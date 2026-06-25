Banco de inversión J.P Morgan presentó su tesis T.I.G.R.E. para evaluar las posibilidades económicas de Colombia en el nuevo Gobierno

El banco J.P. Morgan hizo un análisis para evaluar las perspectivas económicas y de inversión de Colombia - crédito Clodagh Kilcoyne/Reuters

El vicepresidente electo, José Manuel Restrepo, informó que J.P. Morgan, uno de los bancos de inversión más importantes del mundo, presentó una tesis para Colombia a la que llamó T.I.G.R.E., que sirve como “marco de análisis” para evaluar las perspectivas económicas y de inversión que tiene el país a su disposición. El significado de la tesis se desglosa en cinco pilares fundamentales:

Trade: más comercio.

Investment: más inversión.

Growth: más crecimiento.

Retrenchment: ajuste fiscal.

Enforcement: seguridad y orden.

De acuerdo con el análisis del banco, en el aspecto comercial se busca generar más confianza, más inversión y menos trabas, además de lograr la atracción de capitales y el facilitar el comercio exterior. Por otro lado, con respecto a la inversión, J.P. Morgan sugirió crear confianza para invertir, atraer capital nacional e internacional y facilitar el desarrollo de negocios y la productividad.

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La tesis del banco J.P. Morgan se enfoca en el comercio, la inversión, el crecimiento, el ajuste fiscal y la seguridad y el orden - crédito @jrestrp/X

Sobre el crecimiento, el banco hace hincapié en un incremento de entre el 6% y 7% anual en la generación de empleo y oportunidades y en impulsar a las empresas y la productividad.

El movimiento Defensores de la Patria emitió un comunicado en el que resaltó el contenido de la tesis de J.P. Morgan y aseguró que el punto más importante es el de la inversión.

“El componente de inversión representa el mayor potencial de transformación económica. El informe destaca la reapertura de los contratos de exploración de petróleo y gas, así como el desarrollo de recursos no convencionales, como factores clave para impulsar el sector energético”, precisó el movimiento político en la comunicación oficial.

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José Manuel Restrepo aseguró que la tesis del banco de inversión demostraría que Colombia puede acelerar su crecimiento económico - crédito Asobancaria

En materia de crecimiento, Defensores de la Patria explicó que el documento agrupa cinco “motores estratégicos” que ayudarían a impulsar el desarrollo del país, los cuales son:

El sector de hidrocarburos

La agroindustria

La vivienda

La flexibilización laboral

La formación técnica en áreas de alta demanda, como la inteligencia artificial y la robótica.

A esto se suma un enfoque en disciplina fiscal, necesaria para enfrentar los retos que se presenten en las finanzas públicas y para lograr fortalecer la confianza de los mercados en Colombia. Y, con el objetivo de avanzar en estos aspectos, se deben orientar los esfuerzos a garantizar la seguridad en el país mediante el fortalecimiento de las autoridades estatales y la lucha contra el narcotráfico, contando con el apoyo de Estados Unidos.

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“En materia de Comercio, el análisis destaca el potencial de revitalización de los sectores exportadores y de nuevas oportunidades de integración económica para el país”, añadió.

La llegada de Abelardo de la Espriella al poder en Colombia estaría generando confianza para impulsar las inversiónes en el país - crédito Luisa González/Reuters

Según el vicepresidente electo, la tesis presentada por el banco de inversión deja en evidencia que la administración de Abelardo de la Espriella está llamando la atención de los mercados internacionales.

“Más allá del acrónimo, el mensaje es contundente: los mercados internacionales ven en el gobierno del Presidente electo Abelardo De La Espriella una oportunidad para recuperar la confianza, atraer inversión y acelerar el crecimiento económico”, indicó el vicepresidente electo en su cuenta de X.

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Además, aseguró que Colombia debe estar en la capacidad de generar confianza en los mercados, porque, aunque por sí sola no genera más empleos, sí constituye el primer paso para atraer capital, para impulsar las empresas y para garantizar a los ciudadanos un nuevo abanico de oportunidades laborales. “Con el Presidente @ABDELAESPRIELLA asumimos este mandato con enorme responsabilidad y esperanza”, detalló.

El vicepresidente electo José Manuel Restrepo Abondano informó que el banco JPMorgan presentó su tesis T.I.G.R.E. para Colombia - crédito @jrestrp/X

El plan de choque de Abelardo de la Espriella para abordar la crisis fiscal

De acuerdo con el presidente electo, la situación fiscal de Colombia es compleja y debe ser manejada de manera estratégica, empezando por una reducción del Estado. También contempla hacer frente a la evasión de impuestos, al contrabando, a la corrupción y a las exenciones tributarias.

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"Activar los cinco motores de la economía: hidrocarburos, energía y minería; infraestructura y construcción; el agro, donde tenemos todo para hacer una potencia mundial agrícola; el turismo; y la innovación, las nuevas tecnologías, la inteligencia artificial. Tú empiezas a cerrar el hueco fiscal, puedes empezar a bajar los impuestos y empiezas a crecer”, explicó el mandatario electo a El Tiempo.