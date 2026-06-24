En qué universidades se formaron los presidentes de Colombia en los últimos 100 años y qué estudiaron

Entre 1926 y 2026, 24 presidentes de Colombia salieron de 13 universidades, que representan el 14,6% de las instituciones acreditadas por el Ministerio de Educación - crédito Joel González/Presidencia

La llegada de Abelardo de la Espriella a la Presidencia de la República en 2026 reafirma una constante del último siglo: cuatro universidades concentraron la formación de la mitad de los jefes de Estado y casi 54% de ellos cursaron derecho, según un análisis publicado por La República sobre los 24 mandatarios que ocuparon el cargo entre 1926 y 2026.

El dato central del recuento es doble. Por un lado, solo 13 universidades han formado presidentes en ese período, lo que equivale a 14,6% de las 89 instituciones actualmente reconocidas y acreditadas por el Ministerio de Educación.

Por otro, la Universidad del Rosario, la Universidad Nacional de Colombia, la Pontificia Universidad Javeriana y la Universidad Sergio Arboleda reúnen por sí solas a 50% de los mandatarios del siglo.

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La distribución muestra una supremacía clara de instituciones colombianas y, en especial, de carreras jurídicas. Desde Miguel Abadía Méndez hasta De La Espriella, 14 presidentes fueron egresados de derecho, mientras que solo cuatro llegaron al cargo con formación en economía.

La Universidad del Rosario encabezó el ranking con cinco presidentes, entre ellos Miguel Abadía Méndez, Alfonso López Michelsen y Andrés Pastrana - crédito Universidad del Rosario/Facebook

La Universidad del Rosario encabeza el ranking con cinco presidentes: Miguel Abadía Méndez, Eduardo Santos, Roberto Urdaneta Arbeláez, Alfonso López Michelsen y Andrés Pastrana. El diario también señala que esta institución, fundada hace 373 años, fue además la casa académica del hoy vicepresidente José Manuel Restrepo, de la que fue rector.

La Universidad Nacional de Colombia aparece en segundo lugar con tres mandatarios: Mariano Ospina Pérez, Laureano Gómez y Carlos Lleras Restrepo.

En el siguiente escalón figura la Pontificia Universidad Javeriana, con dos egresados que llegaron a la Casa de Nariño: Misael Pastrana Borrero y Ernesto Samper.

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La Universidad Sergio Arboleda sumó a Iván Duque y a Abelardo de La Espriella como presidentes de Colombia formados en derecho - crédito @delaespriella_style/Elvis González

La Universidad Sergio Arboleda suma dos nombres recientes: Iván Duque y Abelardo de La Espriella, ambos formados en derecho. Con ello, el presidente electo se convertirá en el segundo mandatario egresado de esa institución, mientras que Duque conserva la referencia de haber sido el más joven en asumir el cargo en el último siglo.

Ese grupo de cuatro universidades explica la mitad del mapa presidencial de los últimos 100 años. Dentro de ese bloque, siete de los 10 presidentes formados allí estudiaron derecho, y dos de esas instituciones son de origen católico.

Derecho dominó la formación de los jefes de Estado

El derecho dominó la formación presidencial en Colombia, con 14 jefes de Estado egresados de esa carrera entre 1926 y 2026 - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El predominio de los abogados atraviesa casi todo el siglo. A los 14 egresados de derecho se suman cuatro presidentes con estudios de economía: Ernesto Samper, César Gaviria, Juan Manuel Santos y Gustavo Petro.

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La ingeniería civil aparece como la tercera formación más frecuente entre los presidentes del período. Laureano Gómez, Gustavo Rojas Pinilla y Virgilio Barco Vargas llegaron al poder con ese título.

También hubo tres mandatarios sin pregrados rastreables en los registros consultados: Alfonso López Pumarejo, Alberto Lleras Camargo y Julio César Turbay Ayala. Según el medio, esa ausencia documental impide ubicarlos dentro del reparto por carreras.

Fuera del grupo de las cuatro instituciones dominantes, nueve presidentes fueron los únicos egresados de sus respectivas universidades que alcanzaron la Presidencia.

Enrique Olaya Herrera estudió en la Universidad Republicana, hoy Universidad Libre; Gustavo Rojas Pinilla, en la Escuela Militar de Cadetes; Guillermo León Valencia, en la Universidad del Cauca; y Belisario Betancur, en la Universidad Pontificia Bolivariana.

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La lista sigue con Virgilio Barco Vargas, del Massachusetts Institute of Technology; César Gaviria, de la Universidad de los Andes; Álvaro Uribe Vélez, de la Universidad de Antioquia; Juan Manuel Santos, de la University of Kansas; y Gustavo Petro, de la Universidad Externado de Colombia.

Nueve presidentes de Colombia fueron los únicos egresados de sus universidades en llegar a la Presidencia, desde la Universidad Republicana hasta la University of Kansas - crédito VisualesIA/Imagen Ilustrativa Infobae

El recuento histórico agrega que, en los 100 años anteriores al período analizado, entre 1819 y 1926, los currículums académicos de los presidentes no permiten establecer con precisión si todos obtuvieron un diploma profesional.

De acuerdo con los repositorios consultados, solo hay referencias académicas de Francisco de Paula Santander, vinculado al Colegio Mayor de San Bartolomé y a la Universidad Santo Tomás; de Joaquín de Mósquera, en la Universidad del Rosario; y de Rafael Núñez, en la Universidad de Cartagena.

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La publicación también ubica ese patrón presidencial dentro de una tradición universitaria más amplia. Señala que la Universidad Santo Tomás abrió su claustro en 1580, por lo que la vida universitaria en Colombia acumula 446 años y ya llevaba 239 cuando comenzó el período republicano.