Colombia

Voceros de la paz urbana en Antioquia piden que Abelardo de la Espriella siga con los diálogos de paz

Los cabecillas de las estructuras armadas en el Valle de Aburrá emitieron un comunicado para desmentir que la mesa de negociación será terminada

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Paz Urbana - Abelardo de la Espriella
Voceros en el Valle de Aburrá afirman que están listos para el empalme - crédito Visuales IA

El 24 de junio se reveló un informe periodístico en el que se afirmó que la paz urbana en Antioquia se terminaría tras los resultados de los comicios presidenciales del 21 de junio.

Al respecto, la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades) emitió un comunicado en el que solicitó al Gobierno nacional un pronunciamiento sobre el futuro de la mesa de diálogos en el Valle de Aburrá tras conocerse versiones sobre la posible terminación de este espacio de diálogo con bandas del área metropolitana de Medellín.

Corpades insistió en la necesidad de información oficial y clara para Medellín, Antioquia y el país sobre lo que ocurrirá con los distintos espacios sociojurídicos y mesas de diálogo instalados durante la política de paz.

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Paz Urbana podría ser parte del empalme

Paz Urbana
A pesar de las polémicas, voceros de las estructuras armadas piden seguir negociando - crédito Visuales IA

En medio de la polémica, la senadora Isabel Zuleta, coordinadora del espacio sociojurídico, en diálogo con Caracol Radio, negó que se haya tomado la decisión de cerrar la mesa de paz urbana. Zuleta explicó que la reunión realizada el 23 de junio en la cárcel La Paz de Itagüí fue para hablar del proceso de empalme entre gobiernos y no sobre el cierre de los diálogos.

La delegada del gobierno saliente indicó que, como parte del empalme establecido por ley, se están elaborando informes de gestión para entregar al nuevo gobierno. Además, anunció que se elevará una solicitud para que el nuevo presidente continúe con el proceso de diálogo.

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Zuleta mencionó que con el objetivo de preservar los avances obtenidos en el territorio, junto con Corpades mantienen la petición de que las autoridades aclaren el futuro de estos espacios y de las negociaciones en curso en el Valle de Aburrá, reiterando la importancia de información transparente en el contexto del cambio de administración.

Este es el comunicado oficial de la mesa de diálogos

Paz Urbana - Antioquia
Voceros de las estructuras armadas piden negociar con el nuevo presidente de Colombia - crédito Paz Urbana

En medio de la polémica, la delegación de paz urbana, conformada por estructuras armadas y delincuenciales del Valle de Aburrá, emitió un comunicado en el que piden a Abelardo de la Espriella seguir con los espacios de conversación para construir paz en la región.

“El día de ayer, 23 de junio de 2026, la delegación de paz urbana hizo presencia en el Centro Penitenciario La Paz (Itagüí), con el propósito de definir la ruta para la construcción de un informe sobre los avances del espacio de conversación sociojurídico de Medellín y el Valle de Aburrá. A partir de esto, tomamos la decisión de estructurar el documento a tres voces: Delegación del Gobierno, voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto y el Movimiento Social por la Paz Urbana”.

Paz Urbana - Antioquia
El alcalde de Medellín y el gobernador de Antioquia están en contra de la mesa de negociación - crédito Paz Urbana

Desde Antioquia, las estructuras afirmaron estar preparadas para el proceso de empalme con el nuevo gobierno para definir las condiciones y procedimientos con los que seguirá la negociación.

Solicitamos que este esfuerzo de construcción de paz urbana continúe, considerándolo un escenario crucial para la estabilidad de Medellín y el Valle de Aburrá, esto demostrado con logros concretos en el desescalamiento de las violencias”, se lee en el comunicado.

Por último, desde la delegación descartaron que vayan a desistir de su objetivo de construir paz en la región y pidieron que el presidente electo acepte seguir trabajando por el bienestar de los residentes en el Valle de Aburrá.

Continuaremos actividades, no cerraremos ningún proceso porque tanto la delegación del Gobierno nacional como los voceros de las estructuras armadas organizadas del crimen de alto impacto coincidimos en que este debe continuar. Hemos recibido innumerables solicitudes y manifestaciones de apoyo de organizaciones de la sociedad civil, organizaciones comunitarias y el Movimiento Social de Paz Urbana de no claudicar en el propósito de la paz para Medellín y el Valle de Aburrá”.

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