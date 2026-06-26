Partido de la Selección Colombia ante Portugal causa revuelo en Miami: la Policía alista operativo

El estadio de Miami acogerá el compromiso entre la Selección Colombia y Portugal en el Mundial 2026 - crédito Nathan Ray Seebeck/IMAGN IMAGES vía Reuters

La asistencia récord al Fan Fest llevó al Departamento de Policía de Miami a alertar sobre grandes multitudes y tránsito pesado en el centro de la ciudad el sábado por el partido entre Colombia y Portugal en el Hard Rock Stadium, el sábado 27 de junio a las 6:30 p. m.

Las autoridades prevén una alta concentración de personas porque la zona para aficionados de la Copa Mundial de la FIFA 2026 podría alcanzar una concurrencia sin precedentes durante la jornada. El aviso también contempla congestión en calles, estacionamientos y nodos de transporte del centro de la ciudad.

En un aviso público, el Departamento de Policía de Miami pidió a residentes, visitantes y usuarios del transporte que se preparen para multitudes significativas y tránsito pesado el sábado 27 de junio.

PUBLICIDAD

La dependencia también advirtió de congestiones más intensas de lo habitual en las calles del centro, los estacionamientos y los puntos de conexión del transporte por el partido entre Portugal y Colombia.

Antecedentes y factores detrás de la alta afluencia

La agencia EFE recordó que el miércoles 24 de junio, el Fan Fest ya alcanzó su capacidad total durante la transmisión del partido entre Brasil y Escocia, por el grupo C y terminó con goleada de la Canarinha por 3-0.

Florida concentra cerca de 540.000 colombianos, casi un tercio de los 1,7 millones que viven en Estados Unidos, así que se espera una buena cantidad de hinchas de la Tricolor para el duelo del grupo K. La policía adelantó además que, cuando el recinto complete su aforo, orientará a los aficionados hacia otros lugares para seguir el partido.

PUBLICIDAD

La Policía de Miami despliega nuevas medidas de seguridad en Miami por el Mundial 2026, ante la cantidad de aficionados de Colombia - crédito Reuters

Para el sábado, las autoridades prevén limitar el acceso al Fan Fest cuando se complete el cupo y derivar a parte del público a otros sitios para ver el partido, una medida que ya aplicaron esta semana.

Cabe recordar que Miami acogió a la Selección en la final de la Copa América 2024, cuando se enfrentó a Argentina en el mismo escenario deportivo y se dio el ingreso irregular de casi 8.000 personas a las tribunas, lo que demoró el partido media hora.

La Selección Colombia ya tuvo problemas con sus hinchas en Miami, durante la Copa América 2024 - crédito Nathan Ray Seebeck/USA TODAY Sports

Una tormenta detuvo a Portugal

En el plano deportivo, Colombia lidera el grupo K con seis puntos tras ganar sus dos partidos. Portugal suma cuatro y necesita una victoria para superarla en la tabla, mientras que un empate le daría a Colombia el primer lugar.

PUBLICIDAD

La preparación del conjunto luso se interrumpió el jueves 25 de junio en Palm Beach Gardens, donde un aviso de tormenta obligó a suspender el entrenamiento tras 30 minutos, lo que afectó todo el trabajo del cuerpo técnico.

Entrenamiento de Portugal para la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se vio interrumpido dos veces en Palm Beach por alerta de tormenta - crédito Paul Childs/REUTERS

Durante ese lapso, los jugadores completaron ejercicios de calentamiento y trabajo con balón antes de las tareas tácticas previstas por el entrenador Roberto Martínez en el campo de juego.

Un portavoz de la federación portuguesa dijo a la agencia EFE que retiraron a los futbolistas del campo y los pusieron a resguardo como medida preventiva ante el riesgo de tormenta eléctrica, la cual no pasó a mayores y terminó en un susto para la plantilla.

PUBLICIDAD

El equipo que dirige Roberto Martínez ya había sufrido una situación similar el 14 de junio, cuando otra sesión de entrenamiento se suspendió antes de empezar, previo al debut en el grupo K contra la República Democrática del Congo, que se disputó en Houston.

Sin embargo, ese hecho no detuvo la motivación ni el ánimo en la nómina europea para el 27 de junio, cuando quieren ganar de cualquier manera para terminar en lo más alto del grupo K y ratificar su favoritismo en la Copa del Mundo de la FIFA.