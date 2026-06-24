Periodista colombiano en el Mundial 2026 mostró el caso de un mexicano que enfrentó a ladrones por cuenta propia: el “Batman” de Jalisco

El 'modus operandi' del ciudadano anónimo se ha replicado en varias zonas de Guadalajara - crédito @cesaralo/X

Un caso singular se conoció a través de redes sociales durante la Copa Mundial de la FIFA que se celebra en Estados Unidos, México y Canadá. Esta situación generó un debate entre internautas colombianos a raíz de una publicación que compartió el periodista connacional Cesar Augusto Londoño.

El motivo fue una problemática que evidenció en su paso por una de las sedes del torneo en México y, como resultado de la inseguridad en algunos puntos de Guadalajara, donde los ladrones de motocicletas hacen de las suyas, surgieron casos de justicia por mano propia.

El episodio se mezcló con una dosis de humor por parte de los internautas, luego de que el comunicador afirmó que la comunidad local ya le puso el apodo de un superhéroe al ciudadano anónimo que motivó la publicación de Londoño. “«El Batman de Lagos de Moreno» Aquí en Jalisco, un ciudadano cansado porque la autoridad no actúa, se dedicó a ‘cazar’ ladrones de motos y los amarra a los postes”, inicia la publicación del periodista colombiano.

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Además de quedar envueltos en cinta en postes de energía, el ciudadano anónimo le escribe "rata" (sinónimo de ladrón) a los delincuentes en sus rostros - crédito @cesaralo/X

Al final, Londoño escribió que el sujeto “se está volviendo célebre en Guadalajara”, por su forma de tomar acción ante hechos que promueven la sensación de inseguridad entre los locales.

En las tres imágenes que difundió el periodista colombiano se observa a un par de ladrones que fueron envueltos en cinta y quedaron expuestos ante los demás transeúntes que iban pasando por una de las calles, en donde se topaban con los criminales atados a un poste de energía.

“GENIAL, debería haber un BATMAN en Bogotá ciudad gótica”; “Yo creo que ni el verdadero Bruce Wayne podría con Bogotá”, fueron algunos de los comentarios que escribieron los usuarios colombianos en la publicación de X de Londoño.

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La realidad en Bogotá: el aumento en los casos de justicia por mano propia

A finales de 2025, la seguidilla de casos de justicia por mano propia en Bogotá volvió a instalar el debate sobre la respuesta ciudadana frente al delito después del homicidio de un conductor en Kennedy el 11 de noviembre de 2025, un episodio que, según explicó el profesor Edwin Chaves, expone una crisis de confianza en la capacidad del Estado para garantizar seguridad y aplicar sanciones oportunas.

El incidente ocurrió en el sur de la capital colombiana, donde un conductor de camioneta fue linchado y luego asesinado por un grupo de motociclistas y transeúntes después de embestir a varias personas mientras manejaba en estado de embriaguez.

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Versiones preliminares indican que, tras el choque, decenas de personas rodearon el vehículo e intentaron sacar al hombre por la fuerza.

Minutos después, lo golpearon hasta dejarlo inconsciente, pese a que algunos testigos intentaron intervenir.

Para las autoridades, ese tipo de reacciones compromete tanto la seguridad de los involucrados como la posibilidad de que el sistema judicial actúe conforme a la ley.

Según explicó Chaves, profesor de la facultad de Estudios Jurídicos, Políticos e Internacionales de la Universidad de La Sabana, estos hechos no deben leerse solo como estallidos emocionales aislados, sino como la manifestación de un malestar social más amplio.

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El responsable fue interceptado por la comunidad tras intentar escapar. - crédito captura de video

El académico sostuvo a Infobae Colombia que la justicia por mano propia no constituye un fenómeno reiterado en sí mismo, aunque sí aparecen casos de este tipo en el país.

“Si bien no se trata de situaciones reiteradas, indudablemente se registran casos de este tipo en el país. Este fenómeno pone de manifiesto una profunda crisis de confianza en la administración institucional de justicia, alimentada por la percepción real de impunidad, la inseguridad ciudadana y una débil cultura de la legalidad”, explicó el analista.

La reacción violenta aparece en hechos de alta ofensividad social

Chaves vinculó estas respuestas colectivas con situaciones que provocan una indignación social intensa, entre ellas delitos sexuales contra menores, atentados contra la integridad personal y agresiones al patrimonio.

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En esos contextos, señaló el experto, la reacción violenta surge cuando parte de la ciudadanía percibe que los canales institucionales no ofrecen una respuesta suficiente.

“Quienes incurren en este tipo de comportamientos vindicatorios asumen que ‘si ellos no hacen justicia, nadie la hará’, pues consideran que el Estado es incapaz de garantizar la seguridad ciudadana y de imponer una sanción penal pronta y efectiva”, argumentó el docente.

En algunos casos en Bogotá a los delincuentes les han quemado sus motocicletas - crédito @PasaenBogota/X

Esa lógica, añadió el analista, no resuelve el hecho inicial, sino que abre una nueva cadena de delitos. Lo que comienza como una reacción de indignación termina por ampliar la violencia al sumar nuevas conductas punibles a la agresión original.

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“La manera de afrontar esta situación no se logra mediante una sola medida”, advirtió el experto, y que a su juicio considera necesario fortalecer la administración de justicia para que sea transparente y oportuna, con capacidad de responder tanto a los delitos que detonan estas reacciones como a las acciones de quienes intentan imponer una justicia privada al margen de la ley.