Iván Cepeda cuestionó a quienes señalan que hubo “voto fusil” en regiones donde él ganó en la segunda vuelta: “Irresponsables”

El izquierdista Iván Cepeda habla en una rueda de prensa este 22 de junio de 2026, en Bogotá (Colombia). EFE/ Carlos Ortega

El senador Iván Cepeda, que quedó segundo en las elecciones presidenciales del 21 de junio de 2026, expresó sus expectativas frente al resultado electoral en Colombia, luego de que fuera superado por Abelardo de la Espriella por una diferencia superior de 250.000 votos.

El congresista y ahora excandidato presidencial del Pacto Histórico, en una entrevista concedida a Caracol Radio, reiteró su agradecimiento con sus votantes, manifestando su compromiso de ocupar la curul de oposición en el Senado.

Sin embargo, expresó su inconformidad con la narrativa en la que varios sectores mencionan que en regiones con mayor presencia de grupos armados ilegales él habría tenido una votación favorable, conocido como “voto fusil”.

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“No hay actuaciones de grupos armados a favor de candidaturas”, indicó el parlamentario progresista a la cadena radial colombiana.

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