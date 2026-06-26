Colombia

Alerta por estafa con falsos pasajes de la Terminal del Norte con número que figura en buscadores web en plena temporada

Delincuentes ofrecen falsos pasajes de la Terminal de Transporte del Norte a través de WhatsApp solicitando pagos por medios no oficiales, con números encontrados en navegadores como Google

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Voceros oficiales de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia de Bogotá emitieron una alerta sobre una nueva modalidad de estafa relacionada con la supuesta venta de pasajes intermunicipales desde la Terminal de Transporte del Norte.

Según el reporte, delincuentes estarían utilizando el número 313 420 9350, que figura asociado a la Terminal en algunos buscadores de internet como Google, para engañar a usuarios y solicitar pagos de tiquetes a través de WhatsApp.

Desde la entidad aclararon que los operadores de la Terminal de Transporte de Bogotá no venden tiquetes directamente ni utilizan canales o redes sociales como WhatsApp para este fin.

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Este es el número falso que aparece en motores de búsqueda como Google - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá
Este es el número falso que aparece en motores de búsqueda como Google - crédito Secretaría de Seguridad de Bogotá

Según la información de la Secretaría de Seguridad, la estafa consiste en que los viajeros, al buscar información en internet, encuentran números telefónicos falsos y, al contactarlos, los supuestos asesores asignan rutas, sillas y piden pagos mediante transferencias electrónicas o llaves digitales.

Una de las víctimas relató que, tras pagar 95.000 pesos por un pasaje a Bucaramanga, recibió una confirmación fraudulenta y descubrió el engaño al presentarse en la terminal.

Las autoridades recomendaron a la ciudadanía verificar siempre los canales oficiales de las empresas transportadoras y de la Terminal del Norte antes de realizar cualquier pago, así como desconfiar de números telefónicos encontrados en buscadores si no provienen de fuentes verificadas.

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Insistieron en no compartir información personal o financiera con contactos cuya identidad no pueda comprobarse y en conservar los comprobantes de pago y conversaciones ante cualquier eventualidad.

Terminal de transportes del norte de Bogotá | FOTO: Luisa González / Colprensa
Terminal de transportes del norte de Bogotá no vende pasajes en canales no oficiales y redes sociales como WhatsApp - crédito Luisa González / Colprensa

En caso de ser víctima de esta modalidad, las autoridades instaron a denunciar de inmediato llamando a la línea de atención Aide (601) 377 9595, extensión 1137 para recibir acompañamiento y asesoría.

El llamado a los viajeros es a mantenerse alerta y utilizar solo los canales oficiales para la compra de tiquetes, para evitar caer en fraudes que afectan el patrimonio y la seguridad de los viajeros.

“Agrégame a WhatsApp”: la peligrosa llamada que usted no debe contestar

Desde la entidad también advirtieron sobre una nueva modalidad de estafa que utiliza falsas ofertas laborales y mensajes por WhatsApp para engañar a la ciudadanía y obtener información personal o apoderarse de cuentas de mensajería móvil.

La alerta surgió tras reportes recibidos por la entidad y el Centro Cibernético de la Policía Nacional, que identificaron un incremento en este tipo de fraudes.

La estafa comienza con una llamada o mensaje desde un número desconocido, en el que se informa a la persona: “Hemos recibido tu hoja de vida. Agrégame a WhatsApp” o simplemente “Agrégame a WhatsApp”. El objetivo, según las autoridades, es captar la atención de quienes buscan empleo y entablar conversación por WhatsApp, utilizando técnicas de ingeniería social para ganar la confianza de la víctima.

Una de las llamadas peligrosas que están haciendo estafadores en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad
Una de las llamadas peligrosas que están haciendo estafadores en Bogotá - crédito Secretaría de Seguridad

Una vez que el contacto se establece, los estafadores solicitan datos personales o financieros y, como parte del supuesto proceso de selección, envían un código de verificación. Si la víctima comparte este código, los delincuentes pueden tomar el control de la cuenta de WhatsApp, suplantar su identidad y solicitar dinero a familiares y amigos, además de intentar nuevas estafas o extorsiones.

Ante esta situación, desde la Secretaría Distrital de Seguridad recomienda a la ciudadanía desconfiar de llamadas o mensajes de números desconocidos que ofrezcan empleos sin haber participado en procesos de selección, no agregar a WhatsApp contactos desconocidos, nunca suministrar información personal o bancaria a personas no identificadas y no compartir códigos de verificación. Además, aconseja activar la verificación en dos pasos para fortalecer la seguridad en WhatsApp.

Las autoridades invitaron a compartir estas recomendaciones con familiares y amigos para evitar que más personas sean víctimas de este tipo de fraude. En caso de ser afectado, la denuncia debe hacerse de manera inmediata ante el CAI Virtual de la Policía Nacional.

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