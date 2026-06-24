Federico Gutiérrez insistió en el ‘pacto de La Picota’ y acusó al Gobierno Petro de supuestamente negociar con criminales: “Bandidos”

Gustavo Petro, presidente de Colombia; Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín - crédito Presidencia/@FicoGutierrez/X

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reiteró sus críticas al Gobierno de Gustavo Petro, señalando que la llamada Paz Total es, en realidad, consecuencia del denominado “pacto de La Picota”.

Según Gutiérrez, este acuerdo habría sido realizado entre el Ejecutivo y grupos criminales con el objetivo de asegurar la victoria presidencial de Petro hace cuatro años.

El funcionario participó en la contienda electoral de 2022, pero no avanzó a la segunda vuelta presidencial, ya que fue superado por Gustavo Petro, actual presidente, y por Rodolfo Hernández, quien falleció posteriormente.

Según Federico Gutiérrez, este acuerdo habría sido realizado entre el Ejecutivo y grupos criminales con el objetivo de asegurar la victoria presidencial de Petro hace cuatro años - crédito Colprensa

En un mensaje difundido a través de su cuenta oficial de X, Gutiérrez sostuvo que, tras ese supuesto acuerdo, el Gobierno habría respondido con acciones orientadas a beneficiar a los firmantes, como la reducción de la presión sobre estructuras criminales y el debilitamiento de la fuerza pública.

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El alcalde de Medellín calificó a los responsables de estas acciones como “peores que los criminales” y aseguró que deben rendir cuentas ante la justicia por considerar estos hechos como traición a la patria y otros delitos.

“Siempre lo dije y así lo denuncié. La mal llamada “Paz Total” de Petro, nos más es que el resultado del “Pacto de la Picota”, acuerdo que hicieron con los criminales para ganar la Presidencia hace 4 años y luego pagarles dejándolos tranquilos y desmontando nuestra fuerza pública (sic)“, afirmó.

El mandatario local utilizó términos contundentes al referirse tanto al proceso de paz como al Gobierno nacional, acusando directamente a sus integrantes de ser “bandidos”. Gutiérrez ha sostenido esta línea argumentativa en varias ocasiones, insistiendo en que el supuesto pacto con criminales constituye una amenaza para la institucionalidad y la seguridad del país.

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Federico Gutiérrez utilizó términos contundentes al referirse tanto al proceso de paz como al Gobierno nacional, acusando directamente a sus integrantes de ser “bandidos” - crédito @FicoGutierrez/X

“Son peores que los criminales a los que ayudan. Deben responder ante la justicia. Es traición a la patria. Y muchos otros delitos. Bandidos (sic)”, expresó.

El pronunciamiento de Federico Gutiérrez se da en medio de la polémica de los audios sobre el supuesto ‘pacto secreto’ entre el Gobierno Petro y el Clan del Golfo previo a los diálogos de paz.

Detalles de la investigación

A menos de mes y medio para que Gustavo Petro deje la Presidencia, surgieron grabaciones que exponen presuntos acuerdos previos entre el Gobierno y el Clan del Golfo, conocido también como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), antes de que se formalizara el proceso de paz previsto para 2025.

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Los audios, difundidos por Noticias Caracol, serían de una reunión privada realizada el 2 de septiembre de 2022. En ella participaron Danilo Rueda, entonces alto Comisionado de Paz, Luis Armando Pérez (alias Jerónimo), comandante del EGC, dos abogados y dos asesores del grupo armado. Durante el encuentro, Pérez habría recordado la declaración de cese al fuego unilateral que el EGC anunció el 7 de agosto de 2022, coincidiendo con la toma de posesión de Petro, y habría solicitado retirar de sus territorios a los grupos especiales infiltrados de la fuerza pública.

La supuesta conversación entre Danilo Rueda y alias Jerónimo planteó un acuerdo de “congelados” que incluía al Ejército y la Policía - crédito Colprensa/Captura de Video Primera Voz

“Si la organización dice de que hay un cese al fuego y está desde el 7 de agosto, de acciones ofensivas, entonces que también haya un gesto de parte del Gobierno sacando los operativos y los grupos de infiltramiento que hay en el área”, se escucha en los audios revelados por Noticias Caracol.

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Ante esa petición, Danilo Rueda habría expresado su acuerdo, asumiendo, presuntamente, el compromiso de frenar los bombardeos contra el grupo.

“Todo el mundo quiere decir: ‘Yo soy fuerte’. Es que nosotros los conocemos, los reconocemos, tranquilo. Mire, en otra región ¿Qué logramos? Usted controla hasta acá. Juguemos a los congelados. Entonces, todos nos quedamos congelados, los tres (...) Ahora, si a alguien le da por moverse, ahí ya empieza el lío, pero juguemos a los congelados”, habría expresado el entonces alto comisionado de paz en la reunión privada.

Esta postura contrastó con la declaración del ministro de Defensa Iván Velásquez, quien sostuvo: “Los bombardeos no están prohibidos, está prohibido bombardear si hay menores presentes”. Las grabaciones, sin embargo, evidenciarían una realidad distinta.

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