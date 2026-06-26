José Manuel Restrepo, vicepresidente electo, envió mensaje a venezolanos tras fuertes terremotos: “Acompañamos su duelo y su recuperación”

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, expresó su solidaridad con el pueblo de Venezuela por el fuerte impacto de los dos terremotos que sacudieron este país en la jornada del 24 de junio - crédito REUTERS

Los terremotos de magnitud 7,2 y 7,5 registrados en Venezuela en la tarde del miércoles 24 de junio, en un día festivo en el país, provocaron, de acuerdo con el más reciente reporte, emitido en la noche del jueves 25 de junio, al menos 235 muertes y más de 4.300 heridos. Esta catástrofe natural ha desatado una ola de mensajes de solidaridad desde diferentes partes del continente y del mundo, entre ellos Colombia.

Uno de los que expresó su solidaridad con el país vecino fue el vicepresidente electo de la República, José Manuel Restrepo, que a través de sus redes sociales dedicó un sentido mensaje a los afectados por este suceso, que en la capital Caracas y en regiones cercanas como La Guaira, generó una emergencia humanitaria reflejada en la magnitud de los daños y en la cifra de desaparecidos.

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Desde su cuenta oficial en X, el hombre que acompañará al presidente Abelardo de la Espriella se pronunció. “Hoy, nuestra solidaridad está con el pueblo venezolano. Como nación hermana, acompañamos su duelo y su proceso de recuperación”. El vicepresidente electo recalcó la gravedad del desastre y sostuvo que los terremotos “han dejado una profunda huella de dolor y enormes desafíos para miles de familias”, dijo.

Con este mensaje en sus redes sociales, el vicepresidente electo José Manuel Restrepo envió un mensaje de solidaridad a Venezuela - crédito @jrestrp/X

En su mensaje, el también exministro remarcó que el respaldo de Colombia será integral y permanente, tanto en el plano humanitario como en el institucional. “Acompañará al pueblo venezolano durante el proceso de recuperación tras los devastadores sismos”, destacó en su publicación y reiteró que la entrante administración buscará fortalecer la cooperación bilateral y la ayuda concreta en terreno para Venezuela.

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Y es que Restrepo parece tener una dimensión de lo que representa esta crisis humanitaria. “Reafirmamos nuestra voluntad de fortalecer la democracia en Venezuela, de la mano de Estados Unidos, pensando siempre en el bienestar de todos los venezolanos”, señaló el vicepresidente electo, que espera que, en los meses subsiguientes, se combine la asistencia humanitaria con el impulso al fortalecimiento institucional.

Las labores de rescate en medio de los escombros avanzan a toda marcha, en medio de la desesperación de miles de familiares - crédito Leonardo Fernandez Viloria/REUTERS

Así avanza la ayuda de Colombia a Venezuela tras el doble terremoto

La ayuda colombiana se ha materializado a través del despliegue de recursos logísticos y humanos. Las Fuerzas Militares, a través de su comandancia, anunciaron la movilización de dos aviones Hércules C-130 y un helicóptero, así como el envío del equipo USAR-COL 1 y 12 toneladas de ayuda humanitaria para apoyar las operaciones de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas en el país vecino, que sufrió un duro golpe.

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Por su parte, la Cruz Roja y otras organizaciones internacionales también han enviado suministros y personal médico, sumando 40 toneladas de ayuda a distintas regiones de Venezuela. El objetivo es reforzar la atención a los heridos y acelerar la localización de desaparecidos en medio de los escombros ante el desplome de viejas estructuras, como se pudo apreciar en las desgarradoras imágenes del suceso.

Colombia desplegó equipos de rescatistas y ayuda humanitaria a Venezuela, tras la tragedia que se registra por cuenta del doble terremoto - crédito Sergio Acero/REUTERS

En su mensaje, Restrepo insistió en que la solidaridad de Colombia no se limitará a la coyuntura inmediata. “En este difícil momento, Venezuela cuenta con la solidaridad de todos los colombianos”, reiteró el vicepresidente entrante, que reiteró el compromiso de su gobierno con el pueblo venezolano durante todo el proceso de reconstrucción y recuperación que tendrá que afrontar el territorio fronterizo con esta catástrofe.

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Mientras tanto, la situación en Venezuela sigue siendo crítica. Las autoridades y organizaciones de ayuda intensifican el rastreo de desaparecidos y la atención médica en hospitales colapsados, mientras que ciudadanos de zonas como La Guaira denunciaron la interrupción de servicios básicos y la dificultad para comunicarse con familiares, en medio del caos y la desesperación a medida que avanzan las horas.