James Rodríguez ilusionó a los colombianos con mensaje tras la clasificación de Colombia a dieciseisavos: “Vamos por más”

El capitán James Rodríguez fijó el objetivo tras el boleto anticipado de Colombia a la siguiente fase - crédito Eloisa Sanchez/REUTERS

James Rodríguez celebró la clasificación de Colombia a los dieciseisavos del Mundial 2026 con un mensaje que emocionó a sus seguidores y les permitió soñar tras el 1-0 sobre República Democrática del Congo.

El resultado aseguró el avance de la Tricolor de manera anticipada y dejó a Colombia en una posición favorable antes de su cierre de grupo ante Portugal. A ese partido, la selección nacional llegará invicta y con una ventaja concreta, pues tan solo un empate le alcanzará para quedarse con el liderato de la zona.

Y es que el equipo colombiano volvió a imponerse en un partido bastante exigente, pues el arquero del equipo contrario evitó que varias jugadas se convirtieran en gol, lo que llevó a que los jugadores quedaran desgastados por la justa victoria, pero ninguno de ellos pierde la ilusión, según lo demostró James Rodríguez a través de una publicación en su cuenta oficial de X.

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El equipo ya está instalado en la próxima ronda y con la mira puesta en liderar el Grupo K - crédito Ulises Ruiz / AFP

La esperanza de James Rodríguez

La publicación de James Rodríguez apareció después de la clasificación y estuvo acompañada por imágenes del partido y una frase de ambición colectiva.

“Esto apenas comienza y vamos por más. Todos unidos hasta el final”, escribió el capitán después de la victoria que dejó a la selección con seis puntos en dos partidos y con opciones de terminar primera del Grupo K.

Ese mensaje resumió el optimismo que acompaña a la selección tras su segundo triunfo seguido. Colombia ya avanzó de ronda, pero el plantel apunta a cerrar la fase de grupos en el primer puesto y a sostener el impulso con el que abrió su participación en el torneo.

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El próximo rival será Portugal, en el duelo que definirá al ganador del Grupo K. Sin embargo, según las palabras del capitán, ahora el equipo afrontará ese cruce con confianza después de superar a un rival bastante complejo.

El mensaje llenó de esperanza a los hinchas - crédito James Rodríguez / X

Entre las reacciones de los internautas se encuentran: “Capitán son los mejores”, “Así es mi querido y admirado James Dios los bendiga tenga misericordia les desate todas sus habilidades, destrezas, inteligencia, sagacidad para que jueguen en equipo y sean campeones mundiales 2026”, “Denlo TODOOO! No guarden nada! Jueguen como si fuera el ultimo día de sus vidas!” y “Vamos capi, gracias por tu entrega”.

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Entre tanto, otros lo criticaron por su desempeño: “Hay que reconocer que no estás en tu mejor momento, cede la titular y entra a rematar, tienes mucho talento pero tu falta de continuidad te costó caro”, “Si noto que la selección empezó a jugar un poco mejor sin usted? Debería sentarse a hacer mala jeta que eso sí lo hace bien ” y “Debería de dar un paso al lado y dejar que Quintero tome el liderazgo. Usted ya caduco en el fútbol. Sea realista y no perjudique a la selección Colombia. Retírese y ya”.

Así fue el encuentro

Daniel Muñoz, de la selección de Colombia, festeja tras anotar ante Congo en un duelo del Mundial disputado el martes 23 de junio de 2026 en Guadalajara - crédito Ricardo Mazalan/AP Foto

El 1-0 llegó por Daniel Muñoz, que otra vez fue decisivo en este partido mundialista. El lateral del Crystal Palace aprovechó una asistencia filtrada de Juan Fernando Quintero y, después de un desvío en un defensor rival, marcó el único tanto del compromiso.

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Antes de esa jugada, Muñoz ya había celebrado en la primera mitad, pero ese gol fue invalidado por fuera de juego tras la revisión del VAR. Su nueva aparición confirmó el peso que ha ganado en el equipo, pues también había anotado en el debut frente a Uzbekistán.

Cabe mencionar que la victoria dejó a Colombia con 6 puntos de 6 posibles y consolidó el buen inicio de su recorrido en el Grupo K. El equipo aseguró su lugar en la siguiente fase después de dos triunfos consecutivos.