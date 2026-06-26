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Luis Díaz sigue ganando premios con el Bayern Múnich: fue galardonado durante el Mundial 2026

El atacante guajiro terminó la temporada como uno de los mejores jugadores del equipo alemán y le ayudó a llegar en buena forma a la Selección Colombia

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La anotación elegida fue contra el Union Berlin, en condición de visitante, en noviembre de 2025, cuando también fue elogiada por la prensa local - crédito Bayern Múnich

Luis Díaz es una de las figuras de la Selección Colombia en el Mundial 2026 gracias a su desempeño en el Bayern Múnich, equipo que lo contrató por 75 millones de euros en julio de 2025, proveniente de Liverpool, y sacó su mejor versión a lo largo de la temporada en la Bundesliga, Copa de Alemania y la Champions.

El guajiro consiguió tres títulos en su primer año con los bávaros y ahora sumó un nuevo reconocimiento, producto de sus anotaciones en la liga local, y lo recibió en medio de la concentración para el compromiso contra Portugal en Miami, el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m.

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De otro lado, “Lucho” quiere romper la mala suerte que vivió en el encuentro ante República Democrática del Congo, donde el fuera de lugar le impidió celebrar una nueva anotación con el combinado nacional, aunque terminó festejando por el triunfo 1-0 por el tanto de Daniel Muñoz.

Premio para Luis Díaz

El gol de Luis Díaz con Bayern Múnich ante Unión Berlín, anotado el 8 de noviembre de 2025 por la Bundesliga, fue elegido por los aficionados y anunciado por el club en sus redes sociales como la mejor anotación de la institución en la temporada 2025/2026 con un 53,8% de las votaciones, por delante de los dos tantos de Michael Olise contra el Real Madrid (15,8 %) y el Wolfsburgo (6,7 %).

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Los seguidores del campeón récord alemán eligieron el gol del delantero, que supuso el 1-1 provisional en el partido de la Bundesliga que el FC Bayern disputó a domicilio ante el 1. FC Union Berlin (2-2) el pasado mes de noviembre, como su gol de la temporada 2025/26″, informó la institución alemana.

Luis Díaz
Bayern anunció que Luis Díaz fue premiado con el mejor gol del club en la temporada, por elección de los hinchas - crédito @FCBayernES/X

El Bayern añadió que “fue un gol que puso de manifiesto tanto la mentalidad como las extraordinarias habilidades futbolísticas de Luis Díaz. Tras un pase algo demasiado largo de Josip Stanišić, el colombiano se hizo con el balón con una entrada justo antes de que saliera por la línea de fondo”.

“Con un movimiento magistral, se deshizo del defensa del Union Janik Haberer y, a continuación, desde la línea de fondo, envió el balón al fondo de la red, superando al portero berlinés Frederik Rönnow. Este increíble golpeo no solo dejó a su compañero Stanišić en un estado de éxtasis atónito durante la celebración posterior, sino que también hizo enloquecer a la afición del FC Bayern”, agregó.

Gol de Luis Diaz con el Bayern Múnich
Este fue el momento de la anotación de Luis Díaz frente al Union Berlin, por la Bundesliga - crédito Odd ANDERSEN / AFP

Casualmente, esa anotación también fue reconocida en el programa Sportschau en enero de 2026, que la calificó como el mejor gol de 2025, y el jugador se refirió al tanto: “Cuando veo el gol, me cuesta creer que fuera yo quien lo marcara. Solo pensaba en disparar lo más rápido posible para que marcáramos un gol; fue increíble”.

Fuera de lugar, el otro rival a vencer

Colombia llega al cruce decisivo del Mundial 2026 con la clasificación a dieciseisavos asegurada y dos victorias seguidas, pero con una alerta estadística: es la selección con más fuera de lugar del torneo, con diez en apenas dos partidos.

El promedio del campeonato es de 3,5 por encuentro: tras dos jornadas de la fase de grupos se contabilizaron 167 infracciones en 48 partidos. La tendencia se acentuó ante República Democrática del Congo, cuando la Tricolor acumuló siete posiciones adelantadas, varias en jugadas que terminaron en opciones claras de gol.

Luis Díaz no marcó gol ante República Democrática del Congo porque cayó en el fuera de lugar - crédito Daniel Becerril/REUTERS
Luis Díaz no marcó gol ante República Democrática del Congo porque cayó en el fuera de lugar - crédito Daniel Becerril/REUTERS

En el listado individual, Luis Díaz figura como el futbolista con más fueras de lugar del Mundial 2026 con seis, incluido un tanto anulado frente al conjunto africano en Guadalajara.

Detrás del atacante aparecen Daniel Muñoz con dos, Luis Javier Suárez y James Rodríguez con uno. El próximo partido ante Portugal, en el Hard Rock Stadium de Miami, definirá el primer lugar del grupo K y el camino de la selección dirigida por Néstor Lorenzo en los dieciseisavos.

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