfoque que espera para el debate público en el país.

El abogado afirmó que, durante su gobierno “habrá garantías plenas y absolutas para quienes, dentro de la Constitución y la ley, ejerzan legítimamente la oposición”, según el documento.

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El pronunciamiento incluyó un mensaje dirigido a quienes se preparan para ejercer control político desde fuera del oficialismo: “La Patria Milagro hace un llamado a ejercer una oposición propositiva y argumentada, basada en el respeto institucional y el debate democrático”.

En el mismo texto, el nuevo futuro inquilino de la Casa de Nariño planteó el tono que buscará para la discusión pública durante su administración. “El país necesita un debate político constructivo para avanzar con firmeza hacia la reconstrucción, la seguridad y el orden”, sostuvo.

El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella se dirigió a la opinión pública sobre las garantías para la oposición que regirán durante su mandato - crédito @defensoresco/X
El presidente electo de Colombia Abelardo de la Espriella se dirigió a la opinión pública sobre las garantías para la oposición que regirán durante su mandato - crédito @defensoresco/X

De la Espriella dijo que celebró con Keiko Fujimori y habló con la presidenta de Costa Rica

El presidente electo dio a conocer que mantuvo un diálogo directo con Keiko Fujimori, mujer que se perfila como la próxima presidenta de Péru de acordo a los resultados de las elecciones presidenciales, tras conocerse los resultados electorales en ambos países. De la Espriella resumió ese cruce con una frase contundente: “¡Somos presidentes!”, según consta en un comunicado de prensa fechado el 24 de junio de 2026.

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Ambos mandatarios celebraron sus victorias en las urnas y compartieron impresiones sobre sus futuros roles. El líder colombiano reveló que Fujimori le manifestó una percepción positiva hacia el marco institucional colombiano y profundizó en el plano personal: “Envidiaba el sistema del país” y le aseguró que, con su llegada al gobierno, tendría “un gran amigo en Colombia”.

Las recientes elecciones en Colombia y Perú marcaron un giro en el panorama político de la región, con la llegada simultánea de De la Espriella y Fujimori a la presidencia. La relación entre ambos dirigentes se perfila como un eje central en la política sudamericana durante los próximos años, según los comunicados oficiales.

El presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori compartieron la celebración de haber ganado las urnas - crédito @defensoresco/X
El presidente electo de Colombia Abelardo de La Espriella aseguró que, tras las últimas elecciones en la región, él y la presidenta electa de Perú Keiko Fujimori compartieron la celebración de haber ganado las urnas - crédito @defensoresco/X

En otro frente, el abogado informó que sostuvo conversaciones con Laura Fernández, presidenta de Costa Rica, con la que coincidió en la necesidad de “fortalecer la cooperación bilateral” en áreas como seguridad, comercio y la lucha contra el narcotráfico. El presidente electo enfatizó que ambos mandatarios, como “los nuevos del vecindario”, compartirán el mismo período de gobierno y tienen la intención de enfocar esfuerzos en combatir el crimen organizado y el tráfico ilícito de drogas.

Cooperación regional y vínculos personales

En la comunicación con Fernández, De la Espriella no solo delineó los ejes de cooperación, sino que también destacó el perfil de la mandataria costarricense, calificándola como “la presidenta más comprometida de la región” y subrayando que Fernández ha manifestado “posturas valientes que ningún mandatario anterior había expresado”.

El mandatario electo hizo referencia a su propio lazo familiar con Costa Rica, al mencionar el “legado” del expresidente Abel Pacheco de la Espriella, su pariente, como un elemento que contribuirá a “estrechar el compromiso de ser naciones más cercanas”.

De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X
De La Espriella informó que conversó también con la presidenta de Costa Rica Laura Fernández, con la que dijo haber definido una agenda para “fortalecer la cooperación bilateral” - crédito @defensoresco/X

La serie de contactos entre las nuevas autoridades de Colombia, Perú y Costa Rica pone en primer plano la intención de los gobiernos entrantes de fortalecer la cooperación en temas clave para la región. La prioridad declarada por De la Espriella gira en torno a la seguridad, la lucha antidrogas y la consolidación de lazos económicos y políticos, en un contexto marcado por el recambio de liderazgos nacionales.

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