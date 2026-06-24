Carlos Carrillo respaldó a Petro, llamó “agente extranjero” a De la Espriella y pidió reconocer los resultados de la segunda vuelta

Carlos Carrillo respaldó acusación de Gustavo Petro de injerencia extranjera y también pidió reconocer los resultados de las elecciones - crédito Colprensa

Carlos Carrillo, exdirector de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd), respaldó las acusaciones de fraude del presidente Gustavo Petro, calificó al abogado Abelardo de la Espriella de “agente extranjero” y llamó a reconocer los resultados de la segunda vuelta del 21 de junio, en la que el candidato ganó la presidencia de Colombia con un margen estrecho sobre el candidato del oficialismo.

Carrillo publicó este miércoles en X un mensaje de respaldo al presidente Petro. Dicha publicación llegó un día después de que Petro difundiera en X un extenso hilo en el que planteó la posibilidad de anular la segunda vuelta presidencial, tomando como referencia el caso de Rumania, donde un tribunal europeo anuló unas elecciones por presunta intervención de un país extranjero.

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Carlos Carrillo respaldó las declaraciones de Gustavo Petro de anular las elecciones a pesar de llamar a empalme - crédito @CarlosCarrilloA/X

El mandatario argumentó que la “intervención pública y confesa” del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, en favor de De la Espriella constituiría una causal equivalente bajo los tratados internacionales y la Constitución colombiana.

Carrillo se sumó a esa lectura: “Presidente, usted tiene razón. Abelardo de la Espriella es un agente extranjero, un virrey al servicio de los intereses norteamericanos”, escribió. Agregó que “indudablemente hubo una abierta injerencia gringa” y que, dado el margen estrecho del resultado, “millones de colombianos quedan con duda y desconfianza”.

En ese mismo párrafo, el exfuncionario introdujo un matiz: reconoció que esa desconfianza “habría sido la misma” si el oficialismo hubiera ganado por un margen igualmente ajustado, lo que enmarcó su argumento más en la legitimidad del proceso que en el resultado puntual.

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Acusaciones contra las instituciones electorales

Carlos Carrillo siendo nombrado por Gustavo Petro como director de la Ungrd - crédito Ungrd.

Carrillo extendió sus cuestionamientos a los organismos encargados de administrar y vigilar el proceso electoral. “Los partidarios del presidente electo controlan el nefasto Consejo Nacional Electoral y la Registraduría”, afirmó, y añadió que “las cortes y la junta del Banco de la República están bajo la égida de las derechas”.

Esas acusaciones se alinean con el argumento central del hilo de Petro, quien señaló que los jueces de escrutinio dejaron más del 90% de las 55.000 reclamaciones presentadas como simples constancias o las remitieron a otras jurisdicciones, sin un pronunciamiento de fondo sobre las denuncias de alteración del software de la Registraduría Nacional.

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El llamado a reconocer los resultados y hacer oposición

Pese al tono de las acusaciones, Carrillo fue explícito en su posición frente al camino a seguir: “Hoy lo que queda es reconocer los resultados y hacer oposición con rigor”. Justificó esa postura en que “la razón, la moral, los valores del catolicismo y 13 millones de colombianos están de este lado”, en referencia a los votos obtenidos por el candidato del petrismo en la segunda vuelta.

Con este mensaje en X, el presidente Gustavo Petro sugirió que se estudie la posibilidad de anular las elecciones en las que ganó Abelardo de la Espriella - crédito @petrogustavo/X

El exdirector de la Ungrd también reivindicó el balance del gobierno saliente. “En estos cuatro años con usted como presidente el país ha avanzado enormemente, la economía va bien, los trabajadores viven mejor”, escribió, y anticipó que “será muy fácil para millones de colombianos darse cuenta de que fueron engañados por un demonio disfrazado de pío”, en una alusión directa a De la Espriella.

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La proyección electoral del petrismo

En el tramo final de su publicación, Carrillo trazó una hoja de ruta para los próximos cuatro años. “Volveremos, con 15 o 16 millones de votos que conseguiremos desde el poder local, desde la alegría de la juventud, desde la lucha contra la desinformación de los medios arrodillados a EE.UU.”, proyectó.

Esa cifra representa una meta ambiciosa frente a los 13 millones que, según el propio Carrillo, obtuvo el petrismo en la segunda vuelta del 21 de junio. El exfuncionario cerró su mensaje con un llamado a una “transición sosegada” y a “devolverles el poder a los de siempre”, antes de agradecer a Petro por haber “convertido a la izquierda en una opción real de poder” en Colombia.

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