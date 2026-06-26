Richard Ríos sería el fichaje estelar de un club italiano en pleno Mundial 2026 con la Selección Colombia

Gracias al Mundial 2026, Richard Ríos encontraría un nuevo equipo en el mercado de fichajes y llegaría a una escuadra histórica en Italia - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La Selección Colombia se encuentra en su hotel de concentración en Miami, Florida, donde disputará su compromiso ante Portugal el sábado 27 de junio, en el cierre de la fase de grupos de la Copa Mundial de la FIFA, y el objetivo es ganar o empatar para mantener el liderato del grupo K.

En medio de la preparación, Richard Ríos sería noticia en el mercado de fichajes porque Benfica lo vendería a un histórico equipo italiano, el cual empezó a tener interés en el volante por su rendimiento en la temporada y su aporte al combinado nacional en el certamen de Norteamérica.

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Hasta el final del campeonato de la FIFA se registraría un acuerdo entre los clubes por el mediocampista cafetero, el cual ya había sonado para el Napoli, subcampeón de la Serie A.

“Está interesado en Richard Ríos”

Aunque el jugador no fue inicialista en los dos primeros compromisos en la Copa del Mundo, sigue siendo pieza clave para el equipo por su aporte en los últimos dos años al proceso del técnico Néstor Lorenzo, pues se convirtió en figura a partir de la Copa América 2024.

Gracias a esa experiencia, Richard Ríos habría entrado en la carpeta de fichajes del Milan de Italia, conjunto que planea el armado de una nómina fuerte para salir campeón de la Serie A y la Europa League en 2027, además de recuperar el trono como la escuadra más fuerte del continente, como en los años 90 e inicios del milenio, cuando alcanzó las siete Champions en su vitrina.

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Richard Ríos llegaría al Milan de Italia después del Mundial 2026, si Benfica acuerda su venta - crédito Henry Romero/REUTERS

La información fue dada a conocer por el medio Sportitalia, que mencionó que el nuevo entrenador de los Rossoneri, Rubén Amorim, tiene mucho interés en el volante colombiano por su desempeño con el Benfica, equipo en el que apenas lleva un año de contrato.

“Amorim es una sensación inmediata en el mercado: el entrenador del AC Milan también está interesado en Richard Ríos, el centrocampista colombiano del Benfica. El club portugués puede dejarlo marchar, ya que hay mucha competencia en Europa. Estén atentos a los centrocampistas, desde Fofana hasta Loftus Cheek”, afirmó el portal web.

Rubén Amorim fue nombrado técnico del Milan después de su experiencia en el Manchester United - crédito Dave Thompson/AP

Durante la temporada, Richard Ríos disputó 45 partidos en todas las competencias, 41 de ellos en condición de titular, marcó ocho goles y realizó seis asistencias, pero la clave de su continuidad fue gracias a José Mourinho, extécnico del club que le ayudó a adaptarse al fútbol europeo y ser figura del club.

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Federación Colombiana de Fútbol “consentirá” a sus hinchas

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que el 27 de junio abrirá en Miami La Casa de la Sele, la zona oficial para los aficionados de la Tricolor para el partido Colombia vs. Portugal, exclusivo para mayores de 18 y quienes no ingresarán al Hard Rock Stadium ese día.

De acuerdo con la entidad, el evento se realizará en el Doral Amp y funcionará de 3:00 p. m. a 11:00 p. m., con música en vivo, oferta gastronómica, activaciones de marca y experiencias de entretenimiento para los asistentes.

Hinchas de la Selección Colombia tendrán un espacio especial en Miami para el compromiso ante Portugal - crédito Eloisa Sánchez/REUTERS

La jornada contará con la presencia del exarquero Faryd Mondragón, mundialista en Estados Unidos 1994 y Francia 1998, y se encontrará con el público durante la celebración. En la agenda artística, Carlos Vives dará una presentación especial junto a Los Cumbieros. También participarán Casa D y Perro Negro.

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El evento también tendrá espacios interactivos de la FCF para todos los hinchas y una propuesta culinaria inspirada en sabores del país. El acceso será con entradas de admisión general o mesas VIP, estas últimas operadas por Cumbia House, informó la federación.