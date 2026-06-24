Colombia

Qué tan cierto es que el empalme presidencial entre Gustavo Petro y Abelardo de la Espriella sea obligatorio: esto dice la ley

Una vez sea declarada la elección del abogado como vencedor de las elecciones presidenciales, ambas administraciones tendrán un encuentro donde se consolidará un informe sobre la gestión del Gobierno saliente

Guardar
Google icon
Dos hombres sonrientes con traje oscuro se estrechan las manos frente a un edificio de color crema con columnas y balcones, y banderas de Colombia.
El líder del movimiento Defensores de la Patria sucederá al dirigente del Pacto Histórico a partir del 7 de agosto de 2026, donde cumplirá su periodo hasta el año 2030 - crédito VisualesIA (Imagen Ilustrativa Infobae)

El Consejo Nacional Electoral (CNE) culminó los escrutinios de la segunda vuelta presidencial realizada el 21 de junio de 2026, en la que ratificó la elección de Abelardo de la Espriella como nuevo presidente de Colombia para el periodo 2026 - 2030.

El líder del movimiento Defensores de la Patria obtuvo cerca de 13 millones de votos, que corresponden al 49,77% de los votos válidos, superando al senador del Pacto Histórico que alcanzó más de 12,7 millones de sufragios (48,70%), lo que significó una diferencia aproximada de 250.000 apoyos, según los datos del preconteo de la Registraduría Nacional del Estado Civil.

PUBLICIDAD

Los datos oficiales se conocerán sobre las 3:00 p. m. del miércoles 24 de junio de 2026, donde se declarará oficialmente la elección del abogado y empresario cordobés.

El candidato presidencial de derecha logró imponerse a su rival Iván Cepeda por más de 13 millones de votos - crédito REUTERS/Jair Coll
El candidato presidencial de derecha logró imponerse a su rival Iván Cepeda por más de 13 millones de votos - crédito REUTERS/Jair Coll

Mientras esto se confirma, se avanza con lo que será el empalme presidencial, un mecanismo donde el gobierno saliente dará su rendición de cuentas a la administración entrante sobre su gestión realizada en los cuatro años de mandato.

Incluso, el presidente Gustavo Petro dio luces sobre lo que sería dicho proceso con De la Espriella, enfatizando en que se procederá con ello, una vez los jueces validen la victoria del dirigente de derecha colombiana.

PUBLICIDAD

“No deja de ser una oportunidad y si gana oficialmente, queda listo el proceso de empalme. Cómo dije antes no duraré un segundo más del mandato que me dio el pueblo”, escribió Petro en su cuenta de X.

Ambos gobiernos, tanto saliente como entrante, aún no han oficializado cuáles serían sus equipos para tramitar ese proceso que se efectuaría en el mes de julio de 2026. Sin embargo, ya se comenzaron a escuchar los primeros nombres que podrían participar en dicha actividad.

Gustavo Petro reprochó a Abelardo de la Espriella por ignorar el fallo judicial que le impide usar la frase “Firmes por la patria” en su campaña - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X
Gustavo Petro señaló que, de confirmarse la victoria de Abelardo de la Espriella, iniciará el proceso de empalme - crédito Composición fotografica: infopresidencia/X; Abelardo de la Espriella/X

Por el lado del Gobierno Petro, estaría liderado por el ministro del Interior Armando Benedetti, quien ya había manifestado su intención de participar en esta actividad.

Mientras que, por el lado del Gobierno De la Espriella, se contempla la presencia del vicepresidente electo José Manuel Restrepo, así como de Carlos Alonso Lucio, un reconocido militante del extinto grupo insurgente M-19 pero que fue asesor de su campaña.

Pese a ello, se ha generado ciertas inquietudes sobre la posibilidad de que ese proceso no llegue a ocurrir, por lo que se han sembrado dudas sobre las posibles consecuencias legales de incumplir este mecanismo.

Un hombre con traje oscuro, corbata azul y banda presidencial tricolor, alza su mano derecha frente a un edificio con columnas y una bandera de Colombia.
En Colombia, el empalme entre un gobierno saliente y uno entrante es una obligación legal para entregar un informe completo y verídico de la gestión - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Esto dice la ley

En Colombia, el empalme entre un gobierno saliente y uno entrante no es una cortesía política sino una obligación legal: el presidente de la República y los demás funcionarios con representación legal deben entregar un informe completo y verídico sobre el estado de su gestión, porque el incumplimiento puede activar sanciones disciplinarias, fiscales y penales.

La regla central está en la Ley 951 de 2005, que exige la entrega y recepción de los asuntos y recursos públicos cuando cambia una administración. Esa norma fija un plazo máximo de 15 días hábiles después de dejar el cargo para presentar el Acta de Informe de Gestión.

Ese documento debe describir el estado de los recursos financieros, humanos y tecnológicos, además de los inventarios, los procesos contractuales y el avance de los programas en ejecución. La entrega no se hace solo al sucesor: también va al superior jerárquico y a las oficinas de control interno u órganos de control que correspondan.

El empalme, además, forma parte del deber de rendición de cuentas. La Ley 1474 de 2011 (Estatuto Anticorrupción) establece en su artículo 78 la obligación permanente de los servidores públicos de rendir cuentas a la ciudadanía y a las nuevas autoridades.

La Ley 1757 de 2015, en su artículo 50, refuerza esa obligación al consolidar el empalme como un derecho ciudadano y un deber institucional del gobernante saliente. Bajo ese marco, la transición administrativa deja de ser un trámite interno y adquiere un alcance de control público.

