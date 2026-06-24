Colombia

Perro murió tras ser atacado con arma cortopunzante en Antioquia: la comunidad pide justicia

Los vecinos piden vigilancia e investigación luego de un nuevo caso de maltrato, mientras colectivos animalistas alertan por hechos parecidos en veredas cercanas y exigen medidas de protección rural

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La comunidad de Betania denuncia la muerte de un perro tras un ataque con arma blanca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae
La comunidad de Betania denuncia la muerte de un perro tras un ataque con arma blanca - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Hay preocupación en el territorio nacional ante los constantes ataques en contra de los animales. Durante 2026 se han conocido varios casos que han causado indignación entre la ciudadanía que no solo pide condenas en contra de los agresores, sino educación para evitar nuevos casos.

El 24 de junio se difundió un hecho que fue ampliamente rechazado. Se trata de la muerte de un perro en el municipio de Betania (Antioquia) tras un presunto ataque con arma blanca en la vereda La Florida, que le ocasionó una herida de gravedad que terminó causándole la muerte.

El suceso encendió la alarma entre los habitantes del suroeste antioqueño, que denuncian un posible patrón de maltrato animal porque ya se han reportado dos casos con características similares en la misma zona.

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Una mano humana sostiene la pata de un perro de pelaje color beige y uñas oscuras, con el pulgar visible y un fondo oscuro y desenfocado.
Los reportes preliminares señalan una lesión que comprometió la vena yugular - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Según denunciaron integrantes de la comunidad y colectivos animalistas del municipio, el animal fue hallado en estado crítico por residentes del sector, que intentaron auxiliarlo de inmediato. Aunque las heridas eran de tal gravedad que no fue posible salvarle la vida.

Los reportes preliminares de los medios locales como Hora 13 Noticias, indican que la lesión comprometió la zona de la vena yugular. De acuerdo con los testimonios recogidos en el lugar, el ataque habría sido cometido con un arma cortopunzante.

Ya son dos los perros muertos en circunstancias similares en la misma zona

Lo que más inquieta a los vecinos es que, según la información conocida, este no sería un episodio aislado. Días antes se habría presentado otro caso similar en el que otro perro de la zona también murió en circunstancias que apuntan a un posible acto de maltrato.

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La gravedad de la situación llevó a que la comunidad de Betania hiciera un llamado a los habitantes de las veredas La Florida, Guarico, El Contento, Santa Ana y El Pedral para que permanezcan atentos y reporten cualquier hecho sospechoso que ponga en riesgo a los animales domésticos o de compañía.

La denuncia también incluyó un pedido de acompañamiento a las autoridades competentes para esclarecer lo ocurrido y una investigación que permita identificar a los responsables y evitar nuevos ataques. Asimismo, se espera que se realice la respectiva vigilancia y se implementen medidas de protección para los animales de la zona rural.

Primer plano de un perro de pelaje gris sucio y desaliñado, encadenado, sentado en un terreno embarrado con un cuenco blanco y un cobertizo de madera.
La ciudadanía pide que todos los animales estén en condiciones dignas - crédito Imagen Ilustrativa Infobae

Ante la gravedad del caso, Ana Ligia Mora Martínez, diputada de Antioquia, dejó un mensaje en sus redes sociales: “Todo nuestro rechazo al cruel acto de maltrato animal ocurrido en Betania. Quien maltrata a un ser indefenso atenta contra los valores fundamentales de una sociedad que aspira al respeto y la convivencia. Exigimos a las autoridades esclarecer los hechos y dar con los responsables".

Además, al ser representante a la Cámara electa prometió trabajar por los seres sintientes: “Desde el Congreso trabajaremos para fortalecer los mecanismos de protección animal, endurecer las sanciones contra el maltrato, promover la tenencia responsable y brindar mayor apoyo a las instituciones que velan por el bienestar de nuestros animales de compañía”.

Entre las reacciones de la comunidad en redes sociales se encuentran algunas como: “Descarado el que está haciendo esto. Los perritos son inocentes”, “Malnacidos, inhumanos”, “¿Y las autoridades qué están haciendo?” y “Ojalá lo encuentren, ya hay cámaras por todos lados”.

La representante electa rechazó el nuevo caso de maltrato animal - crédito X
La representante electa rechazó el nuevo caso de maltrato animal - crédito Ana Ligia Mora / X

En Colombia, el maltrato animal está tipificado como delito. La legislación vigente establece que quien cause de manera intencional la muerte de un animal puede enfrentar penas de prisión y multas, sanciones que pueden aumentar cuando se comprueban actos de crueldad o sevicia.

De acuerdo con cifras reveladas por Alerta Paisa, cerca del 48,9% de los casos de maltrato animal denunciados no reciben intervención. Esa proporción demuestra las dificultades en seguimiento, atención y judicialización, por lo que los habitantes de la región reclaman acciones antes de que se repitan nuevos episodios.

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