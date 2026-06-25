Exgobernador de San Andrés fue judicializado por presuntas irregularidades en contrato vial por más de $2.300 millones

La Fiscalía imputa cargos al exgobernador Ronald Housni Jaller por presuntas irregularidades en obras viales de San Andrés - crédito Fiscalía

La Fiscalía General de la Nación imputó cargos a Ronald Housni Jaller, exgobernador del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, por su presunta participación en una serie de irregularidades relacionadas con la contratación de obras para la rehabilitación y mantenimiento de vías en el barrio Los Corales.

El proyecto, que superó los 2.393 millones de pesos entre obra e interventoría, habría sido adjudicado sin contar con los estudios y diseños técnicos indispensables para su ejecución.

La decisión fue adoptada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que le imputó los delitos de contrato sin cumplimiento de requisitos legales y peculado por apropiación. La investigación se centra en hechos ocurridos durante la administración departamental de Housni Jaller, quien ejerció como gobernador entre enero de 2016 y abril de 2018.

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Según la Fiscalía, la contratación fue adelantada pese a que los documentos técnicos que debían servir de soporte para la ejecución de las obras no estaban aprobados ni completos al momento de adjudicar el proyecto y los hallazgos indicarían que la administración avanzó con el proceso contractual ignorando varias exigencias fundamentales establecidas por la ley.

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