- crédito Joel González/Presidencia
El informe de empalme debe detallar recursos financieros, humanos y tecnológicos, inventarios, procesos contractuales y programas en ejecución - crédito Joel González/Presidencia

Sanciones

La respuesta directa a qué ocurre si un mandatario no cumple con el empalme es concreta: la omisión, el retraso injustificado o la entrega incompleta de información puede abrir investigaciones inmediatas y derivar en castigos de distinto orden, según lo previsto en los artículos 15 y 16 de la Ley 951 de 2005.

En el plano disciplinario, la Procuraduría General de la Nación puede considerar la falta de empalme o la ocultación de información como una falta grave o gravísima a los deberes del servidor público. Eso puede traducirse en destitución, inhabilitación para ejercer funciones públicas durante varios años, suspensión provisional o multas económicas sobre el salario.

En el frente fiscal, interviene la Contraloría General de la República cuando la ausencia de un empalme riguroso impide conocer el estado real de los recursos y provoca pérdidas para el Estado.

La Procuraduría General de la Nación investiga presuntas irregularidades contractuales en Matanza, Santander - crédito Procuraduría General de la Nación
La Procuraduría y la Contraloría vigilan el proceso de empalme, y la destrucción u ocultamiento de documentos públicos puede derivar en investigaciones y penas de prisión - crédito Procuraduría General de la Nación

En ese escenario puede abrir juicios de responsabilidad fiscal y exigir que el funcionario responda con su propio patrimonio por el detrimento causado, además de imponer multas sucesivas.

La dimensión penal aparece si durante la transición se destruyen, ocultan o alteran documentos públicos para impedir que el nuevo gobierno conozca su contenido. En esos casos pueden configurarse delitos como destrucción, supresión u ocultamiento de documento público, con penas de prisión, o falsedad ideológica en documento público si las actas entregadas no reflejan la situación real del Estado.

Temas Relacionados

Abelardo de la EspriellaGustavo PetroEmpalme presidencialLey 951 de 2005Colombia-Noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Ambos equipos llegan a la última jornada con opciones de quedarse con el primer lugar de la zona. El conjunto norteamericano parte con ventaja gracias a su mejor diferencia de gol, mientras que los europeos necesitan una victoria para terminar en la cima

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Secretaria de Cultura de Cali salió en defensa de ‘Mulumba Vea’, tras su presencia en el partido de Colombia y RD Congo: “Antídoto contra la ignorancia”

La también periodista caucana Mabel Lara cuestionó a quienes invalidaron el acto que realizó Michel Kuka Mboladinga, más conocido en redes sociales como “Lumumba Vea”, durante el juego del Mundial 2026 que se disputó en Jalisco el martes 23 de junio

Secretaria de Cultura de Cali salió en defensa de ‘Mulumba Vea’, tras su presencia en el partido de Colombia y RD Congo: “Antídoto contra la ignorancia”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

El cantante colombiano pidió dejar atrás la polarización y confiar en la nueva administración, invitando a los ciudadanos a apoyar la gestión del presidente electo más allá de las diferencias políticas

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Jorge Hugo Marín reveló en un video en sus redes sociales que fue víctima de la delincuencia; ingresaron a su vivienda en la localidad de Chapinero y se llevaron varias de sus pertenencias, entre esas a su mascota

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Un plan candado frustró el robo de un vehículo en Bogotá: capturado un extranjero, aprehendido un menor e incautada un arma

El operativo permitió interceptar a dos sospechosos, recuperar el automotor en minutos e incautar un revólver calibre 38 con cinco cartuchos

Un plan candado frustró el robo de un vehículo en Bogotá: capturado un extranjero, aprehendido un menor e incautada un arma
MÁS NOTICIAS

PUBLICIDAD

VIOLENCIA

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Disidencias amenazaron a mineros en Antioquia y los acusaron de estar financiados de otros grupos armados: “A los machuqueros...”

Revelan audios sobre el ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz: “Juguemos a los congelados”

Experto en geopolítica advierte que la presión armada condiciona el voto en Colombia: “El trasfondo de la ofensiva electoral”

JEP confirmó primera condena por “falsos positivos”, exmilitar responderá por la muerte de 31 jóvenes y campesinos

Casos de “falsos positivos” podrían ser más de 21.000: JEP contrastará registros de posibles víctimas entre 1990 y 2016

ENTRETENIMIENTO

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Jhonny Rivera llamó a la unidad tras la victoria de Abelardo de la Espriella en las elecciones presidenciales: “No tiene sentido”

Actor colombiano pidió ayuda para encontrar a un familiar: denunció que fue escopolaminado y pidió apoyo para que regrese a casa

Yailin ‘La Más Viral’ impacta en redes sociales tras mostrar su nueva imagen sin implantes

‘Alerta’ reaccionó a las declaraciones de Piter Albeiro, que llamó “traidores” a quienes no votaron por Abelardo de la Espriella en Atlántico

Los empresarios de la selección Colombia: nueve futbolistas que brillan dentro y fuera de la cancha con restaurantes, empresas y fundaciones

Deportes

Carlos Queiroz criticó al VAR tras una jugada polémica en el empate Ghana vs. Inglaterra en el Mundial 2026: “Se fueron a tomar un café”

Carlos Queiroz criticó al VAR tras una jugada polémica en el empate Ghana vs. Inglaterra en el Mundial 2026: “Se fueron a tomar un café”

Suiza vs. Canadá, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido en el Grupo B del Mundial 2026

Sudáfrica vs. Corea del Sur, EN VIVO: siga el minuto a minuto del partido por la fecha 3 del Grupo A del Mundial 2026

Juan Fernando Quintero recordó con cariño a Néstor Pekerman tras la victoria de la selección Colombia ante RD Congo en el Mundial 2026: “Al viejo lo amo”

El ‘Pibe’ Valderrama no ocultó su disgusto por un detalle del juego entre Colombia y RD del Congo en el Mundial de 2026: “Se han desesperado”