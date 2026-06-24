Metro de Bogotá definió los nombres de 15 estaciones de la línea 1: estas son las elegidas

Más de 44.000 personas participaron en la votación ciudadana para escoger las nuevas denominaciones de varias paradas de la Línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Daniel Díaz/EFE

La línea 1 del Metro de Bogotá ya tiene nombre para 15 de sus 16 estaciones. La Empresa Metro de Bogotá (EMB) confirmó que las estaciones 3, 4 y 10 se llamarán Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel, respectivamente, luego de una votación ciudadana en la que participaron 44.145 personas.

La definición de estos nombres marca un nuevo avance en el proyecto, que al 31 de mayo de 2026 registraba una ejecución del 78,69 % en sus 24 kilómetros de extensión.

La escogencia de los nombres se realizó a través de un proceso abierto a la ciudadanía que estuvo disponible durante más de un mes. Los bogotanos pudieron participar mediante Chatico, el asistente virtual del Distrito, así como a través de la página oficial de la Alcaldía Mayor de Bogotá.

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Según la información entregada por la EMB, la estación 3 recibió 15.142 votos, de los cuales 6.269 respaldaron el nombre Ciudad Kennedy.

Por su parte, la estación 4 obtuvo 14.587 sufragios y la opción Timiza se impuso con 9.601 apoyos. En cuanto a la estación 10, participaron 14.416 ciudadanos y Santa Isabel fue la propuesta ganadora con 7.710 votos.

Ciudad Kennedy, Timiza y Santa Isabel fueron los nombres elegidos por la ciudadanía para las estaciones 3, 4 y 10 de la línea 1 del Metro de Bogotá - crédito Alcaldía de Bogotá

Con estos resultados, la línea 1 ya cuenta con nombre definido para 15 de las 16 estaciones contempladas en el trazado. La estrategia de denominación buscó asociar cada parada con referentes geográficos, históricos o de movilidad reconocidos por los habitantes de las zonas aledañas.

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Las estaciones que ya tienen nombre oficial son Gibraltar, Portal Américas, Ciudad Kennedy, Timiza, Hospital de Kennedy, Avenida Boyacá, Puente Aranda, Sena, Santa Isabel, Hospital (HOMI), Avenida Jiménez, Calle 45, Calle 63 y Calle 72.

La única estación que aún no ha sido bautizada es la número 7. De acuerdo con la Empresa Metro de Bogotá, esta parada tendrá un procedimiento especial debido a que funcionará como punto de integración con Transmilenio.

Por esa razón, la elección de su nombre se llevará a cabo posteriormente y de manera coordinada entre ambas entidades.

La definición de las estaciones representa un paso adicional en la consolidación de la identidad del sistema férreo, considerado uno de los proyectos de infraestructura más importantes del país. Además, permitirá facilitar la orientación de los usuarios una vez entre en operación comercial.

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La línea 1 del Metro de Bogotá ya cuenta con nombre oficial para 15 de las 16 estaciones previstas a lo largo de sus 24 kilómetros de recorrido - crédito Enea Lebrun/Reuters

Paralelamente a este anuncio, otro avance operativo relacionado con el proyecto comenzó a transformar la movilidad en el corredor de la avenida Caracas. Se trata de la puesta en funcionamiento del acceso sur de la estación Calle 26–Atrio, la primera infraestructura completamente terminada y articulada con el Metro de Bogotá.

La nueva estación entró en operación el pasado 20 de junio y permitió ampliar significativamente la oferta de servicios para los usuarios del sistema de transporte masivo. Con la apertura del nuevo vagón, el número de rutas disponibles pasó de tres a ocho por cada sentido.

La habilitación de esta infraestructura también implicó el cierre definitivo de la estación temporal Calle 34, que dejó de prestar servicio para permitir la continuidad de las obras de construcción de la línea 1 sobre la avenida Caracas.

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Desde Transmilenio señalaron que Calle 26–Atrio constituye un hito dentro del desarrollo del proyecto, ya que es la primera estación construida de manera integral y articulada con el futuro sistema metro.

La estación de integración identificada como número 7 será la única cuya denominación se definirá posteriormente en coordinación con Transmilenio - crédito Enea Lebrun/Reuters

La infraestructura cuenta con dos vagones de 30 metros de longitud cada uno, conectados mediante una pasarela central. En total, la estación alcanza una extensión de 160 metros y dispone de plataformas de ocho metros de ancho, diseñadas para facilitar el flujo de pasajeros y mejorar las condiciones de acceso.

Además, la estación permitirá la conexión de 16 servicios de Transmilenio con ocho troncales del sistema: Norte, Suba, Calle 80, Américas, Calle 26, Carrera Décima, Caracas Sur y Eje Ambiental.

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Actualmente, en el primer vagón operan las rutas 8, B18, B23 y B27 en sentido sur-norte, mientras que en sentido contrario circulan las rutas 6, F19, J74 y K23. En el segundo vagón funcionan las rutas 6, B74, C19 y D20 hacia el norte, y H20, H27, L18 y 8 hacia el sur.

El cierre de la estación Calle 34 hace parte del plan implementado por el Distrito para garantizar la operación de Transmilenio mientras avanzan las obras del Metro sobre la Caracas.

Dentro de esta estrategia también se habilitaron estaciones temporales en puntos como Flores, Calle 57, Marly, Avenida 39, Calle 22 y Avenida Jiménez, con el objetivo de mantener la continuidad del servicio durante la construcción del megaproyecto.

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