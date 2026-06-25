Colombia

Colombia ofrece ayuda a Venezuela tras devastador sismo de 7,5: “En los desastres naturales no existen fronteras”

El ministro de Defensa informó que las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya adelantan coordinaciones con la UNGRD para disponer capacidades logísticas y operativas que permitan atender cualquier solicitud de asistencia derivada de la emergencia

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Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela) - crédito EFE/ Rayner Peña
Integrantes de cuerpos de emergencia buscan víctimas este miércoles, luego de dos fuertes terremotos sacudieron el Caribe venezolano en Caracas (Venezuela) - crédito EFE/ Rayner Peña

La emergencia provocada por los fuertes sismos que sacudieron a Venezuela este miércoles 24 de junio generó una rápida reacción de las autoridades colombianas. El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, anunció que el Gobierno activó las capacidades del Sector Defensa para apoyar al país vecino en las labores de atención a los afectados por el desastre natural.

La decisión se conoció horas después de que dos movimientos telúricos de gran magnitud impactaran la región centro-norte de Venezuela, dejando reportes preliminares de daños estructurales, personas heridas y evacuaciones masivas en Caracas y otras ciudades.

A través de sus redes sociales, el ministro expresó solidaridad con las víctimas y aseguró que Colombia se encuentra preparada para brindar asistencia humanitaria y operativa en caso de ser requerida por las autoridades venezolanas.

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“Nuestra solidaridad con el pueblo venezolano tras el terremoto que hoy enluta y afecta a tantas familias”, señaló Sánchez.

Fuerzas Militares, Policía y Defensa Civil entran en fase de coordinación

Según explicó el jefe de la cartera de Defensa, la respuesta colombiana se está articulando con la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad encargada de coordinar las acciones de atención y respuesta frente a emergencias.

Las Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya iniciaron coordinaciones preliminares para disponer de personal, equipos y capacidades logísticas que puedan ser requeridas durante la emergencia.

El funcionario destacó además el papel de la cooperación regional frente a fenómenos naturales que afectan a varios países de manera simultánea.

“Ya activamos todas las capacidades del Sector Defensa, articuladas con la UNGRD, para brindar el apoyo que Venezuela requiera en estos difíciles momentos. Nuestras Fuerzas Militares, la Policía Nacional y la Defensa Civil ya coordinan las acciones necesarias preparatorias a disposición de la UNGRD”, indicó.

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Sánchez concluyó su mensaje con una frase que marcó la posición del Gobierno colombiano frente a la tragedia: “En los desastres naturales no existen fronteras, existen naciones hermanas que se ayudan mutuamente”.

Pedro Sánchez anunció la activación de capacidades del Sector Defensa para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia en Venezuela. - crédito @PedroSanchezCol/X
Pedro Sánchez anunció la activación de capacidades del Sector Defensa para apoyar las labores de atención y respuesta ante la emergencia en Venezuela. - crédito @PedroSanchezCol/X

UNGRD activa equipos de búsqueda y rescate

El director encargado de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, Javier Pava Sánchez, confirmó que Colombia también puso en alistamiento los equipos especializados del Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (SNGRD).

De acuerdo con el funcionario, los protocolos de respuesta ya fueron activados y cualquier eventual desplazamiento de personal hacia territorio venezolano será coordinado con la Cancillería colombiana y la representación diplomática de Venezuela.

“Expresamos toda nuestra solidaridad al pueblo venezolano tras el fuerte sismo registrado hoy. Desde la UNGRD activamos los equipos de búsqueda y rescate del SNGRD y los traslados al vecino país los coordinaremos con la Cancillería y la Embajada de Venezuela”, manifestó.

Las autoridades colombianas mantienen un monitoreo permanente de la situación mientras continúan las evaluaciones de daños por parte de los organismos venezolanos.

Bogotá se suma a los esfuerzos de apoyo

La respuesta institucional también incluyó a la Alcaldía de Bogotá. El alcalde Carlos Fernando Galán informó que instruyó al Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger) para establecer contacto inmediato con la UNGRD y coordinar posibles acciones de cooperación.

“Venezuela nos necesita y en Bogotá estamos listos para ayudar”, afirmó el mandatario distrital.

Galán señaló que la ciudad está dispuesta a aportar capacidades técnicas y operativas en caso de que sean requeridas dentro de los mecanismos de asistencia que se definan a nivel nacional.

Posteriormente, el Idiger confirmó que mantiene comunicación con las entidades competentes para evaluar las necesidades que puedan surgir como consecuencia del terremoto.

La entidad también informó que, pese a que el movimiento telúrico fue percibido en la capital colombiana, no se registraron daños estructurales ni afectaciones relevantes en Bogotá, por lo que la ciudad continúa operando con normalidad.

Autoridades nacionales y distritales expresaron su solidaridad con los afectados y confirmaron la coordinación de acciones para brindar apoyo técnico, operativo y humanitario. - crédito X
Autoridades nacionales y distritales expresaron su solidaridad con los afectados y confirmaron la coordinación de acciones para brindar apoyo técnico, operativo y humanitario. - crédito X

Los terremotos que sacudieron a Venezuela

La emergencia se produjo durante la tarde del miércoles, cuando dos fuertes sismos impactaron el centro-norte venezolano.

Inicialmente, el Servicio Geológico Colombiano reportó un evento sísmico de magnitud 7,0 registrado a las 5:04 p. m., con epicentro cercano a la costa venezolana. Posteriormente, el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS) actualizó la información y ubicó el principal movimiento en una magnitud de 7,5, con epicentro al noroeste de Montalbán, en el estado Carabobo, y una profundidad aproximada de 13 kilómetros.

La poca profundidad del fenómeno incrementó la intensidad con la que fue percibido en amplias zonas del territorio venezolano y en regiones fronterizas de Colombia.

Daños, heridos y evaluación de riesgos

Los reportes de varios medios indican afectaciones en edificios residenciales, oficinas, centros comerciales e infraestructura pública en Caracas y otras ciudades cercanas al epicentro.

Entre los daños reportados se encuentran desprendimientos de fachadas, grietas en edificaciones, caída de muros y afectaciones menores en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía.

En la Gran Caracas, el terremoto obligó a desalojar oficinas, viviendas y comercios por la caída de objetos y las oscilaciones del terreno - crédito @srahalh/X

Asimismo, medios venezolanos informaron sobre personas lesionadas en el estado Miranda, mientras los organismos de emergencia continúan verificando la magnitud de los daños.

El vicepresidente sectorial de Política, Seguridad Ciudadana y Paz de Venezuela, Diosdado Cabello, informó que los cuerpos de seguridad y protección civil fueron desplegados en distintas regiones para realizar inspecciones, atender emergencias y evaluar estructuras que podrían presentar riesgo de colapso.

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